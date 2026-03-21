יום ראשון, 22.03.2026 שעה 01:44

שחקני מילאן עם שמחה ששווה שלוש נקודות (IMAGO)

לא אמרה נואש: 2:3 דרמטי למילאן על טורינו

הרוסונרי השאירו את מאבק הסקודטו פתוח כשצימקו זמנית את הפער מאינטר הראשונה לחמש נק'. פאבלוביץ' פתח בשער אדיר, ראביו ופופאנה הצטרפו בבליץ. צפו

מערכת ONE | 21/03/2026 19:00
יום שבת, 21/03/2026, 19:00אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 30
טורינו
הסתיים
3 2
שופט: פרנצ'סקו פורנאו
מילאן
ליגה איטלקית 25-26
6823-6529אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5422-4829קומו4
5429-5230יובנטוס5
5123-3929רומא6
4727-4029אטאלנטה7
4234-3829בולוניה8
4028-2929לאציו9
3940-3630ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3438-2130פארמה12
3342-3630גנואה13
3353-3430טורינו14
3042-3130קליארי15
2843-3429פיורנטינה16
2739-2129לצ'ה17
2744-2530קרמונזה18
1849-2329פיזה19
1851-2229ורונה20
הרכבים וציונים
 
 

בישראל אמנם אין משחקים בגלל המלחמה אל מול איראן וחיזבאללה, אבל בשאר אירופה לא רק שממשיכים, אלא כבר נמצאים בישורת האחרונה. הערב (שבת), מילאן הצליחה לשמור על עצמה בתמונת האליפות אחרי שהצליחה לנצח 2:3 את טורינו במסגרת המחזור ה-30 בליגה האיטלקית.

למעשה, תחילת המשחק הייתה רעה עבור הרוסונרי, שהתרכזו בעיקר בלהדוף את התקפות השוורים כשהגעתו של רובוטו ד’אברסה לקווי האורחים עשה לקבוצה טוב. בדקה ה-36 אדריאן ראביו הגיע למצב המסוכן הראשון במשחק כשבעט חזק מרחוק אבל נהדף על ידי אלברטו פליארי.

מה שהיה נראה כמו המצב הכי מסוכן, דקה מאוחר יותר הפך להיראות כמו בעיטת חימום כשסטרהיניה פאבלוביץ’ הצליח לבעוט מהאוויר למשקוף ופנימה. לקראת הירידה להפסקה, ג’ובאני סימאונה הצליח לצמק ולהוריד את הקבוצות בשוויון למחצית.

שער גדול לפבלוביץ', 2:3 למילאן על טורינו

מאמן המארחת, מסימיליאנו אלגרי, הגיב ושינה מערך, ונענה במהירות על ידי בליץ מצד צמד הקשרים שלו, אדריאן ראביו ויוסוף פופאנה, שכבשו בטווח של 2 דקות (54’ ו-56’) שני גולים. לקראת הסיום פאבלוביץ’ הכשיל את סימאונה ברחבה וניקולה ולאשיץ’ הצליח רק לצמק את מהנקודה הלבנה.

בעקבות התוצאה, מילאן שבה למקום השני, אותו איבדה זמנית אחרי שנאפולי ניצחה מוקדם יותר המחזור, וצימקה לפחות עד למשחקה של אינטר, את הפער ממנה לחמש נקודות בלבד. מהצד השני, טורינו רחוקה שש נקודות מהמקום ה-18 המוביל לירידת ליגה בסיום העונה, והצדדים בטבלה פתוחים מתמיד.

מחצית שניה
  • '90+5
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט פרנצ'סקו פורנאו שרק לסיום ההתמודדות! מילאן הצליחה לנצח 2:3 דרמטי מטורינו ולצמק את הפער בפסגה ל-5 נקודות, לפחות עד למשחקה של אינטר נגד פיורנטינה בהמשך המחזור
  • '90+5
  • כרטיס צהוב
  • סנטיאגו חימנס עצר התקפה מתפרצת ונכנס גם כן לרשימת הצהובים של השופט
קוני דה ווינטר עולה מעל ג'ובאני סימאונה (IMAGO)
  • '90+4
  • החמצה
  • ריצ'י הוביל את מילאן להתקפה מתפרצת ביחד עם אנקונקו, בסיום הקשר האיטלקי ניסה למצוא את הרשת אבל גם הפעם פליארי מנע ממנו את האפשרות לעשות זאת
  • '90+3
  • כרטיס צהוב
  • אמירחאן אילקן נכנס לפנקס המוצהבים אחרי שביצע עבירה על זקארי אתקאמה
  • '90+1
  • חילוף
  • חילוף אחרון גם אצל מילאן כשדוידה אודוגו נכנס למרכז ההגנה במקום אלכסיס סלמאקרס
דוידה ברטסאגי מוסר, מרקוס פדרסן אורב לו (IMAGO)
  • '89
  • חילוף
  • גם רפאל אוברדור בחוץ. נילס אנקונקו עלה לנסות לעזור לקבוצתו
  • '89
  • חילוף
  • חילופים אחרונים אצל השוורים שהלכו על כל הקופה כשאנצו אבוסה הוחלף ובמקומו נכנס החלוץ סנדרו קולנוביץ'
שחקני טורינו חוגגים. יצליחו לחזור למשחק? (IMAGO)
ניקולה ולאשיץ' כובש בפנדל (רויטרס)
ניקולה ולאשיץ' בועט את הפנדל (IMAGO)
  • '83
  • שער בפנדל
  • שער! טורינו צימקה ל-3:2: ניקולה ולאשיץ' נקרא אל הנקודה הלבנה ודייק ביופי רב אל החיבור, כשמניאן זינק לפינה הנגדית
  • '82
  • כרטיס צהוב
  • בעקבות העבירה ברחבה, סטרהיניה פאבלוביץ' קיבל כרטיס צהוב
  • '82
  • החלטת שופט
  • פנדל לטורינו! אחרי בדיקה ארוכה למהלך שהחל לפני הבעיטה של ריצ'י, השופט נקרא ל-VAR שם צפה בפאבלוביץ' מפיל ברחבה את סימאונה. אחרי הסתכלות במסך, השופט גם הצביע על הנקודה הלבנה
צ'ה אדאמס שומר על הכדור מפני זקארי אתקאמה (רויטרס)
  • '80
  • החמצה
  • סמואלה ריצ'י ניסה להכניע סופית את הקבוצה ממנה הגיע כשהצליח להגיע למצב מתוך הרחבה ובעט חזק אבל פליארי הדף
  • '77
  • חילוף
  • אחרי חמישה חודשים, סנטיאגו חימנס שב לכר הדשא כשהחליף את כריסטיאן פוליסיק לדקות ההכרעה של ההתמודדות
  • '74
  • חילוף
  • רוברטו ד'אברסה ריענן את השורות כשהוציא את גבידאס גינייטיס והכניס את צ'זארה קסאדיי
מסימיליאנו אלגרי (IMAGO)
  • '70
  • חילוף
  • גם סמואלה ריצ'י עלה לדקות הסיום נגד הקבוצה ממנה הגיע למילאן במקום כובש השער השלישי, יוסוף פופאנה
  • '70
  • חילוף
  • חילוף כפול במילאן כשכריסטופר אנקונו החליף את ניקלאס פולקרוג בחוד ההתקפה
  • '68
  • החמצה
  • הצלה גדולה של מניאן שמרה על התוצאה בעינה! רוחב נפלא של רפאל אוברדור הגיע אל החלוץ הארנגטינאי שרצה לרשום צמד ולהחזיר את השוורים לעניינים, אבל השוער הצרפתי קרא את הבעיטה נכון ומנע מהכדור לעבור אותו
רוברטו ד'אברסה (רויטרס)
  • '63
  • חילוף
  • גם מתיאו פראטי בחוץ כשאמירחאן אילקן נכנס על חשבונו כחלק מחילוף כפול
  • '63
  • חילוף
  • חילופים ראשונים אצל טורינו כשהקפטן דובאן זפאטה פינה את מקומו עבור צ'ה אדאמס, שעלה לסייע לחבריו בהתקפה
יוסוף פופאנה ואדריאן ראביו. מובילי הבליץ של מילאן (רויטרס)
יוסוף פופאנה במרכז העניינים אחרי השער שכבש (רויטרס)
יוסוף פופאנה רץ לחגוג (רויטרס)
  • '56
  • שער
  • שער! הבליץ של מילאן המשיך כשהיא עלתה ל-1:3: תוך שתי דקות הרוסונרי מצאו פעם נוספת את הרשת, כשהפעם אתקאמה היה על תקן המבשל אחרי שמסר ליוסוף פופאנה. הקשר הצרפתי הצליח להשתחרר משני שומרים, להסתובב ולבעוט בעוצמה לרשת של פליארי, שהוציא כדור שלישי מהרשת
זקארי אתקאמה חוגג עם אדריאן ראביו (IMAGO)
אדריאן ראביו שואג (רויטרס)
אדריאן ראביו כובש עם הברך (רויטרס)
  • '54
  • שער
  • שער! מילאן עלתה ל-1:2: היתרון חזר לרוסונרי, ששינו מערך עם הכניסה של אתקאמה ונראו אחרת מתחילת המחצית. בסיום, פוליסיק הכניס רוחב שעבר בין כולם ופגע בברכיים של ראביו, שמול שער חשוף הצליח להכניס את השני לזכות האדום-שחורים
  • '49
  • החמצה
  • זקארי אתקאמה ניסה את מזלו מספר דקות אחרי שנכנס אבל נבלם. הכדור החוזר נחת על רגלו של המגן בצד השני, ברטסאגי, שבעט מהאוויר אבל הניסיון שלו שרק ליד המסגרת של פליארי
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון במילאן כשזקארי אתקאמה עלה לכר הדשא על חשבונו של פיקאיו טומורי המוצהב עם פתיחת המחצית
מחצית ראשונה
שחקני טורינו רצים לחגוג עם ג'ובאני סימאונה (IMAGO)
ג'ובאני סימאונה חוגג (רויטרס)
ג'ובאני סימאונה מכניע את מייק מניאן (IMAGO)
  • '44
  • שער
  • שער! טורינו איזנה ל-1:1: רגע לפני ההפסקה, הצדק נעשה! ניקולה ולאשיץ' שחרר בעיטה לעבר השער, מניאן הגיב טוב והדף לקורה, אבל ג'ובאני סימאונה היה ערני, התגנב בין קווי ההגנה, הגיע לריבאונד וכבש מקרוב את השוויון
  • '40
  • החמצה
  • פאבלוביץ' נמצא בכל מקום! פדרסן הגיע לכדור רוחב וניסה לכבוש מתוך הרחבה, אבל פגש את ראשו של הבלם שהציב את עצמו בין המגן לשער כדי למנוע שוויון
סטרהיניה פאבלוביץ' מראה אהבה לקהל (רויטרס)
סטרהיניה פאבלוביץ' בעננים, שחקני מילאן באים לחגוג איתו (רויטרס)
סטרהיניה פאבלוביץ' בועט לשער (רויטרס)
  • '37
  • שער
  • שער! מילאן עלתה ל-0:1: מה עשית פאבלוביץ'?! הבלם דחף קדימה יחד עם יתר חבריו והגיע ראשון להרחקה של סאול קוקו. הכדור קפץ פעם אחת ומהאוויר הסרבי שיגר בעיטה אדירה למשקוף ופנימה
  • '36
  • החמצה
  • המצב המסוכן בהתמודדות עד כה הגיע מרגלי ראביו, ששלח בעיטה אדירה מחוץ לרחבה אל עבר המסגרת ומצא את ידו של פליארי שהדף בצורה אקרובטית
דובאן זפאטה מנסה לעצור את אלכסיס סלמאקרס (IMAGO)
  • '29
  • החמצה
  • גינייטיס התקדם באין מפריע עד לכדי 22 מטרים בערך מהשער של הרוסונרי ובעט כדור שפגע בדה ווינטר ושינה כיוון, אבל זה לא הפריע למניאן לקלוט את הניסיון ולעצור אותו
  • '20
  • החמצה
  • כריסטיאן פוליסיק ואדריאן ראביו השלימו דאבל פס יפה ברחבת טורינו שהסתיים בבעיטה של האמריקאי, שהתגלגלה לאט לידיו של אלברטו פליארי
גבידאס גינייטיס. כל האמצעים כשרים כדי לעצור את יוסוף פופאנה (רויטרס)
  • '16
  • החמצה
  • ארדיאן איסמעילי היה הראשון לבחון את מניאן, כשעלה מעל כולם לקרן נוספת שהוגבהה, אבל השוער היה ערני ושלח יד כדי לאגרף לקרן נוספת
  • '13
  • החמצה
  • ניקולה ולאשיץ' סיפק החמצה גדולה אחרי שהצליח להתגנב בין קוני דה ווינטר למייק מניאן ולשלוח רגל, אבל גם הוא כמו יתר חבריו עד כה, לא היה מדויק ופספס את השער
  • '12
  • החמצה
  • קרן הוגבהה אל ראשו של ג'ובאני סימאונה שהמתין בפינה הקרובה אבל גם הוא שלח את ההזדמנות החוצה
לוקה מודריץ' במדים הכסופים (רויטרס)
  • '10
  • החמצה
  • מרקוס פדרסן הצליח לגנוב כדור מברטסאגי והוציא כדור רוחב החוצה אל מתיאו פראטי, שבנגיעה שלח בעיטה חזקה שהלכה מעל המסגרת
  • '9
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב בשלב מוקדם נשלף לעבר פיקאיו טומורי אחרי שהכשיל את גבידאס גינייטיס
סטרהיניה פאבלוביץ' נוגח (IMAGO)
  • '6
  • החמצה
  • אחרי 6 דקות, מילאן לראשונה יצאה להתקפה והשיגה קרן. לוקה מודריץ' גלגל כדור קצר לדוידה ברטסאגי, שהגביה לרחבה ומצא את ראשו של סטרהיניה פאבלוביץ', אבל האחרון עדיין לא איפס כוונות ונגח החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פרנצ'סקו פורנאו הוציא את המפגש לדרך! מילאן תצליח להלחיץ את אינטר שתשחק מחר ותצמק את הפער בצמרת ל-5 נקודות, או שטורינו תחבר ניצחון שני רצוף ותגדע סופית את חלום הסקודטו של הרוסונרי?
סנטיאגו חימנס. חזר לספסל לראשונה מאוקטובר (IMAGO)
שחקני מילאן בתמונה קבוצתית (רויטרס)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד