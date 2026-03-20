יום שישי, 20.03.2026 שעה 22:13
ספורט אחר  >> ג'ודו

השיא של אשפיז והרגע ההיסטורי בג'ודו הישראלי

יום מפתיע ויוצא דופן בג'ודו: ארבע המדליות בגראנד סלאם טביליסי, הגמר עם הדרבי ההיסטורי בנשים, ההישג של מדליסט הזהב בן ה-18 והמחמאה שקיבל מיפן

יצחק אשפיז על הפודיום (איגוד הג'ודו)
יצחק אשפיז על הפודיום (איגוד הג'ודו)

כבר ביומה הראשון של התחרות הגראנד סלאם בטביליסי הנציגים בכחול לבן זכו בארבע מדליות - שתיים מזהב, אחת מכסף ואחת מארד - ונבחרת ישראל בג׳ודו מנפצת שיאים חדשים. היום (שישי) יצחק אשפיז הפך לישראלי הצעיר ביותר שזוכה במדליית זהב בסבב העולמי ולראשונה גם התקיים דרבי ישראלי בגמר תחרות גראנד סלאם.

יצחק אשפיז בן ה-18 עושה היסטוריה מאז שהוקפץ לנבחרת הבוגרת בג׳ודו. לאחר שבחודש שעבר הוא זכה במדליית הארד בגראנד סלאם פאריס היוקרתי, היום הוא המשיך עם מדליה נוספת בגראנד סלאם טביליסי כשהעפיל לגמר וניצח בו.

מדליית הזהב של אשפיז בתחרות הזו בגיאורגיה היא היסטורית. הישראלי עמד בראש הפודיום בגיל 18 שנים, 4 חודשים ותשעה ימים, כך שהפך לזוכה הזהב הישראלי הצעיר בכל הזמנים מתחרויות הגראנד פרי והגראנד סלאם, שיא שספק אם יישבר בג׳ודו הישראלי.

יצחק אשפיז עם המדליה (איגוד הגיצחק אשפיז עם המדליה (איגוד הג'ודו)

זוכה הזהב הכי צעיר מאז היפומי אבה

אשפיז הוא גם זוכה הזהב הצעיר ביותר בתחרויות גראנד סלאם מאז היפומי אבה היפני שזכה בגיל 17 שנים, 3 חודשים ו-27 ימים במדליה הראשונה שלו בסבב העולמי לבוגרים בגראנד סלאם טוקיו 2014, כאשר בגמר הוא ניצח את גולן פולק - האיש שהוביל את אשפיז מהקווים לזכייה בזהב בטביליסי, מתוקף תפקידו כעוזרו של שני הרשקו בנבחרת ישראל.

בדצמבר 2014 היה מי שחשב שגולן פולק לא היה אמור להפסיד לילד היפני, אבל לימים אבה הפך לאחד מהשמות הגדולים בג׳ודו העולמי, כי בהמשך היפומי אבה זכה פעמיים בתואר האלוף האולימפי וארבע פעמים בתואר אלוף העולם ב-66 ק״ג.

בערוץ היפני ששידר את התחרות של אשפיז בטביליסי אמר הפרשן: “זה כמו לצפות בהיפומי”, מחמאה גדולה מהיפני שצפה בו בקרב. וזה אולי מלמד על הפוטנציאל שיש לג׳ודאי הישראלי הצעיר, שמסוגל להגיע רחוק גם בעצמו. כרגע, לאחר הזהב שהשיג, אשפיז צפוי להיכנס לצמרת העולמית בקטגוריית המשקל של עד 60 ק״ג, כפי הנראה לזנק לטופ 15 בעולם. כרגע, הוא נראה כמו הג׳ודאי האיכותי ביותר מבין הגברים בנבחרת ישראל, לאחר פרישת נציגי הדור האיכותי של פיטר פלצ’יק, אורי ששון ושגיא מוקי.

אשפיז עבר דרך מעניינת ופרץ קדימה כבר בצעירותו. בעבר, אשפיז גם זכה בתואר אלוף העולם ואלוף אירופה עד גיל 18 והיה בין השמות הבולטים בקרב הצעירים בישראל. כעת, הוא מתחיל לממש את הפוטנציאל בתחרויות הבוגרים, כאשר בגמר הוא ניהל את הקרב עם הרבה בגרות והשמיע את התקווה בימים לא קלים במדינת ישראל שמופצצת בטילים מאיראן ומלבנון.

נלסון לוי שוב על הפודיום

מעבר לכך, נרשם עוד אירוע היסטורי בג׳ודו הישראלי. המאמן שני הרשקו בנה נבחרת נשים חזקה שזכתה במדליות רבות בשנים האחרונות, אבל מעולם לא קרה ששתי ישראליות הופיעו בגמר זו מול זו בתחרות גראנד סלאם. תמנע נלסון לוי וענבל שמש היו הראשונות לעשות זאת בגמר ה-57 ק״ג בגראנד סלאם טביליסי, אותו ניצחה נלסון לוי.

נלסון לוי, הג’ודאית בת ה-31, עולה שוב על הפודיום לאחר קצת יותר משנה מאז הפעם האחרונה בה זכתה במדליה בסבב העולמי. היא גם זכתה במקום הראשון לראשונה מאז שניצחה באליפות אירופה 2022. בכל אופן, השתיים הללו עוד ייאבקו ביניהן על הכרטיס הבודד בקטגוריית המשקל הזו בדרך לאולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028. 

נבחרת ישראל השיגה ארבע מדליות בגראנד סלאם טביליסי כבר ביומה הראשון של התחרות, משהו שלא קרה הרבה לאורך ההיסטוריה, אבל זה עדיין לא נגמר. מחר היא תמשיך את הופעותיה בתקווה להשיג מדליות נוספות. אומנם זו לא התחרות היוקרתית ביותר בסבב העולמי והיא לא משכה אליה את הטופ העולמי, על אף שזו תחרות גראנד סלאם, אבל בהתחשב במצב הביטחוני במדינה שנמצאת תחת מלחמה ובתנאים בהם נמצאים הג’ודאים הישראלים ברחבי אירופה הרחק מהבית - אין ספק שזו תחרות מוצלחת עבור הישראלים.

