כריסטיאן פוליסיק בורח לאנצו אבוסה (IMAGO) כריסטיאן פוליסיק בורח לאנצו אבוסה (IMAGO)

בישראל אמנם אין משחקים בגלל המלחמה אל מול איראן וחיזבאללה, אבל בשאר אירופה לא רק שממשיכים, אלא כבר נמצאים בישורת האחרונה. בשעה זו המחזור ה-30 בליגה האיטלקית נמשך עם קרב מסקרן כשמילאן מארחת בסן סירו את טורינו.

הרוסונרי קיבלו הזדמנות ענקית בשבוע שעבר כשראו את אינטר מועדת עם 1:1 נגד אטאלנטה, אבל הם בעטו בדלי בענק כשהפסידו 1:0 ללאציו. בעקבות כך, הפער אפילו גדל משבע נקודות לשמונה נקודות, כל זאת אחרי 29 משחקים בסרייה א’.

בכל מקרה, מילאן תנסה לרשום שלוש נקודות ולהמשיך לחלום, כשאין ספק שניצחון ישים מעט לחץ על המוליכה והיריבה העירונית. מנגד, טורינו די התרחקה מהקו האדום ויודעת שניצחון שלה יכול לסיים את העונה שלה ולהבטיח לה מקום בסרייה א’ גם בעונה הבאה, כאשר גם רשמה 1:4 על פארמה במחזור הקודם.

המפגש בסיבוב הראשון בין שני הצדדים סיפק הופעה ענקית לצופים, כאשר בסופו של דבר מילאן ניצחה 2:3 את טורינו אי שם בתחילת דצמבר. טורינו עוד הוליכה 0:2 כבר אחרי 17 דקות, אבל שער של אדריאן ראביו וצמד של כריסטיאן פוליסיק השלימו מהפך בדקה ה-77.