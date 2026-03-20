הלך לעולמו המאמן האגדי של מכבי קריית אתא

מועדון הכדורגל של מכבי עירוני קרית אתא נפרד בשלושת השבועות האחרונים משני מאמנים, שהיו מזוהים עמו שנים רבות. לאחר הפרידה מרוני דורה ז"ל - ששימש כמנג'ר של הקבוצה הבוגרת, הודיע היום (שישי) בצהריים המועדון על מותו של אפרים מרקוס ז"ל - שאימן עשרות שנים קבוצות במחלקות הנוער של הפועל ומכבי קרית אתא.

ממכבי עירוני קרית אתא נמסר: "המועדון מרכין את ראשו בצער רב על פטירתו של מאמן העבר האגדי, אפרים מרקוס ז״ל. מרקוס בן ה-80, היה מאבני היסוד של מחלקות הנוער בעיר, דמות חינוכית ומקצועית אשר אימנה ועיצבה דורות של ילדים ושחקנים, והותירה חותם עמוק בלבם.

“רבים יזכרו אותו עומד על המגרש, לבוש בטרנינג, עם משרוקית על צווארו - סמל למסירות, משמעת ואהבה אמיתית לכדורגל ולדור הצעיר. מועדון הכדורגל מכבי קריית אתא משתתף בצערה הכבד של המשפחה ומחבק אותה בשעה קשה זו. יהי זכרו ברוך".

“אדם שאהב את השחקנים כאילו הם ילדיו”

שניים מחניכיו בעבר ספדו למאמנם האהוב. אבי גלאט, מנהל מחלקת הנוער של הפועל משגב: "זכיתי להרבה שעות אפרים מרכוס. כשחקן, כאיש אימון לצידו, בשעות נסיעה רבות על הכבישים בדרך להתאחדות וכמנטור עבורי. אפשר לומר הרבה אבל אם לתמצת לתכונה אחת - מתחת למעטה "הקשיחות" שנאלץ לפעמים להקרין, הייתה לו אהבה אמיתית לכל אדם וילד.

“כששמע על ילד שחסר לו משהו תחילה הוריד דמעה ומיד פעל לתיקון המצב. הצלחת כל ילד הייתה הצלחתו. יהי זכרו ברוך, בתקווה שמועדון הכדורגל המקומי ידע להנציח את זכרו".

עו"ד יעקב פלדשטיין: "יהי זכרו ברוך של אפרים. כשהייתי ילד בן 13 ושיחקתי בנערים של הפועל קריית אתא, הוא קנה לי בכספו הפרטי את כפפות השוער הכי יקרות כדי שלא יהיו לי תירוצים. אדם שאהב את הכדורגל ואת השחקנים כאילו הם ילדיו, אבדה לעיר".