יום שישי, 20.03.2026 שעה 22:12
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
6719-7126אל נאסר1
6423-6726אל הילאל2
6219-5126אל אהלי3
6025-6226אל קאדיסיה4
4533-4726אל טאאוון5
4234-4126אל איתיחאד6
3944-3626אל אטיפאק7
3336-3126ניאום8
3341-3426אל פייחה9
3147-2926אל חאזם10
3044-4426אל חאליג'11
2939-3326אל שבאב12
2847-3426אל פאתח13
2548-3426אל חולוד14
2242-2426דאמאק15
1949-2526אל ריאד16
1357-2226אל אחדוד17
861-2326אל נג'מה18

רונאלדו מחוץ לסגל פורטוגל: לא בסיכון למונדיאל

הפנומן עדיין מחלים מפציעה, מרטינס: "כל מה שכריסטיאנו עשה מבחינה פיזית לאורך העונה מראה שהוא בכושר מצוין, הוא יכול לחזור בעוד שבוע-שבועיים"

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו לא ייכלל בסגל נבחרת פורטוגל למשחקי הידידות בשבוע הבא, בעקבות פציעה שממנה הוא עדיין לא החלים לחלוטין. ההחלטה התקבלה לאחר שיחות בין אל נאסר לצוות המקצועי של הנבחרת, כאשר העדיפות העליונה היא התאוששות מלאה של הכוכב.

גם בנבחרת עצמה אישרו את הדברים, כאשר המאמן רוברטו מרטינס התייחס למצבו של הקפטן והבהיר כי אין סיבה לדאגה: "הוא לא בסיכון, לא. זו פציעת שריר קלה ואנחנו חושבים שהוא יכול לחזור בתוך שבוע או שבועיים".

מרטינס אף הדגיש כי מצבו הפיזי של רונאלדו טוב מאוד למרות הפציעה: "כל מה שכריסטיאנו עשה מבחינה פיזית לאורך העונה מראה שהוא בכושר מצוין".

לצד רונאלדו, גם ברנרדו סילבה נותר מחוץ לסגל, אך במקרה שלו מדובר בהחלטה מקצועית: "בנוגע לברנרדו סילבה, זו החלטה טכנית, שמתבססת על המידע הרפואי שסיפק המועדון שלו".

"זה הזמן לנסות שחקנים חדשים"

מאמן הנבחרת הסביר כי החלון הקרוב ינוצל לבחינת שחקנים נוספים: "כבר אמרתי שההתכנסות הזו נועדה לנסות שחקנים חדשים. זה הזמן לנסות דברים ולהזמין שחקנים שגם ראויים להיות בנבחרת, אבל בשביל זה אנחנו צריכים את המקום".

למרות היעדרותו מהסגל, המסר המרכזי מפורטוגל ברור, מצבו של רונאלדו אינו מדאיג, והשתתפותו במונדיאל הקרוב כלל אינה מוטלת בספק.

