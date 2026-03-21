21/03/2026 19:00
כריסטיאן פוליסיק בורח לאנצו אבוסה (IMAGO)
בישראל אמנם אין משחקים בגלל המלחמה אל מול איראן וחיזבאללה, אבל בשאר אירופה לא רק שממשיכים, אלא כבר נמצאים בישורת האחרונה. בשעה זו המחזור ה-30 בליגה האיטלקית נמשך עם קרב מסקרן כשמילאן מארחת בסן סירו את טורינו.
הרוסונרי קיבלו הזדמנות ענקית בשבוע שעבר כשראו את אינטר מועדת עם 1:1 נגד אטאלנטה, אבל הם בעטו בדלי בענק כשהפסידו 1:0 ללאציו. בעקבות כך, הפער אפילו גדל משבע נקודות לשמונה נקודות, כל זאת אחרי 29 משחקים בסרייה א’.
בכל מקרה, מילאן תנסה לרשום שלוש נקודות ולהמשיך לחלום, כשאין ספק שניצחון ישים מעט לחץ על המוליכה והיריבה העירונית. מנגד, טורינו די התרחקה מהקו האדום ויודעת שניצחון שלה יכול לסיים את העונה שלה ולהבטיח לה מקום בסרייה א’ גם בעונה הבאה, כאשר גם רשמה 1:4 על פארמה במחזור הקודם.
המפגש בסיבוב הראשון בין שני הצדדים סיפק הופעה ענקית לצופים, כאשר בסופו של דבר מילאן ניצחה 2:3 את טורינו אי שם בתחילת דצמבר. טורינו עוד הוליכה 0:2 כבר אחרי 17 דקות, אבל שער של אדריאן ראביו וצמד של כריסטיאן פוליסיק השלימו מהפך בדקה ה-77.
מחצית ראשונה
-
'20
- כריסטיאן פוליסיק ואדריאן ראביו השלימו דאבל פס יפה ברחבת טורינו שהסתיים בבעיטה של האמריקאי, שהתגלגלה לאט לידיו של אלברטו פליארי
-
'16
- ארדיאן איסמעילי היה הראשון לבחון את מניאן, כשעלה מעל כולם לקרן נוספת שהוגבהה, אבל השוער היה ערני ושלח יד כדי לאגרף לקרן נוספת
-
'13
- ניקולה ולאשיץ' סיפק החמצה גדולה אחרי שהצליח להתגנב בין קוני דה ווינטר למייק מניאן ולשלוח רגל, אבל גם הוא כמו יתר חבריו עד כה, לא היה מדויק ופספס את השער
-
'12
- קרן הוגבהה אל ראשו של ג'ובאני סימאונה שהמתין בפינה הקרובה אבל גם הוא שלח את ההזדמנות החוצה
-
'10
- מרקוס פדרסן הצליח לגנוב כדור מברטסאגי והוציא כדור רוחב החוצה אל מתיאו פראטי, שבנגיעה שלח בעיטה חזקה שהלכה מעל המסגרת
-
'9
- כרטיס צהוב בשלב מוקדם נשלף לעבר פיקאיו טומורי אחרי שהכשיל את גבידאס גינייטיס
-
'6
- אחרי 6 דקות, מילאן לראשונה יצאה להתקפה והשיגה קרן. לוקה מודריץ' גלגל כדור קצר לדוידה ברטסאגי, שהגביה לרחבה ומצא את ראשו של סטרהיניה פאבלוביץ', אבל האחרון עדיין לא איפס כוונות ונגח החוצה
-
'1
- השופט פרנצ'סקו פורנאו הוציא את המפגש לדרך! מילאן תצליח להלחיץ את אינטר שתשחק מחר ותצמק את הפער בצמרת ל-5 נקודות, או שטורינו תחבר ניצחון שני רצוף ותגדע סופית את חלום הסקודטו של הרוסונרי?