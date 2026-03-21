21/03/2026 14:45
קודי גאקפו מול ג'יימס מילנר (רויטרס)
עוד יום שבת שבו הכדורגל הישראלי לא יכול להיות משוחק בגלל המלחמה בין ישראל לאיראן וחיזבאללה, אבל בינתיים בשאר אירופה מגיעים לישורת האחרונה. בשעה זו נמשך לו המחזור ה-31 באנגליה עם המשחק המוקדם של שבת בצהריים, כשליברפול מתארחת אצל ברייטון.
האדומים מגיעים במצב רוח מדהים, אחרי שהפכו 1:0 אצל גלאטסראיי ל-0:4 מדהים בשמינית גמר ליגת האלופות בגומלין, ובכך הם העפילו לרבע הגמר של המפעל היוקרתי ביבשת. בליגה טיפה פחות הולך, כאשר חניכיו של ארנה סלוט הפסידו לוולבס ועשו תיקו מול טוטנהאם בשני המפגשים האחרונים.
הרדס במקום החמישי שאכן מוביל לאירופה, אבל הם רוצים ליגת האלופות וניצחון כאן יעלה אותם לפחות באופן זמני מעלה אסטון וילה למקום הרביעי. אגב, הם יכולים גם להגיע דרך הצ’פמיונס ליג אם יזכו, כאשר פאריס סן ז’רמן מחכה ברבע הגמר בקרב ענקיות.
מהצד השני, ברייטון במקום ה-12 וכן ניצחה במשחק האחרון שלה, אחרי 0:1 נגד סנדרלנד. הצדדים נפגשו פעמיים העונה, 0:2 של ליברפול באנפילד בסיבוב הראשון בליגה אי שם בדצמבר, ו-0:3 של ליברפול בגביע לפני קצת יותר מחודש, באמצע פברואר.
מחצית ראשונה
'45
- 1:1 גם בצהובים. קונאטה עצר את וולבק מלדהור קדימה וראה את הכרטיס מהשופט
'30
- שער! ליברפול השוותה ל-1:1: שער הזוי באמקס. ממרדשווילי בעט לכיוון הרחבה השנייה, לואיס דאנק נגח לאחור לעבר השוער שלו, רק שהוא לא ראה את מילוש קרקז אורב. המגן בנגיעה הכניע את ורברוחן
'25
- צהוב ראשון במשחק. מינטה בתיקול מאוחר מאוד הוריד את גאקפו מאחור ונכנס לפנקס של דארן אינגלנד
'24
- כל האצטדיון היה במתח כי סובוסלאי, אולי הבועט הטוב בליגה כרגע, נעמד על כדור חופשי כ-20 מטרים מהשער. הקהל הכחול-לבן נרשם לרווחה כשההונגרי סובב מעל המשקוף
'22
- הצ’אנס האמיתי הראשון של ליברפול. פרימפונג השאיר לסובוסלאי שבנגיעה הרים חד לרחבה, נגיחה נהדרת של מקאליסטר נבלמה לקרן על ידי ורברוחן
'21
- שוב מצב טוב, שוב ברייטון, הפעם הפוך מהגול. במקרה הזה וולבק הרים כדור וגומס נותר לבד ברחבה כדי לנסות ולנגוח לרשת, אבל הניסיון היה פחות טוב והלך גבוה
'14
- שער! ברייטון עלתה ל-0:1: בהזדמנות הראשונה האמיתית במשחק, השחפים לקחו את ההובלה. איבוד כדור של ממרדשווילי וקונאטה נתן כדור חוץ, הכדור הורם לצד הרחוק של הרחבה, גומס נגח לכיוון רחבת ה-5 ודני וולבק היה שם כדי להשלים נגיחה שנייה, אל תוך הרשת
'10
- חצי מצב ראשון. וירץ שלח כדור נהדר לפרימפונג, שהשאיר לאחור לסובוסלאי שהצטרף כטריילר. ההונגרי בעט בנגיעה, רק שמעל המשקוף
'8
- אקיטיקה חזר לדשא במטרה לנסות לשחק, אבל תוך פחות מדקה הוא ירד שוב לדשא וסימן שהוא צריך חילוף. אכן, קרטיס ג'ונס עלה לשחק כבר אחרי שמונה דקות
'3
- הוגו אקיטיקה חטף כניסה מג'יימס מילנר ונשכב על הדשא. קרטיס ג'ונס הוזעק להתחיל להתחמם
'1
- אחרי רבע שעה איחור בגלל פקקים, השופט דארן אינגלנד שרק! המשחק באמקס יצא לדרך