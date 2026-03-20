"ידענו שזו נפילה, רק לא תיארתי שכל כך קרוב"

אחרי לילה יחסית רגוע במרכז הארץ, הלחימה מול איראן שוב הורגשה היטב היום (שישי) עם מטחי ירי נרחבים. גם עולם הספורט ממשיך להיפגע, לא רק דרך עצירת משחקים אלא גם בנזק ישיר למתקנים.

במהלך אימון ילדים שנערך במגרש בשעריים שברחובות, נשמעה אזעקה בעקבות התרעות על טילים מכיוון איראן. הילדים והמדריכים מיהרו להיכנס לממ"ד, מהלך שמנע פגיעה אפשרית. למרבה המזל, כולם יצאו ללא פגע, אך המגרש עצמו ניזוק, כאשר פגיעה ישירה יצרה בור גדול סמוך לאחד השערים.

“אם לא היינו שומעים להנחיות, לא הייתי פה”

גיא משפתי, שהיה שם עם אחת האקדמיות האזוריות, מספר ל-ONE: ״במהלך האימון קיבלנו לנייד התראה לפני אזעקה באותו הרגע עזבנו הכל ודאגנו שכולם יכנסו למרחב המוגן שנמצא בתוך המגרש”.

גיא משפתי (עמרי שטיין)

“שמענו פיצוצים מבפנים ולבסוף שמעתי שריקה שאף פעם לא שמעתי וידעתי שזאת נפילה רק לא תיארתי לעצמי שזה כזה קרוב אלינו. הטיל/רסיס נפל ממש מטר וחצי מהתחנה שעמדתי בה לפני האזעקה וכל הכדורים שנשארו במקום ולא זזו. אם לא היינו שומעים להנחיות ונשארים בחוץ לא הייתי מדבר איתך עכשיו״, הוסיף.