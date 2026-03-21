יום שבת, 21/03/2026, 19:00אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 30
טורינו
דקה 35
0 0
שופט: פרנצ'סקו פורנאו
מילאן
ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6230-4630נאפולי2
6021-4429מילאן3
5422-4829קומו4
5328-5129יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
4028-2929לאציו9
3942-3530אודינזה10
3839-3529ססואולו11
3438-2130פארמה12
3350-3229טורינו13
3342-3630גנואה14
3042-3130קליארי15
2843-3429פיורנטינה16
2739-2129לצ'ה17
2744-2530קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20
מערכת ONE | 21/03/2026 19:00
הרכבים וציונים
 
 
כריסטיאן פוליסיק בורח לאנצו אבוסה (IMAGO)
בישראל אמנם אין משחקים בגלל המלחמה אל מול איראן וחיזבאללה, אבל בשאר אירופה לא רק שממשיכים, אלא כבר נמצאים בישורת האחרונה. בשעה זו המחזור ה-30 בליגה האיטלקית נמשך עם קרב מסקרן כשמילאן מארחת בסן סירו את טורינו.

הרוסונרי קיבלו הזדמנות ענקית בשבוע שעבר כשראו את אינטר מועדת עם 1:1 נגד אטאלנטה, אבל הם בעטו בדלי בענק כשהפסידו 1:0 ללאציו. בעקבות כך, הפער אפילו גדל משבע נקודות לשמונה נקודות, כל זאת אחרי 29 משחקים בסרייה א’.

בכל מקרה, מילאן תנסה לרשום שלוש נקודות ולהמשיך לחלום, כשאין ספק שניצחון ישים מעט לחץ על המוליכה והיריבה העירונית. מנגד, טורינו די התרחקה מהקו האדום ויודעת שניצחון שלה יכול לסיים את העונה שלה ולהבטיח לה מקום בסרייה א’ גם בעונה הבאה, כאשר גם רשמה 1:4 על פארמה במחזור הקודם.

המפגש בסיבוב הראשון בין שני הצדדים סיפק הופעה ענקית לצופים, כאשר בסופו של דבר מילאן ניצחה 2:3 את טורינו אי שם בתחילת דצמבר. טורינו עוד הוליכה 0:2 כבר אחרי 17 דקות, אבל שער של אדריאן ראביו וצמד של כריסטיאן פוליסיק השלימו מהפך בדקה ה-77.

מחצית ראשונה
  • '20
  • החמצה
  • כריסטיאן פוליסיק ואדריאן ראביו השלימו דאבל פס יפה ברחבת טורינו שהסתיים בבעיטה של האמריקאי, שהתגלגלה לאט לידיו של אלברטו פליארי
גבידאס גינייטיס. כל האמצעים כשרים כדי לעצור את יוסוף פופאנה (רויטרס)גבידאס גינייטיס. כל האמצעים כשרים כדי לעצור את יוסוף פופאנה (רויטרס)
  • '16
  • החמצה
  • ארדיאן איסמעילי היה הראשון לבחון את מניאן, כשעלה מעל כולם לקרן נוספת שהוגבהה, אבל השוער היה ערני ושלח יד כדי לאגרף לקרן נוספת
  • '13
  • החמצה
  • ניקולה ולאשיץ' סיפק החמצה גדולה אחרי שהצליח להתגנב בין קוני דה ווינטר למייק מניאן ולשלוח רגל, אבל גם הוא כמו יתר חבריו עד כה, לא היה מדויק ופספס את השער
  • '12
  • החמצה
  • קרן הוגבהה אל ראשו של ג'ובאני סימאונה שהמתין בפינה הקרובה אבל גם הוא שלח את ההזדמנות החוצה
לוקה מודריץ' במדים הכסופים (רויטרס)לוקה מודריץ' במדים הכסופים (רויטרס)
  • '10
  • החמצה
  • מרקוס פדרסן הצליח לגנוב כדור מברטסאגי והוציא כדור רוחב החוצה אל מתיאו פראטי, שבנגיעה שלח בעיטה חזקה שהלכה מעל המסגרת
  • '9
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב בשלב מוקדם נשלף לעבר פיקאיו טומורי אחרי שהכשיל את גבידאס גינייטיס
סטרהיניה פאבלוביץ' נוגח (IMAGO)סטרהיניה פאבלוביץ' נוגח (IMAGO)
  • '6
  • החמצה
  • אחרי 6 דקות, מילאן לראשונה יצאה להתקפה והשיגה קרן. לוקה מודריץ' גלגל כדור קצר לדוידה ברטסאגי, שהגביה לרחבה ומצא את ראשו של סטרהיניה פאבלוביץ', אבל האחרון עדיין לא איפס כוונות ונגח החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פרנצ'סקו פורנאו הוציא את המפגש לדרך! מילאן תצליח להלחיץ את אינטר שתשחק מחר ותצמק את הפער בצמרת ל-5 נקודות, או שטורינו תחבר ניצחון שני רצוף ותגדע סופית את חלום הסקודטו של הרוסונרי?
סנטיאגו חימנס. חזר לספסל לראשונה מאוקטובר (IMAGO)סנטיאגו חימנס. חזר לספסל לראשונה מאוקטובר (IMAGO)
שחקני מילאן בתמונה קבוצתית (רויטרס)שחקני מילאן בתמונה קבוצתית (רויטרס)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
