לוהט מאי פעם: כל המפתחות לדרבי של מדריד

בתחילת ינואר, גברה ריאל מדריד על אתלטיקו מדריד 1:2 בחצי גמר סופרקופה בסעודיה. במהרה, התברר שהיה זה הניצחון האחרון של צ'אבי אלונסו כמאמן האימפריה הלבנה כי הוא הודח אחרי ההפסד לברצלונה בגמר, אבל היה לו ערך חשוב מבחינת הקבוצה. אתלטיקו אמנם הייתה עדיפה, אך האוהדים זוכרים את השורה התחתונה – והיא הייתה ניצחון יוקרתי על יריבה ממש לא נוחה.

פעם, אי שם ב-2011, תלו אוהדי ריאל שלט מתריס לקראת המפגש מול אתלטיקו: "דרושה יריבה איכותית לדרבי ראוי". זה קרה אחרי 13 שנים בהן לא הפסידה ריאל לקולצ'ונרוס והתרגלה לחגוג על חשבונם בכל הזדמנות. עם המאמן הארגנטיני על הקווים של אתלטיקו, המגמה השתנתה מהותית, והקללה הוסרה – גם אם לא בגמר ליגת האלופות, והנה לכם הסטטיסטיקה החדשה.

הניצחון האחרון של ריאל בדרבי במסגרת הליגה הספרדית נרשם ב-2022. ניצחון הליגה האחרון בסנטיאגו ברנבאו הושג עוד ב-2021, כאשר ויניסיוס בישל לקארים בנזמה ולמרקו אסנסיו בדרך ל-0:2. מאז זה לא ממש הולך ללבנים. בעונת 2023/24, למשל, היה לריאל הפסד ליגה בודד, וזה קרה במטרופוליטנו. אתלטיקו חגגה אז 1:3 משתי נגיחות של אלברו מוראטה ונגיחה נוספת של אנטואן גריזמן.

אנטואן גריזמן חוגג (IMAGO)

בסנטיאגו ברנבאו זה נגמר בתיקו 1:1, וזו הייתה התוצאה גם בשני המפגשים בעונה שעברה. מובן ששני המפגשים הטעונים ביותר בין היריבות המרות התרחשו בדיוק לפני שנה בשמינית גמר ליגת האלופות, אז העסק הלך לפנדלים, וזכורה לכולם התקרית המוזרה של "הנגיעה הכפולה" של חוליאן אלברס. ריאל עלתה לרבע הגמר בזכות הפארסה, והנקמה של העכביש הארגנטיני הוגשה בספטמבר האחרון.

לדרבי הראשון של העונה הגיעה ריאל עם מאזן מושלם והרבה אופטימיות בפתיחת הקדנציה של צ'אבי אלונסו, שהוגדרה כמהפכנית. סימאונה הימר על מערך התקפי, נקלע לפיגור ויצא עם ניצחון 2:5 מוחץ. הייתה סמליות בכך שאלברס העלה את אתלטיקו ליתרון דווקא בפנדל, ואז הוא גם השלים צמד אישי.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

כל שחקני החוד של המארחת מצאו את הרשת בערב הקסום. אלכסנדר סורלות’ עשה זאת במחצית הראשונה ואנטואן גריזמן נכנס כמחליף מאוחר והספיק להבקיע את החמישי. המעידה הזו הקרינה על המשך פועלו של צ'אבי אלונסו, וכעת יתייצב מול צ'ולו מאמן מנוסה אף פחות.

המבחן הנוסף של ארבלואה

הבוס הצעיר של ריאל, שקודם לפני חודשיים ללא אופק העסקה ברור בתום העונה, פוגש מאמנים גדולים בזה אחר זה. אלברו ארבלואה הדיח את בנפיקה של ז'וזה מוריניו מליגת האלופות ואז חגג ניצחון כפול על פפ גווארדיולה ומנצ'סטר סיטי. כעת הוא ייאבק לראשונה בחייו נגד סימאונה (ראשון, 22:00 חי בערוץ ONE), כאשר הסגל עדיין חסר בגלל פציעות.

צמד המפגשים נגד סגנית אלופת אנגליה הפך את ארבלואה לאיש מקצוע הרבה יותר לגיטימי בעיני האוהדים, והטקטיקה הפשוטה והיעילה שלו עבדה הרבה יותר טוב מהרעיונות המורכבים של פפ. סימאונה אינו חסיד של כדורגל מתוחכם במיוחד, ולא אמורות להיות כאן הפתעות משני הכיוונים.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

כן צפוי להתפתח משחק התקפי, כי זו הגישה של אתלטיקו בתקופה האחרונה, קל וחומר הפעם כאשר כבר אין לה מה להפסיד בליגה. מובן שגם ארבלואה ילך על ניצחון בכל מחיר, ויש יסוד סביר להניח שנראה לא מעט שערים. אולי נגיע ל-7 כמו בסיבוב הראשון.

המומנטום של ואלוורדה

פדריקו ואלוורדה כבש את השער הראשון לרשת אתלטיקו בחצי גמר סופרקופה, בישל את השני לרודריגו והיה הכוכב המרכזי של הערב. מסתבר שזה היה סימן לבאות, כי הקשר האורוגוואי הופך לאחרונה לסקורר. השלושער המטריף שלו מול מנצ'סטר סיטי נכנס הישר לספרי הזהב של המועדון, ולא מדובר רק בכמות אלא באיכות.

הדרך בה הקפיץ את הכדור מאחורי מארק גואהי האומלל לפני שהבקיע את השלישי מגדירה את ואלוורדה מחדש. הוא לא רק שחקן רב גוני מחונן שמסוגל למלא כמעט כל עמדה ונותן את הנשמה על המגרש, הוא גם סופרסטאר מבחינה טכנית וגאון מול השער. הוא מסוגל לייצר שערים מכלום, כפי שהראה גם כאשר הפציץ לחיבורים של אלצ'ה במחזור האחרון.

פדריקו ואלוורדה בטירוף (IMAGO)

בכל שנת 2025 היו לוואלוורדה 5 שערים בכל המסגרות. אנחנו במרץ 2026, וכבר יש לו 7 כיבושים השנה, בתוספת 8 בישולים. הוא שחקן המפתח, וארבלואה לא צפוי להשתמש בו שוב כמגן ימני. לא הכל מושלם, כמובן, וההחמצה בדקה הראשונה בגומלין במנצ'סטר הייתה רשלנית למדי, אבל ואלוורדה עשוי להיות דומיננטי בדרבי לפחות כמו בינואר.

המאזן של ויניסיוס

במנצ'סטר, הוכתר ויניסיוס לשחקן המצטיין ורקד אחרי שהשלים צמד בזמן פציעות כדי להביא לריאל מדריד ניצחון שני על גווארדיולה. את שנת 2025 סיים הברזילאי עם בצורת ארוכה, אבל ב-2026 הוא פורח מחדש ומחייך מאוזן לאוזן. העניין הוא כי נגד אתלטיקו החיוכים האלו נעלמים בדרך כלל, לפחות ברמה האישית. זו היריבה הכי מאתגרת מבחינת ויניסיוס, והמאזן שלו נגדה עגום למדי. שער אחד בלבד הוא כבש ב-19 המפגשים נגד הקבוצה של סימאונה, וגם הוא בגביע. בליגה הוא עומד על אפס עגול.

ויניסיוס מאושר (רויטרס)

יש לו אמנם 5 בישולים, כולל אחד בסיבוב הראשון בתוספת של 10 ניצחונות, ובכל זאת, חוסר ההצלחה של ריאל במשחקי הדרבי בתקופה האחרונה בליגה נובע בין היתר מהיכולת של צ'ולו לסגור את ויניסיוס. האם המגמה הזו תימשך גם הפעם? וכיצד ישפיע על המתרחש שובו הצפוי של קיליאן אמבפה? הצרפתי נראה מצוין כמחליף במנצ'סטר ביום שלישי, וייתכן כי ארבלואה יחליט לשלב אותו בהרכב הפותח.

האנרגיה של לוקמן

ריאל לא ביצעה כהרגלה רכישות בינואר, אבל לאתלטיקו יש כוכב חדש שיטעם לראשונה בקריירה את הדרבי הגדול של בירת ספרד. אדמולה לוקמן הוחתם מאטאלנטה במחיר מבצע של 35 מיליון אירו, והוסיף מימד של חוצפה חיובית ותחכום לחלק הקדמי של סימאונה. המאמן משתמש בו בעיקר באגף השמאלי במערך 4-4-2, והאנגלי-ניגרי אמור לבצע גם עבודה שחורה מרובה, אבל עיקר תרומתו היא התקפית, והוא עשוי לאתגר את טרנט אלכסנדר ארנולד.

אדמולה לוקמן (IMAGO)

למגן האנגלי של ריאל לא היו חיים קלים מול ג'רמי דוקו במשחק הגומלין מול מנצ'סטר סיטי, ולוקמן הוא שחקן יצירתי בסגנון דומה. הוא כבר זהר עם שער ובישול ב-0:4 על ברצלונה בחצי גמר הגביע, וכעת פוגש את היריבה הגדולה השנייה של אתלטיקו. משעמם זה לא יהיה.

השוערים המחליפים

טיבו קורטואה נפצע וייעדר לפחות חודש וחצי. לא נעים לאבד את אחד השוערים הטובים בעולם, אבל הגיבוי של ריאל מדריד איכותי בהחלט, ואנדריי לונין כבר הוכיח את עצמו כאשר הבלגי היה פצוע במשך תקופה ארוכה לפני שנתיים. יאן אובלק לא יהיה כשיר כנראה אף הוא, אז גם אתלטיקו מאבדת את אחד השוערים הטובים בעולם, כשגם במקרה שלה המחליף ראוי בהחלט.

אנדריי לונין נכנס במקום קורטואה הפצוע (רויטרס)

חואן מוסו, אותו מכיר סימאונה מאז היה נער בן 16, הובא במיוחד כדי לשמש גיבוי לסלובני ועושה זאת באופן מעורר השראה. הארגנטיני שמר על רשת נקייה מול חטאפה במחזור הקודם, וטוטנהאם העסיקה אותו כהוגן במשחק הגומלין בשמינית גמר ליגת האלופות ביום רביעי. מוסו ספג אמנם 3 שערים, אך ביצע 8 הצלות, והוא מוכן לדרבי. גם ללא כוכבי העל בין הקורות, שתי הקבוצות יודעות שיש להן על מי לסמוך.