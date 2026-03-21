לא אמרה נואש: 2:3 דרמטי למילאן על טורינו

בישראל אמנם אין משחקים בגלל המלחמה אל מול איראן וחיזבאללה, אבל בשאר אירופה לא רק שממשיכים, אלא כבר נמצאים בישורת האחרונה. הערב (שבת), מילאן הצליחה לשמור על עצמה בתמונת האליפות אחרי שהצליחה לנצח 2:3 את טורינו במסגרת המחזור ה-30 בליגה האיטלקית.
למעשה, תחילת המשחק הייתה רעה עבור הרוסונרי, שהתרכזו בעיקר בלהדוף את התקפות השוורים כשהגעתו של רובוטו ד’אברסה לקווי האורחים עשה לקבוצה טוב. בדקה ה-36 אדריאן ראביו הגיע למצב המסוכן הראשון במשחק כשבעט חזק מרחוק אבל נהדף על ידי אלברטו פליארי.
מה שהיה נראה כמו המצב הכי מסוכן, דקה מאוחר יותר הפך להיראות כמו בעיטת חימום כשסטרהיניה פאבלוביץ’ הצליח לבעוט מהאוויר למשקוף ופנימה. לקראת הירידה להפסקה, ג’ובאני סימאונה הצליח לצמק ולהוריד את הקבוצות בשוויון למחצית.
שער גדול לפבלוביץ', 2:3 למילאן על טורינו
מאמן המארחת, מסימיליאנו אלגרי, הגיב ושינה מערך, ונענה במהירות על ידי בליץ מצד צמד הקשרים שלו, אדריאן ראביו ויוסוף פופאנה, שכבשו בטווח של 2 דקות (54’ ו-56’) שני גולים. לקראת הסיום פאבלוביץ’ הכשיל את סימאונה ברחבה וניקולה ולאשיץ’ הצליח רק לצמק את מהנקודה הלבנה.
בעקבות התוצאה, מילאן שבה למקום השני, אותו איבדה זמנית אחרי שנאפולי ניצחה מוקדם יותר המחזור, וצימקה לפחות עד למשחקה של אינטר, את הפער ממנה לחמש נקודות בלבד. מהצד השני, טורינו רחוקה שש נקודות מהמקום ה-18 המוביל לירידת ליגה בסיום העונה, והצדדים בטבלה פתוחים מתמיד.
מחצית שניה
'90+5
- זהו זה! השופט פרנצ'סקו פורנאו שרק לסיום ההתמודדות! מילאן הצליחה לנצח 2:3 דרמטי מטורינו ולצמק את הפער בפסגה ל-5 נקודות, לפחות עד למשחקה של אינטר נגד פיורנטינה בהמשך המחזור
'90+5
- סנטיאגו חימנס עצר התקפה מתפרצת ונכנס גם כן לרשימת הצהובים של השופט
'90+4
- ריצ'י הוביל את מילאן להתקפה מתפרצת ביחד עם אנקונקו, בסיום הקשר האיטלקי ניסה למצוא את הרשת אבל גם הפעם פליארי מנע ממנו את האפשרות לעשות זאת
'90+3
- אמירחאן אילקן נכנס לפנקס המוצהבים אחרי שביצע עבירה על זקארי אתקאמה
'90+1
- חילוף אחרון גם אצל מילאן כשדוידה אודוגו נכנס למרכז ההגנה במקום אלכסיס סלמאקרס
'89
- גם רפאל אוברדור בחוץ. נילס אנקונקו עלה לנסות לעזור לקבוצתו
'89
- חילופים אחרונים אצל השוורים שהלכו על כל הקופה כשאנצו אבוסה הוחלף ובמקומו נכנס החלוץ סנדרו קולנוביץ'
'83
- שער! טורינו צימקה ל-3:2: ניקולה ולאשיץ' נקרא אל הנקודה הלבנה ודייק ביופי רב אל החיבור, כשמניאן זינק לפינה הנגדית
'82
- בעקבות העבירה ברחבה, סטרהיניה פאבלוביץ' קיבל כרטיס צהוב
'82
- פנדל לטורינו! אחרי בדיקה ארוכה למהלך שהחל לפני הבעיטה של ריצ'י, השופט נקרא ל-VAR שם צפה בפאבלוביץ' מפיל ברחבה את סימאונה. אחרי הסתכלות במסך, השופט גם הצביע על הנקודה הלבנה
'80
- סמואלה ריצ'י ניסה להכניע סופית את הקבוצה ממנה הגיע כשהצליח להגיע למצב מתוך הרחבה ובעט חזק אבל פליארי הדף
'77
- אחרי חמישה חודשים, סנטיאגו חימנס שב לכר הדשא כשהחליף את כריסטיאן פוליסיק לדקות ההכרעה של ההתמודדות
'74
- רוברטו ד'אברסה ריענן את השורות כשהוציא את גבידאס גינייטיס והכניס את צ'זארה קסאדיי
'70
- גם סמואלה ריצ'י עלה לדקות הסיום נגד הקבוצה ממנה הגיע למילאן במקום כובש השער השלישי, יוסוף פופאנה
'70
- חילוף כפול במילאן כשכריסטופר אנקונו החליף את ניקלאס פולקרוג בחוד ההתקפה
'68
- הצלה גדולה של מניאן שמרה על התוצאה בעינה! רוחב נפלא של רפאל אוברדור הגיע אל החלוץ הארנגטינאי שרצה לרשום צמד ולהחזיר את השוורים לעניינים, אבל השוער הצרפתי קרא את הבעיטה נכון ומנע מהכדור לעבור אותו
'63
- גם מתיאו פראטי בחוץ כשאמירחאן אילקן נכנס על חשבונו כחלק מחילוף כפול
'63
- חילופים ראשונים אצל טורינו כשהקפטן דובאן זפאטה פינה את מקומו עבור צ'ה אדאמס, שעלה לסייע לחבריו בהתקפה
'56
- שער! הבליץ של מילאן המשיך כשהיא עלתה ל-1:3: תוך שתי דקות הרוסונרי מצאו פעם נוספת את הרשת, כשהפעם אתקאמה היה על תקן המבשל אחרי שמסר ליוסוף פופאנה. הקשר הצרפתי הצליח להשתחרר משני שומרים, להסתובב ולבעוט בעוצמה לרשת של פליארי, שהוציא כדור שלישי מהרשת
'54
- שער! מילאן עלתה ל-1:2: היתרון חזר לרוסונרי, ששינו מערך עם הכניסה של אתקאמה ונראו אחרת מתחילת המחצית. בסיום, פוליסיק הכניס רוחב שעבר בין כולם ופגע בברכיים של ראביו, שמול שער חשוף הצליח להכניס את השני לזכות האדום-שחורים
'49
- זקארי אתקאמה ניסה את מזלו מספר דקות אחרי שנכנס אבל נבלם. הכדור החוזר נחת על רגלו של המגן בצד השני, ברטסאגי, שבעט מהאוויר אבל הניסיון שלו שרק ליד המסגרת של פליארי
'46
- חילוף ראשון במילאן כשזקארי אתקאמה עלה לכר הדשא על חשבונו של פיקאיו טומורי המוצהב עם פתיחת המחצית
מחצית ראשונה
'44
- שער! טורינו איזנה ל-1:1: רגע לפני ההפסקה, הצדק נעשה! ניקולה ולאשיץ' שחרר בעיטה לעבר השער, מניאן הגיב טוב והדף לקורה, אבל ג'ובאני סימאונה היה ערני, התגנב בין קווי ההגנה, הגיע לריבאונד וכבש מקרוב את השוויון
'40
- פאבלוביץ' נמצא בכל מקום! פדרסן הגיע לכדור רוחב וניסה לכבוש מתוך הרחבה, אבל פגש את ראשו של הבלם שהציב את עצמו בין המגן לשער כדי למנוע שוויון
'37
- שער! מילאן עלתה ל-0:1: מה עשית פאבלוביץ'?! הבלם דחף קדימה יחד עם יתר חבריו והגיע ראשון להרחקה של סאול קוקו. הכדור קפץ פעם אחת ומהאוויר הסרבי שיגר בעיטה אדירה למשקוף ופנימה
'36
- המצב המסוכן בהתמודדות עד כה הגיע מרגלי ראביו, ששלח בעיטה אדירה מחוץ לרחבה אל עבר המסגרת ומצא את ידו של פליארי שהדף בצורה אקרובטית
'29
- גינייטיס התקדם באין מפריע עד לכדי 22 מטרים בערך מהשער של הרוסונרי ובעט כדור שפגע בדה ווינטר ושינה כיוון, אבל זה לא הפריע למניאן לקלוט את הניסיון ולעצור אותו
'20
- כריסטיאן פוליסיק ואדריאן ראביו השלימו דאבל פס יפה ברחבת טורינו שהסתיים בבעיטה של האמריקאי, שהתגלגלה לאט לידיו של אלברטו פליארי
'16
- ארדיאן איסמעילי היה הראשון לבחון את מניאן, כשעלה מעל כולם לקרן נוספת שהוגבהה, אבל השוער היה ערני ושלח יד כדי לאגרף לקרן נוספת
'13
- ניקולה ולאשיץ' סיפק החמצה גדולה אחרי שהצליח להתגנב בין קוני דה ווינטר למייק מניאן ולשלוח רגל, אבל גם הוא כמו יתר חבריו עד כה, לא היה מדויק ופספס את השער
'12
- קרן הוגבהה אל ראשו של ג'ובאני סימאונה שהמתין בפינה הקרובה אבל גם הוא שלח את ההזדמנות החוצה
'10
- מרקוס פדרסן הצליח לגנוב כדור מברטסאגי והוציא כדור רוחב החוצה אל מתיאו פראטי, שבנגיעה שלח בעיטה חזקה שהלכה מעל המסגרת
'9
- כרטיס צהוב בשלב מוקדם נשלף לעבר פיקאיו טומורי אחרי שהכשיל את גבידאס גינייטיס
'6
- אחרי 6 דקות, מילאן לראשונה יצאה להתקפה והשיגה קרן. לוקה מודריץ' גלגל כדור קצר לדוידה ברטסאגי, שהגביה לרחבה ומצא את ראשו של סטרהיניה פאבלוביץ', אבל האחרון עדיין לא איפס כוונות ונגח החוצה
'1
- השופט פרנצ'סקו פורנאו הוציא את המפגש לדרך! מילאן תצליח להלחיץ את אינטר שתשחק מחר ותצמק את הפער בצמרת ל-5 נקודות, או שטורינו תחבר ניצחון שני רצוף ותגדע סופית את חלום הסקודטו של הרוסונרי?