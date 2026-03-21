יום ראשון, 22.03.2026 שעה 01:43
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7028-7728ברצלונה1
6624-6028ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5725-4728אתלטיקו מדריד4
4435-4328בטיס5
4131-3828סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3735-3429אוסאסונה9
3744-3629אספניול10
3542-3229ולנסיה11
3540-3028אתלטיק בילבאו12
3444-3129ג'ירונה13
3234-2828ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
2946-3829אלצ'ה16
2838-2628אלאבס17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

לוהט מאי פעם: כל המפתחות לדרבי של מדריד

המפגשים בין ריאל ואתלטיקו תמיד סיפקו סיפורי ענק והפעם זה לא יהיה שונה: המבחן של ארבלואה, השחקנים החשובים והשוערים. היום ב-22:00 חי בערוץ ONE

ויניסיוס מול ג'וליאנו סימאונה (IMAGO)
בתחילת ינואר, גברה ריאל מדריד על אתלטיקו מדריד 1:2 בחצי גמר סופרקופה בסעודיה. במהרה, התברר שהיה זה הניצחון האחרון של צ'אבי אלונסו כמאמן האימפריה הלבנה כי הוא הודח אחרי ההפסד לברצלונה בגמר, אבל היה לו ערך חשוב מבחינת הקבוצה. אתלטיקו אמנם הייתה עדיפה, אך האוהדים זוכרים את השורה התחתונה – והיא הייתה ניצחון יוקרתי על יריבה ממש לא נוחה. 

פעם, אי שם ב-2011, תלו אוהדי ריאל שלט מתריס לקראת המפגש מול אתלטיקו: "דרושה יריבה איכותית לדרבי ראוי". זה קרה אחרי 13 שנים בהן לא הפסידה ריאל לקולצ'ונרוס והתרגלה לחגוג על חשבונם בכל הזדמנות. עם המאמן הארגנטיני על הקווים של אתלטיקו, המגמה השתנתה מהותית, והקללה הוסרה – גם אם לא בגמר ליגת האלופות, והנה לכם הסטטיסטיקה החדשה.

הניצחון האחרון של ריאל בדרבי במסגרת הליגה הספרדית נרשם ב-2022. ניצחון הליגה האחרון בסנטיאגו ברנבאו הושג עוד ב-2021, כאשר ויניסיוס בישל לקארים בנזמה ולמרקו אסנסיו בדרך ל-0:2. מאז זה לא ממש הולך ללבנים. בעונת 2023/24, למשל, היה לריאל הפסד ליגה בודד, וזה קרה במטרופוליטנו. אתלטיקו חגגה אז 1:3 משתי נגיחות של אלברו מוראטה ונגיחה נוספת של אנטואן גריזמן.

בסנטיאגו ברנבאו זה נגמר בתיקו 1:1, וזו הייתה התוצאה גם בשני המפגשים בעונה שעברה. מובן ששני המפגשים הטעונים ביותר בין היריבות המרות התרחשו בדיוק לפני שנה בשמינית גמר ליגת האלופות, אז העסק הלך לפנדלים, וזכורה לכולם התקרית המוזרה של "הנגיעה הכפולה" של חוליאן אלברס. ריאל עלתה לרבע הגמר בזכות הפארסה, והנקמה של העכביש הארגנטיני הוגשה בספטמבר האחרון.

לדרבי הראשון של העונה הגיעה ריאל עם מאזן מושלם והרבה אופטימיות בפתיחת הקדנציה של צ'אבי אלונסו, שהוגדרה כמהפכנית. סימאונה הימר על מערך התקפי, נקלע לפיגור ויצא עם ניצחון 2:5 מוחץ. הייתה סמליות בכך שאלברס העלה את אתלטיקו ליתרון דווקא בפנדל, ואז הוא גם השלים צמד אישי.

כל שחקני החוד של המארחת מצאו את הרשת בערב הקסום. אלכסנדר סורלות’ עשה זאת במחצית הראשונה ואנטואן גריזמן נכנס כמחליף מאוחר והספיק להבקיע את החמישי. המעידה הזו הקרינה על המשך פועלו של צ'אבי אלונסו, וכעת יתייצב מול צ'ולו מאמן מנוסה אף פחות.

המבחן הנוסף של ארבלואה

הבוס הצעיר של ריאל, שקודם לפני חודשיים ללא אופק העסקה ברור בתום העונה, פוגש מאמנים גדולים בזה אחר זה. אלברו ארבלואה הדיח את בנפיקה של ז'וזה מוריניו מליגת האלופות ואז חגג ניצחון כפול על פפ גווארדיולה ומנצ'סטר סיטי. כעת הוא ייאבק לראשונה בחייו נגד סימאונה (ראשון, 22:00 חי בערוץ ONE), כאשר הסגל עדיין חסר בגלל פציעות.

צמד המפגשים נגד סגנית אלופת אנגליה הפך את ארבלואה לאיש מקצוע הרבה יותר לגיטימי בעיני האוהדים, והטקטיקה הפשוטה והיעילה שלו עבדה הרבה יותר טוב מהרעיונות המורכבים של פפ. סימאונה אינו חסיד של כדורגל מתוחכם במיוחד, ולא אמורות להיות כאן הפתעות משני הכיוונים.

כן צפוי להתפתח משחק התקפי, כי זו הגישה של אתלטיקו בתקופה האחרונה, קל וחומר הפעם כאשר כבר אין לה מה להפסיד בליגה. מובן שגם ארבלואה ילך על ניצחון בכל מחיר, ויש יסוד סביר להניח שנראה לא מעט שערים. אולי נגיע ל-7 כמו בסיבוב הראשון.

המומנטום של ואלוורדה

פדריקו ואלוורדה כבש את השער הראשון לרשת אתלטיקו בחצי גמר סופרקופה, בישל את השני לרודריגו והיה הכוכב המרכזי של הערב. מסתבר שזה היה סימן לבאות, כי הקשר האורוגוואי הופך לאחרונה לסקורר. השלושער המטריף שלו מול מנצ'סטר סיטי נכנס הישר לספרי הזהב של המועדון, ולא מדובר רק בכמות אלא באיכות.

הדרך בה הקפיץ את הכדור מאחורי מארק גואהי האומלל לפני שהבקיע את השלישי מגדירה את ואלוורדה מחדש. הוא לא רק שחקן רב גוני מחונן שמסוגל למלא כמעט כל עמדה ונותן את הנשמה על המגרש, הוא גם סופרסטאר מבחינה טכנית וגאון מול השער. הוא מסוגל לייצר שערים מכלום, כפי שהראה גם כאשר הפציץ לחיבורים של אלצ'ה במחזור האחרון. 

בכל שנת 2025 היו לוואלוורדה 5 שערים בכל המסגרות. אנחנו במרץ 2026, וכבר יש לו 7 כיבושים השנה, בתוספת 8 בישולים. הוא שחקן המפתח, וארבלואה לא צפוי להשתמש בו שוב כמגן ימני. לא הכל מושלם, כמובן, וההחמצה בדקה הראשונה בגומלין במנצ'סטר הייתה רשלנית למדי, אבל ואלוורדה עשוי להיות דומיננטי בדרבי לפחות כמו בינואר. 

המאזן של ויניסיוס

במנצ'סטר, הוכתר ויניסיוס לשחקן המצטיין ורקד אחרי שהשלים צמד בזמן פציעות כדי להביא לריאל מדריד ניצחון שני על גווארדיולה. את שנת 2025 סיים הברזילאי עם בצורת ארוכה, אבל ב-2026 הוא פורח מחדש ומחייך מאוזן לאוזן. העניין הוא כי נגד אתלטיקו החיוכים האלו נעלמים בדרך כלל, לפחות ברמה האישית. זו היריבה הכי מאתגרת מבחינת ויניסיוס, והמאזן שלו נגדה עגום למדי. שער אחד בלבד הוא כבש ב-19 המפגשים נגד הקבוצה של סימאונה, וגם הוא בגביע. בליגה הוא עומד על אפס עגול.

יש לו אמנם 5 בישולים, כולל אחד בסיבוב הראשון בתוספת של 10 ניצחונות, ובכל זאת, חוסר ההצלחה של ריאל במשחקי הדרבי בתקופה האחרונה בליגה נובע בין היתר מהיכולת של צ'ולו לסגור את ויניסיוס. האם המגמה הזו תימשך גם הפעם? וכיצד ישפיע על המתרחש שובו הצפוי של קיליאן אמבפה? הצרפתי נראה מצוין כמחליף במנצ'סטר ביום שלישי, וייתכן כי ארבלואה יחליט לשלב אותו בהרכב הפותח.

האנרגיה של לוקמן

ריאל לא ביצעה כהרגלה רכישות בינואר, אבל לאתלטיקו יש כוכב חדש שיטעם לראשונה בקריירה את הדרבי הגדול של בירת ספרד. אדמולה לוקמן הוחתם מאטאלנטה במחיר מבצע של 35 מיליון אירו, והוסיף מימד של חוצפה חיובית ותחכום לחלק הקדמי של סימאונה. המאמן משתמש בו בעיקר באגף השמאלי במערך 4-4-2, והאנגלי-ניגרי אמור לבצע גם עבודה שחורה מרובה, אבל עיקר תרומתו היא התקפית, והוא עשוי לאתגר את טרנט אלכסנדר ארנולד.

למגן האנגלי של ריאל לא היו חיים קלים מול ג'רמי דוקו במשחק הגומלין מול מנצ'סטר סיטי, ולוקמן הוא שחקן יצירתי בסגנון דומה. הוא כבר זהר עם שער ובישול ב-0:4 על ברצלונה בחצי גמר הגביע, וכעת פוגש את היריבה הגדולה השנייה של אתלטיקו. משעמם זה לא יהיה.

השוערים המחליפים

טיבו קורטואה נפצע וייעדר לפחות חודש וחצי. לא נעים לאבד את אחד השוערים הטובים בעולם, אבל הגיבוי של ריאל מדריד איכותי בהחלט, ואנדריי לונין כבר הוכיח את עצמו כאשר הבלגי היה פצוע במשך תקופה ארוכה לפני שנתיים. יאן אובלק לא יהיה כשיר כנראה אף הוא, אז גם אתלטיקו מאבדת את אחד השוערים הטובים בעולם, כשגם במקרה שלה המחליף ראוי בהחלט.

חואן מוסו, אותו מכיר סימאונה מאז היה נער בן 16, הובא במיוחד כדי לשמש גיבוי לסלובני ועושה זאת באופן מעורר השראה. הארגנטיני שמר על רשת נקייה מול חטאפה במחזור הקודם, וטוטנהאם העסיקה אותו כהוגן במשחק הגומלין בשמינית גמר ליגת האלופות ביום רביעי. מוסו ספג אמנם 3 שערים, אך ביצע 8 הצלות, והוא מוכן לדרבי. גם ללא כוכבי העל בין הקורות, שתי הקבוצות יודעות שיש להן על מי לסמוך.

