יונה שוחרר מהנבחרת הצעירה, חשד לשבר מאמץ

דאגה בבית״ר ירושלים: הקשר הצעיר עדי יונה שוחרר מנבחרת ישראל הצעירה בעקבות חשד לשבר מאמץ בכף רגלו, כאשר בשלב זה מצבו עדיין לא ברור באופן סופי.

יונה צפוי לעבור צילום רנטגן בשבוע נבא על מנת לקבוע את חומרת הפציעה. בקבוצה קיבלו את הבשורה מהנבחרת הצעירה וימתינו לתוצאות הבדיקה שיכריעו האם מדובר אכן בשבר מאמץ ומה יהיה זמן ההיעדרות.

בית”ר משדרת אופטימיות

שבר מאמץ נגרם בדרך כלל כתוצאה מעומס מצטבר, שיכול להגיע מריצה מרובה או פעילות ספורטיבית אינטנסיבית והוא שכיח בקרב ספורטאים בתקופות עומס.

למרות חוסר הוודאות, בבית״ר מנסים לשדר אופטימיות ואומרים כי עם הפחתת עומסים וטיפול נכון, עדי יונה יהיה כשיר לחזרת הליגה ב-4 באפריל.