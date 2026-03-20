יום שישי, 20.03.2026 שעה 20:44
כדורגל עולמי  >> מוק' מונדיאל (ד' אמריקה)
מוק' מונדיאל (ד' אמריקה) 23-24
3810-3118ארגנטינה1
295-1418אקוואדור2
2818-2818קולומביה3
2812-2218אורוגוואי4
2817-2418ברזיל5
2810-1418פרגוואי6
2035-1718בוליביה7
1828-1818ונצואלה8
1221-618פרו9
1127-918צ'ילה10

במקום ספרד: ארגנטינה תפגוש את מאוריטניה

הכי רחוק שיש מהיריבה שהייתה אמורה להיות בפינאליסימה: הנבחרת שמדורגת במקום ה-115 בדירוג פיפ"א תפגוש את אלופת העולם ב-27 במרץ. כל הפרטים בפנים

|
ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

נבחרת ארגנטינה הודיעה רשמית כי תקיים משחק ידידות מול מאוריטניה ב-27 במרץ באצטדיון לה בומבונרה של בוקה ג'וניורס. ההודעה פורסמה ברשתות החברתיות של ההתאחדות הארגנטינאית, לאחר ביטול הפינאליסימה מול ספרד.

האלביסלסטה של ליאו מסי והמאמן ליונל סקאלוני היו אמורים לפגוש את ספרד במפגש היוקרתי בין אלופות אירופה ודרום אמריקה, אך המשחק בוטל. גם משחק ידידות נוסף מול גואטמלה שתוכנן בהמשך לא יצא לפועל, בעקבות מגבלות של פיפ"א.

יריבה צנועה

מאוריטניה, שתעמוד מול ארגנטינה, מדורגת במקום ה-115 בדירוג פיפ"א ומציגה נתונים צנועים יחסית. במוקדמות אפריקה היא הודחה כבר בשלב הראשון לאחר שסיימה במקום החמישי בבית B, עם ניצחון אחד בלבד, ארבע תוצאות תיקו וחמישה הפסדים, כאשר בשמונה מתוך עשרת משחקיה כלל לא הצליחה לכבוש.

גם בשנת 2025 התמונה לא השתנתה במיוחד, כאשר הנבחרת האפריקאית ניצחה רק שלושה מתוך 15 משחקים ולא הצליחה להטביע חותם משמעותי בזירה הבינלאומית. בנוסף, מדובר בנבחרת שמעולם לא העפילה למונדיאל.

עבור ארגנטינה, מדובר בהזדמנות לשמור על כושר משחק ולהעניק דקות לשחקנים, כאשר פרטים נוספים על מכירת הכרטיסים למשחק צפויים להתפרסם בקרוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */