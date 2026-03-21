דניאל פרץ (IMAGO)

בישראל אמנם אין משחקים בגלל המלחמה אל מול איראן וחיזבאללה, אבל בשאר אירופה לא רק שממשיכים, אלא כבר נמצאים בישורת האחרונה. בשעה זו נמשך לו המחזור ה-39 בצ’מפיונשיפ, כאשר סאות’המפטון של דניאל פרץ מארחת את אוקספורד יונייטד.

הקדושים נמצאים בתקופה פשוט מדהימה ולא הפסידו לא פחות מ-13 משחקים אחרונים, מה שלא רק החזיר אותם בגדול למאבק על פלייאוף העלייה בליגת המשנה באנגליה, אלא גם סידר להם כרטיס לרבע גמר הגביע, שם ארסנל מחכה במוקש עצום.

הרבה קרדיט בריצה הזו מגיעה לשוער הישראלי שהגיע אל בין הקורות באצטדיון סנט מארי, כאשר דניאל פרץ ממשיך מידי שבוע לנעול את השער ולספק הצלות מרהיבות, שכבר מזמן קנו את הקהל של הקבוצה שלא מפסיקים להרים ולהחמיא משבוע לשבוע.