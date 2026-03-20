יום שישי, 20.03.2026 שעה 18:36
ספורט אחר  >> טניס

מפגש פסגה במיאמי: אלקראס מול פונסקה

קרלוס אלקראס, המדורג ראשון בעולם, יפגוש את הכוכב העולה מברזיל ז'ואאו פונסקה בסיבוב השני במיאמי. הספרדי הפתיע כשלבש חולצת נבחרת ברזיל.

קרלוס אלקראז משחק על המגרש. (רויטרס)
טורניר המאסטרס 1000 במיאמי מספק לנו כבר בסיבוב השני את אחד המפגשים המסקרנים והמדוברים ביותר של השנה בטניס העולמי. קרלוס אלקראס, המדורג ראשון בעולם, יפגוש הלילה באצטדיון המרכזי את ז'ואאו פונסקה, ילד הפלא הברזילאי בן ה-19, לקרב שמעורר עניין רב ברחבי העולם ומושך את תשומת לבם של חובבי הענף.

פונסקה, המדורג כיום במקום ה-39 בעולם ומי שהיה בעברו המדורג הראשון לנוער ואלוף אליפות ארצות הברית הפתוחה לנערים, הבטיח את מקומו בסיבוב השני לאחר שניצח את פביאן מרוז'אן ההונגרי בשלוש מערכות, 6:4, 3:6, 6:2, בתום שעה ו-50 דקות של טניס נהדר. עבור הברזילאי זו הייתה נקמה מתוקה על ההפסד למרוז'אן ברומא בשנה שעברה. הברזילאי הצעיר, שזוכה לתמיכה אדירה של אלפי אוהדים ברזילאים נלהבים ביציעי מיאמי, ממשיך את התקופה המצוינת שלו, שכללה גם הופעה מרשימה בטורניר אינדיאן וולס האחרון, שם מתח את המדורג שני בעולם יאניק סינר לשני שוברי שוויון צמודים. מנהל הטורניר, ג'יימס בלייק, אף הבטיח מראש שמשחקיו של פונסקה ישובצו באצטדיון המרכזי כדי להכיל את כמות הקהל העצומה שמלווה אותו.

רגע לפני המפגש הרשמי הראשון אי פעם בין השניים בסבב המקצועני, אלקראס הצליח לגנוב את ההצגה מחוץ למגרש. הספרדי הופיע ליום התקשורת של הטורניר כשהוא לובש חולצת חוץ כחולה וחדשה של נבחרת ברזיל בכדורגל, שעוצבה על ידי מותג ג'ורדן לקראת מונדיאל 2026. המחווה עוררה סערה חיובית ברשתות החברתיות, ורבים תהו האם מדובר בניסיון של אלקראס לקנות את לב הקהל המקומי או אולי בלוחמה פסיכולוגית. פונסקה עצמו נשאל על כך ואישר בחיוך את הבחירה האופנתית של יריבו. אלקראס, חובב כדורגל מושבע, מחזיק באוסף חולצות ברזילאיות, כולל אחת שקיבל מרונאלדו הברזילאי כשנפגש עם פונסקה למשחק ראווה במיאמי בדצמבר האחרון.

לשחק מול אלקראס זו חוויה נהדרת עבורי, אמר פונסקה הנרגש לקראת ההתמודדות. בטורניר הקודם שיחקתי מול יאניק סינר, ועכשיו מול קרלוס, זה הישג אדיר. כנער בשנה השנייה שלו בסבב, לשחק מול החבר'ה האלה זה חשוב מאוד להתפתחות שלי. אני רוצה לראות איפה הרמה שלי עומדת מולם, מה הם עושים ששחקנים אחרים לא, ואיך הם מתמודדים עם לחץ.

הברזילאי, שזכה בשנה שעברה בשני תארי בוגרים בבואנוס איירס ובבאזל ויש לו ניצחון אחד בלבד על שחקן עשיריה ראשונה בקריירה, הוסיף לגבי הגישה שלו: אני צריך להתמודד מולו כמו שסינר מתמודד מולו. אני מכבד אותו, את השחקן והאדם שהוא, אבל על המגרש אני חייב להאמין שאני יכול לנצח. הוא הפייבוריט הברור ואני האנדרדוג, אבל אם לא אאמין בעצמי, לא יהיה לי שום סיכוי. אני צריך לעלות עם המון אינטנסיביות.

מנגד, אלקראס, אלוף מיאמי ב-2022 וזוכה שבעה תוארי גראנד סלאם, מגיע לטורניר לאחר שרשם את הפסדו הראשון בעונת 2026 בחצי גמר אינדיאן וולס מול דנייל מדבדב, זאת לאחר שפתח את השנה במאזן מדהים של 0:16. הספרדי, שקיבל כרטיס חופשי לסיבוב השני, החמיא ליריבו הצעיר ואמר בפשטות שהוא אוהב לראות אותו משחק.

המנצח במפגש המסקרן הזה, שייערך כאמור באצטדיון הארד רוק וינעל את משחקי הלילה, יתמודד בסיבוב השלישי מול המנצח במשחק בין סבסטיאן קורדה האמריקאי לקמילו אוגו קראבלי. עולם הטניס כולו יעצור את נשימתו כדי לראות האם הכישרון הברזילאי הצעיר מסוגל לחולל את אחת ההפתעות הגדולות של העונה מול המדורג ראשון בעולם.

