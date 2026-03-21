לא אמרה נואש: 2:3 דרמטי למילאן על טורינו

בישראל אמנם אין משחקים בגלל המלחמה אל מול איראן וחיזבאללה, אבל בשאר אירופה לא רק שממשיכים, אלא כבר נמצאים בישורת האחרונה. הערב (שבת), מילאן הצליחה לשמור על עצמה בתמונת האליפות אחרי שהצליחה לנצח 2:3 את טורינו במסגרת המחזור ה-30 בליגה האיטלקית.

למעשה, תחילת המשחק הייתה רעה עבור הרוסונרי, שהתרכזו בעיקר בלהדוף את התקפות השוורים כשהגעתו של רובוטו ד’אברסה לקווי האורחים עשה לקבוצה טוב. בדקה ה-36 אדריאן ראביו הגיע למצב המסוכן הראשון במשחק כשבעט חזק מרחוק אבל נהדף על ידי אלברטו פליארי.

מה שהיה נראה כמו המצב הכי מסוכן, דקה מאוחר יותר הפך להיראות כמו בעיטת חימום כשסטרהיניה פאבלוביץ’ הצליח לבעוט מהאוויר למשקוף ופנימה. לקראת הירידה להפסקה, ג’ובאני סימאונה הצליח לצמק ולהוריד את הקבוצות בשוויון למחצית.

מאמן המארחת, מסימיליאנו אלגרי, הגיב ושינה מערך, ונענה במהירות על ידי בליץ מצד צמד הקשרים שלו, אדריאן ראביו ויוסוף פופאנה, שכבשו בטווח של 2 דקות (54’ ו-56’) שני גולים. לקראת הסיום פאבלוביץ’ הכשיל את סימאונה ברחבה וניקולה ולאשיץ’ הצליח רק לצמק את מהנקודה הלבנה.

בעקבות התוצאה, מילאן שבה למקום השני, אותו איבדה זמנית אחרי שנאפולי ניצחה מוקדם יותר המחזור, וצימקה לפחות עד למשחקה של אינטר, את הפער ממנה לחמש נקודות בלבד. מהצד השני, טורינו רחוקה שש נקודות מהמקום ה-18 המוביל לירידת ליגה בסיום העונה, והצדדים בטבלה פתוחים מתמיד.