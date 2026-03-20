יום שישי, 20.03.2026 שעה 16:32
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5441-5430מנצ'סטר יונייטד3
5137-4030אסטון וילה4
4940-4930ליברפול5
4835-5330צ'לסי6
4542-4630ברנטפורד7
4335-3430אברטון8
4243-4330ניוקאסל9
4146-4430בורנמות'10
4143-4030פולהאם11
4036-3930ברייטון12
4035-3030סנדרלנד13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3248-3730לידס15
3047-4030טוטנהאם16
2943-2830נוטינגהאם פורסט17
2955-3630ווסטהאם18
2058-3230ברנלי19
1754-2431וולבס20

"ארוחת ערב עם ארטטה? אין לי זמן לנסוע ללונדון"

גווארדיולה לקראת ארסנל בגמר גביע הליגה: "שהוא יגיע למנצ'סטר". וגם: דעתו על ההחלטה להעביר את אליפות אפריקה למרוקו, המוכנות של הולאנד והיריבה

פפ גווארדיולה ומיקל ארטטה (IMAGO)
אחרי ההדחה הכואבת מליגת האלופות בשמינית הגמר מול ריאל מדריד, פפ גווארדיולה התייצב מול התקשורת לקראת גמר גביע הליגה האנגלי מול ארסנל ביום ראשון ב-18:30 והתייחס לשורה של נושאים, מהמצב של קבוצתו ועד היריבה והסגל.

"ארסנל קבוצה מבריקה, זה אתגר גדול עבורנו"

על ההשפעה האפשרית של זכייה: "אני לא יודע. אמרתי בעבר, כמובן שניצחון עוזר, אבל אנחנו יכולים לנצח ביום ראשון ואז להיות גרועים בליגה, או שיכול לקרות ההפך".

על ההחלטה סביב אליפות אפריקה אמר גווארדיולה: "זה מפתיע. אני לא יודע את הסיבה, אבל זו החלטה שהתקבלה מאחורי הקלעים. מה שקורה בכל מקום זה מה שאנחנו רואים, זה לא קרה עכשיו, זה תמיד קורה מאחורי הקלעים ואתה לא רואה את הפנים שלהם".

על האפשרות להיפגש לארוחת ערב עם מיקל ארטטה מחוץ למגרש הוסיף: "אין לי זמן לנסוע ללונדון, ואני לא חושב שלמיקל יש זמן, עם ארבע מסגרות, להגיע למנצ'סטר".

פפ גווארדיולה ומיקל ארטטה (רויטרס)פפ גווארדיולה ומיקל ארטטה (רויטרס)

על הניסיון במעמדים גדולים אמר: "בכדורגל המודרני יש הרבה משחקים, הרבה עומס בין מסגרות שונות במהלך השבוע, והכל צריך להיות מוכן פיזיולוגית. אתה תמיד לומד ברגעים טובים ורעים, בניצחונות ובהפסדים. 22 פעמים היינו בוומבלי לגמרים וחצאי גמר, אז זה לא רע. זה כבוד ואתגר גדול".

גווארדיולה גם החמיא ליריבה: "הם שולטים בהרבה דברים, בהרבה היבטים של המשחק. במשך שנים הם לא זכו, אבל אתה רואה את הדחיפה ואת הסולידריות. הם יודעים לשלוט כשהם מגנים נמוך או גבוה, בבניית משחק, בכדורים ארוכים, בכדורים חוזרים ויש להם הרבה דברים טובים. זו קבוצה מוכשרת, קבוצה מבריקה. אתגר גדול עבורנו".

שחקני ארסנל (IMAGO)שחקני ארסנל (IMAGO)

על החשיבות של מעמד הגמר עבור השחקנים אמר: "להגיע לגמר, לא משנה באיזו תחרות, זה מאוד מאוד קשה. אנחנו רואים את הרמה כאן, באירופה ובמקומות אחרים. זו הזדמנות גדולה, כי אתה אף פעם לא יודע מתי זה יקרה שוב".

בנוגע לארלינג הולאנד אמר: "אני די בטוח שהוא מרוכז כמו כולנו. לא דיברתי איתו, היו לו יומיים חופש, אבל אני בטוח שהוא מוכן".

המאמן גם אישר מי יעמוד בשער: "ג'יימס טראפורד יפתח, זה רגע גדול עבור הקבוצה". על חוסר שביעות הרצון של השוער אמר: "טוב. אין מה להגיד. שחקנים יכולים להיות מרוצים או לא מרוצים, זה מה שיש. אנחנו צריכים לעשות את המיטב, ואז נראה מה יקרה בסוף העונה". בנוסף הדגיש כי הוא "מאוד מאוד מרוצה" מהיכולת שלו.

לסיכום, גווארדיולה הבהיר כי הגמר לא ישפיע בהכרח על המאבק בליגה: "הגמר לא יקבע מה יקרה במאבק על האליפות בפרמייר ליג".

