רונאלדו מחוץ לסגל פורטוגל: לא בסיכון למונדיאל

כריסטיאנו רונאלדו לא ייכלל בסגל נבחרת פורטוגל למשחקי הידידות בשבוע הבא, בעקבות פציעה שממנה הוא עדיין לא החלים לחלוטין. ההחלטה התקבלה לאחר שיחות בין אל נאסר לצוות המקצועי של הנבחרת, כאשר העדיפות העליונה היא התאוששות מלאה של הכוכב.

גם בנבחרת עצמה אישרו את הדברים, כאשר המאמן רוברטו מרטינס התייחס למצבו של הקפטן והבהיר כי אין סיבה לדאגה: "הוא לא בסיכון, לא. זו פציעת שריר קלה ואנחנו חושבים שהוא יכול לחזור בתוך שבוע או שבועיים".

מרטינס אף הדגיש כי מצבו הפיזי של רונאלדו טוב מאוד למרות הפציעה: "כל מה שכריסטיאנו עשה מבחינה פיזית לאורך העונה מראה שהוא בכושר מצוין".

רוברטו מרטינס וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

לצד רונאלדו, גם ברנרדו סילבה נותר מחוץ לסגל, אך במקרה שלו מדובר בהחלטה מקצועית: "בנוגע לברנרדו סילבה, זו החלטה טכנית, שמתבססת על המידע הרפואי שסיפק המועדון שלו".

"זה הזמן לנסות שחקנים חדשים"

מאמן הנבחרת הסביר כי החלון הקרוב ינוצל לבחינת שחקנים נוספים: "כבר אמרתי שההתכנסות הזו נועדה לנסות שחקנים חדשים. זה הזמן לנסות דברים ולהזמין שחקנים שגם ראויים להיות בנבחרת, אבל בשביל זה אנחנו צריכים את המקום".

למרות היעדרותו מהסגל, המסר המרכזי מפורטוגל ברור, מצבו של רונאלדו אינו מדאיג, והשתתפותו במונדיאל הקרוב כלל אינה מוטלת בספק.