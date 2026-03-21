סאות׳המפטון ניצחה, פרץ שוב שמר על שער נקי

דעת המבקר

השחקן המצטיין שא צ'רלס, ציון: 7

משחק נהדר וגול בלתי נשכח. שא צ'רלס, ציון: 7 השחקן המאכזב ויל לנקשיר, ציון: 4

משחק מאכזב לחלוץ, לא היה מרוכז. ויל לנקשיר, ציון: 4

הרכבים וציונים

המומנטום האדיר של סאות'המפטון מסרב להיעצר. הקבוצה הלוהטת של הצ'מפיונשיפ רשמה הערב (שבת) את משחקה ה-14 ברציפות ללא הפסד בכל המסגרות, ואת הניצחון ה-11 מתוכם, לאחר שגברה 0:2 בבית על אוקספורד יונייטד במסגרת המחזור ה-39.

אחרי שבמחזורים האחרונים סיפק תצוגות הירואיות מול קובנטרי ואיפסוויץ', שוער נבחרת ישראל, דניאל פרץ, נהנה הערב מערב שקט יחסית. פערי הרמות מול האורחת, המדורגת במקום ה-22 בטבלה, היו ניכרים מהרגע הראשון. שחקני אוקספורד התקשו לייצר איומים ממשיים, מה שאפשר לפרץ לשמור על רשת נקייה ללא צורך בהצלות יוצאות דופן.

השערים הגיעו כבר בפתיחה, כשהמארחת פתחה בטירוף. קייל לארין כבש בדקה השישית את השער הראשון, ובדקה ה-13 שיי צ׳ארלס הכפיל באחד השערים המטורפים של העונה, עם בעיטה מ-35 מטרים לרשת.

בזכות שלוש הנקודות היקרות, סאות'המפטון שומרת על המקום השישי, המקום האחרון המוביל לפלייאוף העלייה לפרמיירליג. נכון לעכשיו, שבעה מחזורים לסיום העונה הסדירה, הקדושים מקדימים את רקסהאם בזכות הפרש שערים עדיף, בקרב ראש בראש שעשוי להימשך עד לשריקת הסיום של העונה.