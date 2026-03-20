יצחק אשפיז: היה חשוב לי להשמיע את התקווה

נבחרת ישראל בג׳ודו פתחה את גראנד סלאם טביליסי עם הישג יוצא דופן של ארבע מדליות ביום הראשון, כולל שתי מדליות זהב, כאשר יצחק אשפיז בן ה-18 הפך לזוכה הזהב הישראלי הצעיר ביותר בסבב העולמי. אשפיז המשיך את הפריצה שלו עם זכייה היסטורית והצטרף לצמרת העולמית, בעוד שבגמר הנשים נרשם רגע נדיר עם דרבי ישראלי ראשון, בו ניצחה תמנע נלסון לוי את ענבל שמש. למרות התנאים המורכבים והמצב הביטחוני, הנבחרת מציגה יכולת מרשימה וצפויה להמשיך להיאבק על מדליות נוספות גם בהמשך התחרות.

“התקווה התנגנה בלב מלא גאווה”

מאמן נבחרת הג׳ודו שני הרשקו סיכם: "זה היה יום עוצמתי, מרגש ובלתי נשכח לנבחרת ישראל. שתי מדליות זהב - ופעמיים התקווה שהתנגנה בלב מלא גאווה. יצחק אשפיז זוכה במדליית זהב אדירה וכותב היסטוריה כשהוא הופך לישראלי הצעיר בכל הזמנים שזוכה בזהב בגרנד סלאם. לראשונה בהיסטוריה היה גם גמר ישראלי בגרנד סלאם, רגע עוצמתי של מצוינות ישראלית, כאשר בזהב זכתה תמנע נלסון לוי ובכסף ענבל שמש. וגפן פרימו מוסיפה מדליית ארד חשובה, עם לב ענק ולחימה עד השנייה האחרונה".

שני הוסיף: "ביום כזה, בתקופה מורכבת ומאתגרת כל כך עבור מדינת ישראל - ההישגים האלה מקבלים משמעות עמוקה הרבה יותר. אנחנו נלחמים על המזרן, אבל המחשבות והלב שלנו עם חיילי צה״ל, כוחות הביטחון ואזרחי ישראל כולם. אתם הכוח שלנו. אתם ההשראה שלנו. אנחנו בנבחרת - ספורטאים וספורטאיות, מאמנים וצוות מקצועי, עובדים יום-יום בשקט, במסירות ובמחויבות מלאה כדי לייצג את המדינה בכבוד ולהביא רגעים של אור, גאווה ואחדות לעם שלנו. תמיד יש עוד לאן להשתפר, אבל הדרך, האמונה והלב - הם שמובילים אותנו קדימה".

שני הרשקו (עמית שיסל)

יצחק אשפיז היה מאושר: "אני שמח לזכות במדליית הזהב הראשונה שלי בגראנד סלאם. היה יום ארוך ומאתגר, והיה לי חשוב מאוד, אפילו יותר מתמיד, לנצח את קרב הגמר כדי להשמיע את התקווה בגאווה. אני מלא מוטיבציה להמשך, וכבר מחר אחזור לארץ כדי להמשיך את ההכנות לאליפות אירופה שתתקיים בחודש הבא״.

“כבוד גדול לייצג את המדינה בימים הללו”

גפן פרימו סיכמה: "אני שמחה מאוד לחזור להתחרות ולסיים את היום עם מדליה חשובה שהיא חלק מדרך משותפת חסרת פשרות של הצוות המקצועי, ובראשו שני הרשקו. בזמנים שהמדינה שלנו נלחמת יום יום זה אפילו יותר מרגש להתחרות בשביל הדגל שלנו ואני מקווה שהתחרות סיפקה קצת אושר בשגרה הקשה שאנחנו מתמודדים איתה".

תמנע נלסון לוי חגגה עם הזהב: “כבוד גדול לייצג את המדינה בימים הללו. זה כיף גדול לעמוד בראש הפודיום ולהשמיע את התקווה. תודה ענקית לכל הצוות בראשות שני הרשקו, לעידו בר שמלווה ואיתי לאורך כל הדרך. מזל טוב לכל הספורטאים ובהצלחה בהמשך התחרות לכל שאר הישראלים”.

ענבל שמש אמרה: “אושר גדול לסיים את היום הזה עם מדליה, במיוחד בזמנים האלו. זכות גדולה לייצג את המדינה שלנו. זו מדליה ראשונה עבורי בקטגוריית המשקל החדשה. אני לא לבד במסע הזה ויש מאחורי צוות מדהים״.