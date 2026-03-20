אקסבייר מנפורד ביקש לעזוב את הפועל חולון

לא היה ספק שברגע שהתחילה המלחמה בין ישראל לבין איראן וחיזבאללה שזה ישפיע על הספורט לא רק בכל מה שקשור למשחקים, אלא גם לשחקנים שיבקשו לעזוב. בינתיים, ל-ONE נודע שעל אף שהזרים של הפועל חולון לא בישראל כרגע, אחד הכוכבים בסגל ביקש לעזוב בעקבות המצב.

מדובר באקסבייר מנפורד, שהגיע בקיץ האחרון עוד כשדני פרנקו היה על הקווים ושיחק בעבר גם במדי הפועל ת”א. מנפורד שהגיע בפתיחת העונה וסבל מכמה פציעות לאורך הדרך היה לאחת ההחתמות הנוצצות של המועדון וכעת הוא כאמור יעזוב את חולוניה.

הפועל חולון סיימה את דרכה בליגת האלופות של פיב״א ברביעי האחרון לאחר הפסד ללה מאן במסגרת המחזור השישי והאחרון של שלב 16 האחרונות, כאשר הקבוצה התפזרה עם סיום המשחק. הישראלים חזרו ארצה עם צוות האימון בעוד שהזרים עזבו לארצות הברית.

פיזור השחקנים כפי שהבהירו במועדון הוא למעשה עד שתתבהר תמונת המצב באשר להמשך הליגה. ג׳ורדן מקריי, דמיון רוסר, דארין גרין ג׳וניור ואקסבייר מנפורד המשיכו לארצות הברית ואדאמה סונוגו נשאר אצל משפחה בצרפת, כאשר כעת מנפורד ביקש לעזוב כאמור. הגארד עשה את הדרך לצרפת למשחק האחרון אך לא שיחק מאחר שלא היה כשיר בעקבות מכה שספג בכתפו במחזור החמישי של שלב 16 האחרונות מול גלאטסראיי.

מנפורד שיחק בסך הכל 12 משחקים עם הפועל חולון בליגת ווינר סל בהם רשם ממוצעים של 28.9 דקות, 12.6 נקודות, 3.3 אסיסטים ו-2.5 ריבאונדים. משחק השיא שלו מבחינת נקודות היה דווקא מול שלוש הגדולות, כאשר גם נגד הפועל ת”א, גם נגד מכבי ת”א וגם נגד הפועל ירושלים הוא קלע 19 נקודות.