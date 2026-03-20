יום שישי, 20.03.2026
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5725-4728אתלטיקו מדריד3
5533-5128ויאריאל4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3842-4328ריאל סוסיאדד7
3742-3528אספניול8
3530-2328חטאפה9
3540-3028אתלטיק בילבאו10
3435-3328אוסאסונה11
3443-3128ג'ירונה12
3234-2828ראיו וייקאנו13
3242-3028ולנסיה14
3147-3728סביליה15
2845-3328מיורקה16
2838-2628אלאבס17
2645-3628אלצ'ה18
2346-3028לבאנטה19
2144-1828אוביידו20

"פיטארץ' קיבל החלטה ברורה לשחק עבור ספרד"

מאמן הלה רוחה, לואיס דה לה פואנטה, התייחס לקשר המבטיח של ריאל מדריד ("הוא רוצה להיות איתנו"), לריבוי השוערים ("זו פריבילגיה") ולפינאליסימה

פיטארץ' (IMAGO)
מאמן נבחרת ספרד, לואיס דה לה פואנטה, התייצב היום (שישי) בפני התקשורת לאחר פרסום הסגל הלפני אחרון שלו לקראת המונדיאל. לצד זימונים מסקרנים כמו ז’ואן גרסיה ומוסקרה, המאמן התייחס בהרחבה לסוגיית השחקנים שבוחרים לייצג את הלה רוחה, ובמוקד בטיאגו פיטארץ’, לו האפשרות לייצג גם את נבחרת ספרד וגם את מרוקו.

העתיד כבר כאן: המקרה של הקשר המבטיח של ריאל מדריד

דה לה פואנטה נשאל על טיאגו פיטארץ’ והבהיר כי הוא רואה בו חלק בלתי נפרד מהפרויקט הלאומי: "המקרה של טיאגו פיטארץ' דומה לאלו של מוסקרה, לאפורט או לה נורמנד. החדשות הטובות הן שטיאגו רוצה לשחק עבור ספרד. הוא ישחק בנבחרת עד גיל 19, עד 21 או בבוגרת - אבל הוא רוצה להיות איתנו.

“אם שחקן מחליט לייצג מדינה אחרת, אנחנו מכבדים זאת, אבל טיאגו קיבל החלטה ברורה לשחק עבור ספרד". המאמן הדגיש כי המחויבות של שחקנים צעירים ומוכשרים כמו פיטארץ' היא קריטית לבניית הסגל לטווח הארוך, וכי הדלת לנבחרת הבוגרת פתוחה עבור מי שמפגין יכולת גבוהה ורצון להשתלב במדים הלאומיים.

"הדיון על השוערים? מבחינתי זו פריבילגיה"

מלבד פיטארץ', דה לה פואנטה התייחס להחלטה יוצאת הדופן לזמן ארבעה שוערים לסגל הנוכחי, כשאונאי סימון, דויד ראיה, אלכס רמירו וז’ואן גרסיה נקראו: "מסורות נועדו כדי שישנו אותן", הצהיר המאמן. "זה היה הרגע הנכון לזמן את ארבעת השוערים הנהדרים האלו. נכון להיום, אלו הארבעה שיכולים להיאבק על שלושת המקומות במונדיאל.

“אני לא מבין למה רואים בזה בעיה, זו חדשות מצוינות. הדיון הוא אצלכם בתקשורת, לא אצלנו". הוא התייחס ספציפית לז’ואן גרסיה, אחד השמות החמים בסגל: "הוא שוער ענק שאנחנו מכירים המון זמן. הוא מהטובים בעולם ויתרום לנו מקצועיות ותחרותיות שתדרוש מיתר השוערים להוציא מעצמם את המקסימום".

על הפינאליסימה והפציעות

המאמן לא הסתיר את אכזבתו מכך שהמשחק היוקרתי מול ארגנטינה לא יצא לפועל במועד הנוכחי: "כולכם יודעים שהרצון שלי היה לשחק בפינאליסימה. לשחק נגד ארגנטינה על תואר זה משהו שתמיד רציתי, וגם ההתאחדות עשתה הכל כדי שזה יקרה. רצינו לשחק בדוחא או בבואנוס איירס, אבל כרגע אנחנו מתמקדים במשחקי הידידות שלפנינו".

לסיום, שלח המאמן מסר של הרגעה למועדונים בנוגע לעומס על השחקנים: "אנחנו נשמור על השחקנים בדיוק כפי שהמאמנים שלהם שומרים עליהם במועדונים. פציעות הן חלק מהכדורגל והן פותחות דלת להזדמנויות חדשות, אבל המטרה שלנו היא להגיע למונדיאל עם הסגל החזק והבריא ביותר".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
