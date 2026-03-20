מיאמי: סטיבנס חזרה לנצח, מנשיק פותח מסע הגנה

טורניר המאסטרס במיאמי מספק כבר ביומו הראשון סיפורים מרתקים, כאשר במוקד עמד הלילה קאמבק מרגש במיוחד של סלואן סטיבנס. האמריקאית, שזכתה בטורניר לפני שמונה שנים, רשמה ניצחון ראשון בהגרלה ראשית של סבב הנשים מזה כמעט שנתיים, מאז טורניר ווימבלדון. סטיבנס גברה 4:6 ו-2:6 על חברתה הטובה ג'ניפר בריידי, במשחק שעשה היסטוריה - זהו המפגש הראשון אי פעם בטורניר מסדרת ה-1000 בו שתי השחקניות מדורגות מחוץ לטופ 500. סטיבנס המדורגת 717 ובריידי המדורגת 744, חזרו שתיהן מהיעדרויות ממושכות בעקבות פציעות. סטיבנס, שהחמיצה חלק ניכר משנת 2025 בגלל שבר מאמץ בכף רגלה, התלוצצה בסיום כי היא "המתקדמת של השבוע" לאחר שקפצה מהמקום ה-1,000 לאזור ה-500, והדגישה כי היא מוכנה לעבוד קשה ולשחק במוקדמות כדי לחזור לצמרת. בסיבוב הבא היא תפגוש את האלופה האולימפית, צ'ין וון ג'נג.

במקביל, ילדת הפלא הרוסייה, מירה אנדרייבה בת ה-18, נאלצה לעבוד קשה כדי להעפיל לסיבוב השלישי. אנדרייבה שרדה מותחן של שלוש מערכות מול מקארטני קסלר האמריקאית וניצחה 1:6, 7:6 ו-1:6 בשעות הקטנות של הלילה. הרוסייה הציגה טניס יעיל עם 24 ווינרים, כולל נקודה מרהיבה ליד הרשת שהקפיצה את הקהל, ונקמה בקסלר על ההפסד במונטריאול בשנה שעברה. כעת היא תתמודד מול מארי בוזקובה. שחקנית נוספת שנמצאת במוקד היא המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, שמגיעה לאחר הזכייה באינדיאן וולס ומכוונת להשלים את ה"דאבל סאנשיין" היוקרתי. המשטח המהיר יותר במיאמי צפוי להיטיב עם סגנון המשחק העוצמתי שלה.

מנסיק וסינר נאבקים על כל נקודה במגרש. (אימאגו)

בגזרת הגברים, יאקוב מנשיק הצ'כי בן ה-21 מתכונן למסע ההגנה על תוארו. מנשיק, המדורג 13 בעולם שפתח את שנת 2026 עם זכייה בטורניר אוקלנד, ידוע בגישתו האנליטית יוצאת הדופן. הצ'כי משתמש במערכת נתונים מתקדמת שבנה אביו, איש הייטק במקצועו, כדי לנתח את יריביו ברמת האחוזים הבודדים. "כל אחוז משנה במשחק הזה", הסביר מנשיק, שניתח כיצד התאים את הטקטיקה שלו בשנה שעברה מול שחקנים כמו רוברטו באוטיסטה אגוט ורומן סאפיולין. לאחר שגרף מעל 2.6 מיליון דולר בשנת 2025 לבדה, מנשיק מוקף כיום בצוות מקצועי רחב במטרה לשמור על יציבות ובריאות.

מי שעוד מחפש להטביע חותם בטורניר הוא הבריטי ג'ק דראפר בן ה-24. דראפר, שירד למקום ה-26 בעולם לאחר שאיבד נקודות דירוג מהעונה שעברה, יפגוש בסיבוב הראשון את ריילי אופלקה או נונו בורגס. לקראת פתיחת דרכו, דראפר התייחס להשפעה העצומה של יאניק סינר (שמכוון גם הוא ל"דאבל סאנשיין" - הישג שאף גבר לא רשם מאז רוג'ר פדרר ב-2017) וקרלוס אלקראס על הסבב. לדבריו, השליטה של השניים מאלצת שחקני צמרת כמו דנייל מדבדב ואלכסנדר זברב לשנות לחלוטין את סגנון המשחק שלהם. "הם כנראה עייפים מלהפסיד בשלבים המאוחרים לשחקנים שמשחקים בצורה כל כך אגרסיבית", אמר הבריטי. "כיום חייבים לשחק כדי לנצח, ולא רק לחכות שהניצחון יקרה. זה מראה שיש רעב בסבב להשתפר".