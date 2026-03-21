יום ראשון, 22.03.2026 שעה 01:41

דניאל פרץ (IMAGO)

סאות׳המפטון ניצחה, פרץ שוב שמר על שער נקי

הקדושים עם משחק 14 רצוף ללא הפסד ו-11 ניצחונות, כשגברו 0:2 על אוקספורד. השוער סיפק משחק רגוע ויציב. לארין כבש ראשון, צ׳ארלס הוסיף שער אדיר

מערכת ONE | 21/03/2026 17:00
יום שבת, 21/03/2026, 17:00אצטדיון סנט מאריצ'מפיונשיפ - מחזור 39
אוקספורד יונייטד
הסתיים
2 0
שופט: בן טונר
סאות'המפטון
צ'מפיונשיפ 25-26
8040-8139קובנטרי1
7137-5939מידלסברו2
6939-6738איפסוויץ'3
6944-5339מילוול4
6657-6239האל סיטי5
6348-6339סאות'המפטון6
6351-6039רקסהאם7
6048-5639דרבי קאונטי8
5646-5039ווטפורד9
5446-5239נוריץ'10
5349-4839בירמינגהאם11
5361-5539ק.פ.ר12
5249-4539פרסטון13
5249-4439סוונסי14
5143-4639סטוק סיטי15
5150-4939בריסטול סיטי16
5054-5439שפילד יונייטד17
4846-3639צ'רלטון18
4349-3639בלקבורן19
4354-4039ווסט ברומיץ'20
4054-3738פורטסמות'21
3960-5139לסטר22
3951-3639אוקספורד יונייטד23
-679-2439שפילד וונסדיי24
דעת המבקר
השחקן המצטיין
שא צ'רלס, ציון: 7
משחק נהדר וגול בלתי נשכח.
השחקן המאכזב
ויל לנקשיר, ציון: 4
משחק מאכזב לחלוץ, לא היה מרוכז.
הרכבים וציונים
 
 

המומנטום האדיר של סאות'המפטון מסרב להיעצר. הקבוצה הלוהטת של הצ'מפיונשיפ רשמה הערב (שבת) את משחקה ה-14 ברציפות ללא הפסד בכל המסגרות, ואת הניצחון ה-11 מתוכם, לאחר שגברה 0:2 בבית על אוקספורד יונייטד במסגרת המחזור ה-39.

אחרי שבמחזורים האחרונים סיפק תצוגות הירואיות מול קובנטרי ואיפסוויץ', שוער נבחרת ישראל, דניאל פרץ, נהנה הערב מערב שקט יחסית. פערי הרמות מול האורחת, המדורגת במקום ה-22 בטבלה, היו ניכרים מהרגע הראשון. שחקני אוקספורד התקשו לייצר איומים ממשיים, מה שאפשר לפרץ לשמור על רשת נקייה ללא צורך בהצלות יוצאות דופן.

השערים הגיעו כבר בפתיחה, כשהמארחת פתחה בטירוף. קייל לארין כבש בדקה השישית את השער הראשון, ובדקה ה-13 שיי צ׳ארלס הכפיל באחד השערים המטורפים של העונה, עם בעיטה מ-35 מטרים לרשת.

בזכות שלוש הנקודות היקרות, סאות'המפטון שומרת על המקום השישי, המקום האחרון המוביל לפלייאוף העלייה לפרמיירליג. נכון לעכשיו, שבעה מחזורים לסיום העונה הסדירה, הקדושים מקדימים את רקסהאם בזכות הפרש שערים עדיף, בקרב ראש בראש שעשוי להימשך עד לשריקת הסיום של העונה.

מחצית שניה
פין אזז בפעולה (IMAGO)
  • '88
  • כרטיס צהוב
  • מיכאל הליק ספג כרטיס צהוב
  • '80
  • כרטיס צהוב
  • ברודי ספנסר ספג כרטיס צהוב
קמרון ארצ׳ר (IMAGO)
  • '77
  • חילוף
  • ג׳ון ג׳ין וו נכנס במקום מארק האריס
  • '77
  • חילוף
  • חילוף כפול באוקספורד. ויל לנקשיר יצא, מארק האריס נכנס במקומו
  • '77
  • חילוף
  • חילוף נוסף בסאות׳המפטון. קוריו מאטסוקי נכנס במקום תום פלוז
  • '72
  • החמצה
  • החמצה כפולה לסאות׳המפטון. סטיוארט בעט לכיוון המסגרת, קאמינג הדף, פלוז עט על הריבאונד אך שלח אותו רק למשקוף
טיילור הארווד בלייס (IMAGO)
  • '70
  • חילוף
  • חילוף באוקספורד. ג׳ק קרי יצא, ג׳יימי מקדונל נכנס במקומו
  • '68
  • החמצה
  • צ׳רלס שלח בעיטה למסגרת מחוץ לרחבה, שוב קאמינג היה במקום וקלט
  • '61
  • החמצה
  • פין אזז קיבל את הכדור ומסף הרחבה שלח בעיטה טובה לפינה, אך קאמינג ירד בזמן והדף
טונדה אקרט (IMAGO)
  • '59
  • חילוף
  • רוס סטיוארט נכנס במקום קייל לארין
  • '59
  • חילוף
  • חילוף כפול בסאות׳המפטון. קמרון ארצ׳ר פינה את מקומו לסמואל אדוזי
  • '48
  • החמצה
  • אזז ניסה את מזלו עם בעיטה מסוכנת מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת
מחצית ראשונה
קמרון ארצ׳ר (IMAGO)
  • '39
  • החמצה
  • הגבהה לרחבה הגיעה אל בראון שנגח מעל המסגרת
  • '31
  • כרטיס צהוב
  • סטנלי מילס ספג כרטיס צהוב
ג׳ק קרי (IMAGO)
  • '27
  • החמצה
  • ריאן מאניני בעט מחוץ לרחבה, אך נעצר אצל קאמינג
  • '20
  • החמצה
  • קרן שהוגבהה לרחבה הגיעה לראשו של הארווד בליס שנגח מחוץ למסגרת
סאות׳המפטון חוגגת (IMAGO)
שמחה בסאות׳המפטון (IMAGO)
שיי צ׳רלס חוגג (IMAGO)
  • '13
  • שער
  • שער! סאות׳המפטון עלתה ל-0:2: ואו איזה שער! צ׳ארלס בעט מכ-35 מטרים כדור שנעצר רק ברשת. גול מטורף
שחקני סאות׳המפטון חוגגים (IMAGO)
קייל לארין חוגג (IMAGO)
  • '6
  • שער
  • שער! סאות׳המפטון עלתה ל-0:1: תום פלוס קיבל כדור באגף, הוציא רוחב נהדר וקייל לארין כבש מקרוב
  • '5
  • החמצה
  • כדור שעלה לרחבה הגיע להליק שנגח מקרוב, דניאל פרץ היה במקום וקלט
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט בן טונר הוציא את המשחק לדרך!
