יום שבת, 21/03/2026, 17:00אצטדיון סנט מאריצ'מפיונשיפ - מחזור 39
אוקספורד יונייטד
דקה 41
2 0
שופט: בן טונר
סאות'המפטון
צ'מפיונשיפ 25-26
7740-7838קובנטרי1
7137-5939מידלסברו2
6939-6738איפסוויץ'3
6944-5339מילוול4
6356-5938האל סיטי5
6048-6138סאות'המפטון6
6050-5838רקסהאם7
6048-5639דרבי קאונטי8
5546-5038ווטפורד9
5349-4839בירמינגהאם10
5246-4438סוונסי11
5249-4539פרסטון12
5146-5138נוריץ'13
5143-4639סטוק סיטי14
5149-4938בריסטול סיטי15
5052-5338שפילד יונייטד16
5060-4938ק.פ.ר17
4845-3638צ'רלטון18
4349-3639בלקבורן19
4048-3637פורטסמות'20
4054-3938ווסט ברומיץ'21
3949-3638אוקספורד יונייטד22
3860-5138לסטר23
-676-2338שפילד וונסדיי24
הרכבים וציונים
 
 
דניאל פרץ (IMAGO)
בישראל אמנם אין משחקים בגלל המלחמה אל מול איראן וחיזבאללה, אבל בשאר אירופה לא רק שממשיכים, אלא כבר נמצאים בישורת האחרונה. בשעה זו נמשך לו המחזור ה-39 בצ’מפיונשיפ, כאשר סאות’המפטון של דניאל פרץ מארחת את אוקספורד יונייטד.

הקדושים נמצאים בתקופה פשוט מדהימה ולא הפסידו לא פחות מ-13 משחקים אחרונים, מה שלא רק החזיר אותם בגדול למאבק על פלייאוף העלייה בליגת המשנה באנגליה, אלא גם סידר להם כרטיס לרבע גמר הגביע, שם ארסנל מחכה במוקש עצום.

הרבה קרדיט בריצה הזו מגיעה לשוער הישראלי שהגיע אל בין הקורות באצטדיון סנט מארי, כאשר דניאל פרץ ממשיך מידי שבוע לנעול את השער ולספק הצלות מרהיבות, שכבר מזמן קנו את הקהל של הקבוצה שלא מפסיקים להרים ולהחמיא משבוע לשבוע.

מחצית ראשונה
  • '13
  • שער
  • שער! סאות׳המפטון עלתה ל-0:2: ואו איזה שער! צ׳ארלס בעט מכ-35 מטרים כדור שנעצר רק ברשת. גול מטורף
  • '6
  • שער
  • שער! סאות׳המפטון עלתה ל-0:1: תום פלוס קיבל כדור באגף, הוציא רוחב נהדר וקייל לארין כבש מקרוב
  • '5
  • החמצה
  • כדור שעלה לרחבה הגיע להליק שנגח מקרוב, דניאל פרץ היה במקום וקלט
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט בן טונר הוציא את המשחק לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד