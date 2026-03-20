ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6230-4630נאפולי2
6021-4429מילאן3
5422-4829קומו4
5328-5129יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
4028-2929לאציו9
3839-3529ססואולו10
3642-3329אודינזה11
3436-2129פארמה12
3340-3629גנואה13
3350-3229טורינו14
3042-3130קליארי15
2843-3429פיורנטינה16
2739-2129לצ'ה17
2444-2329קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20

לא אמרה נואש: נאפולי ניצחה 0:1 אצל קליארי

האלופה עקפה את מילאן והתקרבה עד כדי שש נקודות מאינטר, לפחות באופן זמני, כשהשיגה את הניצחון הרביעי ברצף שלה. סקוט מקטומיניי הכריע (2'). צפו

שחקני נאפולי חוגגים (רויטרס)
ביום שישי אחר היינו פותחים את הצהריים עם ליגה לאומית והכנות לליגת העל בארץ, אבל כמובן שאין ספורט בגלל המצב. לעומת זאת, באירופה לא עוצרים ובינתיים באיטליה יצא לדרך היום (שישי) המחזור ה-30, עם 0:1 של נאפולי אצל קליארי. בהמשך, גנואה תארח את אודינזה (21:45, חי בערוץ ONE2).

קליארי – נאפולי 1:0

לא אמרה נואש? האלופה תצטרך נס כדי להיות שוב אלופה, אבל מוותרת היא לא. התכולים אספו שלוש נקודות והתקרבו עד כדי שש נקודות מאינטר, לה כמובן משחק חסר, ועקפו גם את מילאן, לה כמובן גם משחק חסר. זה היה הניצחון הרביעי ברציפות של נאפולי, כשמי שעשה את ההבדל הוא סקוט מקטומיניי, הקשר הגיע לשבעה שערים לצד שלושה בישולים. אגב, המארחת עלולה למצוא את עצמה בסוף המחזור רק שלוש נקודות מהקו האדום.

