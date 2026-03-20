לא אמרה נואש: נאפולי ניצחה 0:1 אצל קליארי

ביום שישי אחר היינו פותחים את הצהריים עם ליגה לאומית והכנות לליגת העל בארץ, אבל כמובן שאין ספורט בגלל המצב. לעומת זאת, באירופה לא עוצרים ובינתיים באיטליה יצא לדרך היום (שישי) המחזור ה-30, עם 0:1 של נאפולי אצל קליארי. בהמשך, גנואה תארח את אודינזה (21:45, חי בערוץ ONE2).

קליארי – נאפולי 1:0

מתקרבת למוליכה: נאפולי גוברת על קליארי

לא אמרה נואש? האלופה תצטרך נס כדי להיות שוב אלופה, אבל מוותרת היא לא. התכולים אספו שלוש נקודות והתקרבו עד כדי שש נקודות מאינטר, לה כמובן משחק חסר, ועקפו גם את מילאן, לה כמובן גם משחק חסר. זה היה הניצחון הרביעי ברציפות של נאפולי, כשמי שעשה את ההבדל הוא סקוט מקטומיניי, הקשר הגיע לשבעה שערים לצד שלושה בישולים. אגב, המארחת עלולה למצוא את עצמה בסוף המחזור רק שלוש נקודות מהקו האדום.