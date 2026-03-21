יום שבת, 21.03.2026 שעה 16:00
יום שבת, 21/03/2026, 14:45אצטדיון אמקסליגה אנגלית - מחזור 31
ליברפול
דקה 54
1 1
שופט: דארן אינגלנד
ברייטון
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4248-4631בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20
מערכת ONE | 21/03/2026 14:45
הרכבים וציונים
 
 
קודי גאקפו מול ג'יימס מילנר (רויטרס)
קודי גאקפו מול ג'יימס מילנר (רויטרס)

עוד יום שבת שבו הכדורגל הישראלי לא יכול להיות משוחק בגלל המלחמה בין ישראל לאיראן וחיזבאללה, אבל בינתיים בשאר אירופה מגיעים לישורת האחרונה. בשעה זו נמשך לו המחזור ה-31 באנגליה עם המשחק המוקדם של שבת בצהריים, כשליברפול מתארחת אצל ברייטון.

האדומים מגיעים במצב רוח מדהים, אחרי שהפכו 1:0 אצל גלאטסראיי ל-0:4 מדהים בשמינית גמר ליגת האלופות בגומלין, ובכך הם העפילו לרבע הגמר של המפעל היוקרתי ביבשת. בליגה טיפה פחות הולך, כאשר חניכיו של ארנה סלוט הפסידו לוולבס ועשו תיקו מול טוטנהאם בשני המפגשים האחרונים.

הרדס במקום החמישי שאכן מוביל לאירופה, אבל הם רוצים ליגת האלופות וניצחון כאן יעלה אותם לפחות באופן זמני מעלה אסטון וילה למקום הרביעי. אגב, הם יכולים גם להגיע דרך הצ’פמיונס ליג אם יזכו, כאשר פאריס סן ז’רמן מחכה ברבע הגמר בקרב ענקיות.

מהצד השני, ברייטון במקום ה-12 וכן ניצחה במשחק האחרון שלה, אחרי 0:1 נגד סנדרלנד. הצדדים נפגשו פעמיים העונה, 0:2 של ליברפול באנפילד בסיבוב הראשון בליגה אי שם בדצמבר, ו-0:3 של ליברפול בגביע לפני קצת יותר מחודש, באמצע פברואר.

מחצית שניה
  • '48
  • כרטיס צהוב
  • גם דני וולבק קיבל כרטיס צהוב, אחרי שלא נתן לסובוסלאי להתחיל משחק מכדור נייח
מחצית ראשונה
ינקובה מינטה מול ג'רמי פרימפונג (רויטרס)
ראיין חראבנברך מול פסקאל גרוס (רויטרס)ראיין חראבנברך מול פסקאל גרוס (רויטרס)
  • '45+5
  • כרטיס צהוב
  • ומהר מאוד זה 1:2 לברייטון בצהובים. דייגו גומס נכנס במקאליסטר ונכנס לפנקס
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • 1:1 גם בצהובים. קונאטה עצר את וולבק מלדהור קדימה וראה את הכרטיס מהשופט
וירג'יל ואן דייק מברך את מילוש קרקז (רויטרס)
מילוש קרקז ממהר לאמצע (רויטרס)
מילוש קרקז מאושר (רויטרס)
מילוש קרקז חוגג (רויטרס)
מילוש קרקז מקדים את בארט ורברוחן (רויטרס)
  • '30
  • שער
  • שער! ליברפול השוותה ל-1:1: שער הזוי באמקס. ממרדשווילי בעט לכיוון הרחבה השנייה, לואיס דאנק נגח לאחור לעבר השוער שלו, רק שהוא לא ראה את מילוש קרקז אורב. המגן בנגיעה הכניע את ורברוחן
  • '25
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון במשחק. מינטה בתיקול מאוחר מאוד הוריד את גאקפו מאחור ונכנס לפנקס של דארן אינגלנד
חופשית של דומיניק סובוסלאי (רויטרס)
קודי גאקפו מול ג'יימס מילנר (רויטרס)קודי גאקפו מול ג'יימס מילנר (רויטרס)
  • '24
  • החמצה
  • כל האצטדיון היה במתח כי סובוסלאי, אולי הבועט הטוב בליגה כרגע, נעמד על כדור חופשי כ-20 מטרים מהשער. הקהל הכחול-לבן נרשם לרווחה כשההונגרי סובב מעל המשקוף
  • '22
  • החמצה
  • הצ’אנס האמיתי הראשון של ליברפול. פרימפונג השאיר לסובוסלאי שבנגיעה הרים חד לרחבה, נגיחה נהדרת של מקאליסטר נבלמה לקרן על ידי ורברוחן
  • '21
  • החמצה
  • שוב מצב טוב, שוב ברייטון, הפעם הפוך מהגול. במקרה הזה וולבק הרים כדור וגומס נותר לבד ברחבה כדי לנסות ולנגוח לרשת, אבל הניסיון היה פחות טוב והלך גבוה
דני וולבק באקסטזה (רויטרס)
דני וולבק בעננים (רויטרס)
דני וולבק רץ לחגוג (רויטרס)
דני וולבק מאושר (רויטרס)
דני וולבק נוגח פנימה (רויטרס)
  • '14
  • שער
  • שער! ברייטון עלתה ל-0:1: בהזדמנות הראשונה האמיתית במשחק, השחפים לקחו את ההובלה. איבוד כדור של ממרדשווילי וקונאטה נתן כדור חוץ, הכדור הורם לצד הרחוק של הרחבה, גומס נגח לכיוון רחבת ה-5 ודני וולבק היה שם כדי להשלים נגיחה שנייה, אל תוך הרשת
  • '10
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון. וירץ שלח כדור נהדר לפרימפונג, שהשאיר לאחור לסובוסלאי שהצטרף כטריילר. ההונגרי בעט בנגיעה, רק שמעל המשקוף
הוגו אקיטיקה יורד לחדר ההלבשה (רויטרס)
הוגו אקיטיקה. לא יכול היה להמשיך (רויטרס)
הוגו אקיטיקה פצוע (רויטרס)
  • '8
  • חילוף
  • אקיטיקה חזר לדשא במטרה לנסות לשחק, אבל תוך פחות מדקה הוא ירד שוב לדשא וסימן שהוא צריך חילוף. אכן, קרטיס ג'ונס עלה לשחק כבר אחרי שמונה דקות
  • '3
  • פציעה
  • הוגו אקיטיקה חטף כניסה מג'יימס מילנר ונשכב על הדשא. קרטיס ג'ונס הוזעק להתחיל להתחמם
  • '1
  • החלטת שופט
  • אחרי רבע שעה איחור בגלל פקקים, השופט דארן אינגלנד שרק! המשחק באמקס יצא לדרך
המשחק נדחה ברבע שעה (רויטרס)
שחקני ליברפול בהכנות אחרונות (רויטרס)
שחקני ליברפול מתחממים (רויטרס)
אוהדי ברייטון כבר הגיעו (רויטרס)
