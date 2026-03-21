קודי גאקפו מול ג'יימס מילנר (רויטרס)

עוד יום שבת שבו הכדורגל הישראלי לא יכול להיות משוחק בגלל המלחמה בין ישראל לאיראן וחיזבאללה, אבל בינתיים בשאר אירופה מגיעים לישורת האחרונה. בשעה זו נמשך לו המחזור ה-31 באנגליה עם המשחק המוקדם של שבת בצהריים, כשליברפול מתארחת אצל ברייטון.

האדומים מגיעים במצב רוח מדהים, אחרי שהפכו 1:0 אצל גלאטסראיי ל-0:4 מדהים בשמינית גמר ליגת האלופות בגומלין, ובכך הם העפילו לרבע הגמר של המפעל היוקרתי ביבשת. בליגה טיפה פחות הולך, כאשר חניכיו של ארנה סלוט הפסידו לוולבס ועשו תיקו מול טוטנהאם בשני המפגשים האחרונים.

הרדס במקום החמישי שאכן מוביל לאירופה, אבל הם רוצים ליגת האלופות וניצחון כאן יעלה אותם לפחות באופן זמני מעלה אסטון וילה למקום הרביעי. אגב, הם יכולים גם להגיע דרך הצ’פמיונס ליג אם יזכו, כאשר פאריס סן ז’רמן מחכה ברבע הגמר בקרב ענקיות.

מהצד השני, ברייטון במקום ה-12 וכן ניצחה במשחק האחרון שלה, אחרי 0:1 נגד סנדרלנד. הצדדים נפגשו פעמיים העונה, 0:2 של ליברפול באנפילד בסיבוב הראשון בליגה אי שם בדצמבר, ו-0:3 של ליברפול בגביע לפני קצת יותר מחודש, באמצע פברואר.