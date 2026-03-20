במקום ספרד: ארגנטינה תפגוש את מאוריטניה

נבחרת ארגנטינה הודיעה רשמית כי תקיים משחק ידידות מול מאוריטניה ב-27 במרץ באצטדיון לה בומבונרה של בוקה ג'וניורס. ההודעה פורסמה ברשתות החברתיות של ההתאחדות הארגנטינאית, לאחר ביטול הפינאליסימה מול ספרד.

האלביסלסטה של ליאו מסי והמאמן ליונל סקאלוני היו אמורים לפגוש את ספרד במפגש היוקרתי בין אלופות אירופה ודרום אמריקה, אך המשחק בוטל. גם משחק ידידות נוסף מול גואטמלה שתוכנן בהמשך לא יצא לפועל, בעקבות מגבלות של פיפ"א.

יריבה צנועה

מאוריטניה, שתעמוד מול ארגנטינה, מדורגת במקום ה-115 בדירוג פיפ"א ומציגה נתונים צנועים יחסית. במוקדמות אפריקה היא הודחה כבר בשלב הראשון לאחר שסיימה במקום החמישי בבית B, עם ניצחון אחד בלבד, ארבע תוצאות תיקו וחמישה הפסדים, כאשר בשמונה מתוך עשרת משחקיה כלל לא הצליחה לכבוש.

גם בשנת 2025 התמונה לא השתנתה במיוחד, כאשר הנבחרת האפריקאית ניצחה רק שלושה מתוך 15 משחקים ולא הצליחה להטביע חותם משמעותי בזירה הבינלאומית. בנוסף, מדובר בנבחרת שמעולם לא העפילה למונדיאל.

עבור ארגנטינה, מדובר בהזדמנות לשמור על כושר משחק ולהעניק דקות לשחקנים, כאשר פרטים נוספים על מכירת הכרטיסים למשחק צפויים להתפרסם בקרוב.