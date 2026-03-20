הלם במיאמי: סוויאטק הודחה וחשפה משבר

הפתעה עצומה ודרמה גדולה בטורניר המאסטרס היוקרתי במיאמי. איגה סוויאטק, המדורגת שלישית בעולם ואלופת הטורניר בעבר, הודחה כבר במשחקה הראשון בתחרות (במסגרת הסיבוב השני) לאחר הפסד סנסציוני בדרבי כל-פולני למגדה לינט, המדורגת במקום ה-50 בעולם. לינט חזרה מפיגור של מערכה והשלימה מהפך אדיר עם ניצחון 1:6, 7:5, 6:3 בתום משחק מותח במיוחד.

ההפסד הכואב קטע עבור סוויאטק את אחד הרצפים המרשימים ביותר בעולם הטניס בשנים האחרונות. הפולנית בת ה-24 רשמה לא פחות מ-73 ניצחונות רצופים במשחקי פתיחה של טורנירים בסבב, כאשר הפעם האחרונה בה הודחה במשחקה הראשון הייתה אי שם בטורניר גמר הסבב של ה-WTA בסוף שנת 2021. סוויאטק פתחה את ההתמודדות בסערה ושלטה לחלוטין במערכה הראשונה, תוך שהיא שוברת את יריבתה פעמיים וזוכה ב-88 אחוזים מהנקודות בהגשה הראשונה שלה. אולם, היא איבדה את הקצב לחלוטין בהמשך המשחק וביצעה 30 שגיאות בלתי מחויבות. לינט הצליחה לשבור ברגע קריטי במערכה השנייה, נעזרה בארבעה אייסים, עלתה ליתרון 2:5 במערכה המכרעת, ולבסוף סגרה את הסיפור בנקודת המשחק הרביעית שעמדה לרשותה.

איגה שוויונטק מגיבה לאחר החטאה (רויטרס)

בסיום המשחק, סוויאטק נראתה פגועה ומתוסכלת מאוד, וסיפקה במסיבת העיתונאים הצצה נדירה וחשופה למשבר המנטלי שהיא חווה בתקופה האחרונה על המגרש. "אני קצת מבולבלת ממה שקורה לי", הודתה הפולנית בכנות חסרת תקדים. "זה הסיוט הכי גרוע שיכול להיות לטניסאית צמרת, שתהיה לה כזו ירידה דרסטית ברמה במהלך משחקים. אני צריכה לעבור את זה, ללמוד מזה ולהבין איך לפתור את המצב. הטניס מרגיש כרגע מסובך מאוד בתוך הראש שלי. אני יודעת שהמשחק הזה אמור להיות פשוט, אבל ייקח לי זמן לשקם את המנטליות שלי ואת התחושות שלי כשאני נמצאת על המגרש".

סוויאטק המשיכה ושיתפה בקושי המנטלי שמלווה אותה בחודשים האחרונים: "תמיד הייתי אחת שחושבת יותר מדי, אבל לאחרונה זה הפך לאינטנסיבי וקשה במיוחד. קשה לי להיפטר מכל המחשבות האלה שיש לי בראש, למרות שבעבר זו בדיוק הייתה החוזקה שלי. בכנות, שיחקתי את הטניס הטוב ביותר בקריירה שלי כשהשתדלתי לא לחשוב יותר מדי. עכשיו אני מקבלת כל כך הרבה החלטות רעות, שקשה לא לחשוב על זה. הלחץ נכנס, הגוף נהיה מתוח מאוד והדברים הופכים להרבה יותר קשים. מודע או לא מודע, לא הרגשתי דברים בעוצמה כזו כבר חמש שנים". ההדחה מצטרפת לתקופה פחות יציבה של הכוכבת, שהגיעה למיאמי אחרי שהודחה בשלבי רבע הגמר בטורנירים בדוחא מול מריה סקארי ובאינדיאן וולס.

מנגד, עבור מגדה לינט מדובר בהישג פנטסטי שממשיך מסורת מרשימה במיאמי. באופן מדהים, זו השנה השנייה ברציפות שבה לינט מדיחה את המדורגת 3 בעולם בטורניר היוקרתי בפלורידה, לאחר שאשתקד עשתה זאת לאמריקאית קוקו גוף. "הרגשתי שאני משחקת טוב יותר מאשר במפגש הקודם שלנו בבייג'ינג, והיה לי רעיון ברור יותר מה לעשות", אמרה לינט המאושרת, שתפגוש בסיבוב השלישי את אלכסנדרה אלה מהפיליפינים. "ניסיתי לקחת יותר יוזמה ולהיות קצת יותר אגרסיבית. ידעתי שאיגה מסוכנת מאוד כשהיא מובילה את המשחק, ובמערכה הראשונה לא היה לי זמן לאסוף את עצמי".

איגה שוויונטק מגישה. (רויטרס)

להדחה המוקדמת והמפתיעה של סוויאטק יש גם השלכות משמעותיות ומיידיות על צמרת הדירוג העולמי. קוקו גוף האמריקאית, המדורגת רביעית כיום, מקבלת כעת הזדמנות פז לעקוף את הפולנית בדירוג. אם גוף תצליח להעפיל לגמר הטורניר הביתי או לזכות בו, היא תעלה למקום השלישי בעולם על חשבונה של סוויאטק. בינתיים, הפולנית המאוכזבת תחזור לשולחן השרטוטים ותתכונן לעונת החימר האירופית, שתיפתח עבורה בטורניר בשטוטגרט בתחילת חודש אפריל, בתקווה למצוא מחדש את היכולת שאפיינה אותה לקראת טורנירי המאסטרס במדריד וברומא וכמובן לקראת הגראנד סלאם השני של השנה, הרולאן גארוס בפריז.