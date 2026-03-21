סאות׳המפטון ניצחה, פרץ שוב שמר על שער נקי

השחקן המצטיין
שא צ'רלס, ציון: 7
משחק נהדר וגול בלתי נשכח.
השחקן המאכזב
ויל לנקשיר, ציון: 4
משחק מאכזב לחלוץ, לא היה מרוכז.
המומנטום האדיר של סאות'המפטון מסרב להיעצר. הקבוצה הלוהטת של הצ'מפיונשיפ רשמה הערב (שבת) את משחקה ה-14 ברציפות ללא הפסד בכל המסגרות, ואת הניצחון ה-11 מתוכם, לאחר שגברה 0:2 בבית על אוקספורד יונייטד במסגרת המחזור ה-39.
אחרי שבמחזורים האחרונים סיפק תצוגות הירואיות מול קובנטרי ואיפסוויץ', שוער נבחרת ישראל, דניאל פרץ, נהנה הערב מערב שקט יחסית. פערי הרמות מול האורחת, המדורגת במקום ה-22 בטבלה, היו ניכרים מהרגע הראשון. שחקני אוקספורד התקשו לייצר איומים ממשיים, מה שאפשר לפרץ לשמור על רשת נקייה ללא צורך בהצלות יוצאות דופן.
השערים הגיעו כבר בפתיחה, כשהמארחת פתחה בטירוף. קייל לארין כבש בדקה השישית את השער הראשון, ובדקה ה-13 שיי צ׳ארלס הכפיל באחד השערים המטורפים של העונה, עם בעיטה מ-35 מטרים לרשת.
בזכות שלוש הנקודות היקרות, סאות'המפטון שומרת על המקום השישי, המקום האחרון המוביל לפלייאוף העלייה לפרמיירליג. נכון לעכשיו, שבעה מחזורים לסיום העונה הסדירה, הקדושים מקדימים את רקסהאם בזכות הפרש שערים עדיף, בקרב ראש בראש שעשוי להימשך עד לשריקת הסיום של העונה.
מחצית שניה
'88
- מיכאל הליק ספג כרטיס צהוב
'80
- ברודי ספנסר ספג כרטיס צהוב
'77
- ג׳ון ג׳ין וו נכנס במקום מארק האריס
'77
- חילוף כפול באוקספורד. ויל לנקשיר יצא, מארק האריס נכנס במקומו
'77
- חילוף נוסף בסאות׳המפטון. קוריו מאטסוקי נכנס במקום תום פלוז
'72
- החמצה כפולה לסאות׳המפטון. סטיוארט בעט לכיוון המסגרת, קאמינג הדף, פלוז עט על הריבאונד אך שלח אותו רק למשקוף
'70
- חילוף באוקספורד. ג׳ק קרי יצא, ג׳יימי מקדונל נכנס במקומו
'68
- צ׳רלס שלח בעיטה למסגרת מחוץ לרחבה, שוב קאמינג היה במקום וקלט
'61
- פין אזז קיבל את הכדור ומסף הרחבה שלח בעיטה טובה לפינה, אך קאמינג ירד בזמן והדף
'59
- רוס סטיוארט נכנס במקום קייל לארין
'59
- חילוף כפול בסאות׳המפטון. קמרון ארצ׳ר פינה את מקומו לסמואל אדוזי
'48
- אזז ניסה את מזלו עם בעיטה מסוכנת מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
מחצית ראשונה
'39
- הגבהה לרחבה הגיעה אל בראון שנגח מעל המסגרת
'31
- סטנלי מילס ספג כרטיס צהוב
'27
- ריאן מאניני בעט מחוץ לרחבה, אך נעצר אצל קאמינג
'20
- קרן שהוגבהה לרחבה הגיעה לראשו של הארווד בליס שנגח מחוץ למסגרת
'13
- שער! סאות׳המפטון עלתה ל-0:2: ואו איזה שער! צ׳ארלס בעט מכ-35 מטרים כדור שנעצר רק ברשת. גול מטורף
'6
- שער! סאות׳המפטון עלתה ל-0:1: תום פלוס קיבל כדור באגף, הוציא רוחב נהדר וקייל לארין כבש מקרוב
'5
- כדור שעלה לרחבה הגיע להליק שנגח מקרוב, דניאל פרץ היה במקום וקלט
'1
- השופט בן טונר הוציא את המשחק לדרך!