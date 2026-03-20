אומן הלחימה והשחקן צ'אק נוריס הלך לעולמו

עולם הקולנוע והאקשן נפרד מצ'אק נוריס, שהלך לעולמו, מעט יותר משבוע לאחר שחגג את יום הולדתו ה-86. משפחתו אישרה את הבשורה הקשה בפוסט שפרסמה באינסטגרם, וציינה כי נסיבות מותו יישארו פרטיות לעת עתה. נוריס הובהל לבית החולים בעקבות אירוע רפואי שלא נחשף, שם נקבע מותו.

בהודעה הרשמית כתבה המשפחה: "בלב כבד אנחנו משתפים את פטירתו הפתאומית של צ'אק נוריס האהוב שלנו אתמול בבוקר. למרות שאנו מבקשים לשמור על הפרטים פרטיים, חשוב לנו שתדעו שהוא היה מוקף במשפחתו והלך לעולמו בשלווה".

עוד הוסיפו בני המשפחה: "לעולם הוא היה אומן לחימה, שחקן וסמל של כוח. עבורנו, הוא היה בעל מסור, אב וסב אוהב, אח מדהים ולב המשפחה. הוא חי את חייו באמונה, עם מטרה ועם מחויבות בלתי מתפשרת לאנשים שאהב. דרך עבודתו, המשמעת שלו והאדיבות, הוא השראה למיליונים ברחבי העולם והשאיר חותם עמוק על חייהם של רבים".

קריירה אגדית ומורשת בלתי נשכחת

בני המשפחה המשיכו והודו למעריצים: "למרות שליבנו שבור, אנחנו מלאי הכרת תודה על החיים שחי ועל הרגעים הבלתי נשכחים שזכינו לחלוק איתו. האהבה והתמיכה שקיבל ממעריצים ברחבי העולם היו משמעותיות עבורו, ואנחנו מודים על כך מעומק הלב. עבורו, לא הייתם רק מעריצים, הייתם חברים".

עוד נכתב: "אנחנו מודים על התפילות והתמיכה ששלחתם אליו. בזמן שאנחנו מתאבלים על האובדן, אנו מבקשים פרטיות עבור משפחתנו בתקופה זו. תודה שאהבתם אותו יחד איתנו".

נוריס הפך לאחד מכוכבי האקשן הבולטים לאחר קריירה מצליחה באמנויות לחימה, והחל את דרכו הקולנועית בסוף שנות ה-70 וה-80. בין השנים 1993 ל-2001 כיכב בסדרה המצליחה "ווקר, טקסס ריינג'ר", שהפכה אותו לאייקון תרבותי. לאחר סיום הסדרה המשיך להופיע בסרטי אקשן עד 2005, ובהמשך הופיע בין היתר בסרט "בלתי נשכחים 2" בשנת 2012, גילם את עצמו בפרק של "The Goldbergs" ב-2015 והופיע בהופעת אורח ב"הוואי חמש-אפס" ב-2020.

בחייו האישיים היה נשוי לדוגמנית ג'ינה אוקלי מאז 1998, ולשניים נולדו תאומים, דקוטה ודנילי, בשנת 2001. לנוריס שני בנים נוספים, מייק ואריק, מנישואיו הקודמים לדיאן קיי הולצ'ק, עמה היה נשוי בין 1958 ל-1988.

רק לפני ימים ספורים, ביום הולדתו ב-10 במרץ, פרסם נוריס סרטון באינסטגרם בו נראה מתאמן באמנויות לחימה וכתב: "אני בן 86 היום! אין כמו קצת אקשן שובב ביום שמשי כדי להרגיש צעיר. אני אסיר תודה על עוד שנה, על בריאות טובה ועל ההזדמנות להמשיך לעשות את מה שאני אוהב. תודה לכולכם שאתם המעריצים הטובים בעולם. התמיכה שלכם לאורך השנים הייתה משמעותית עבורי יותר ממה שתוכלו לדמיין".