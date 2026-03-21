הדלת תיפתח למאמן ישראלי? התרחיש האפשרי

מכבי תל אביב מחכה כמו כל הכדורגל הישראלי לרגע בו אפשר יהיה לחזור לשחק. עד כה היו הודעות על היערכות, שהכוונה היא לחדש את המשחקים ב-4.4 וכי ברגע שיגיע האישור יחזרו עם מי שכאן, בלי שום התחשבות באילו זרים נמצאים בארץ ומי עוד צריכים לחזור אם בכלל. את הצהובים זה כמובן מציב בעמדה הבעייתית מכולם. בישראל התאמנו מאז פרוץ המלחמה רק איסוף סיסוקו וקרווין אנדרדה, השאר הגיעו לקפריסין עם הצוות המקצועי ומחכים לרגע בו אפשר יהיה לשוב לישראל.

בשלב הזה מי שמכין את הישראלים לחידוש המשחקים הוא אבי ריקן, שהיה חלק מהצוות של דיילה ונמצא איתו בקשר רציף, כאשר הנורבגי אף מקבל חומרי אימון אליו. במכבי ת"א מדברים על כך שהם מחכים להודעה רשמית על חידוש המשחקים כדי לסדר את החזרתם על מנת לסיים את העונה. אבל, עם כל הכבוד לעונה הזו שאיבדה כל כיוון עבור הצהובים כבר מזמן, הדבר המעניין ביותר הוא העונה הבאה וכאן עולה השאלה על רקע המציאות הישראלית מאז אוקטובר 2023, מהו הדבר הנכון לעשות, והאם מכבי ת"א מתקרבת לרגע בו תלך על מאמן ישראלי או שמא תמשיך בכיוון של מאמן זר כמו דיילה?

מאמנים ישראלים כבר עלו על הפרק בקריית שלום והיו מועמדים לתפקיד מספר פעמים בעבר, אך מאז ג'ורדי קרויף היה רק מינוי ישראלי אחד בתפקיד בכיר: ברק יצחקי, שהיה מנהל מחלקת הכדורגל של הצהובים, הגדרת תפקיד מעט מסובנת למנהל מקצועי בפועל. אלא שהתקופה תחת יצחקי לא הייתה מוצלחת ומיץ' גולדהאר החזיר את בן מנספורד. זה הסתיים עם עוד שתי אליפויות תחת רובי קין וז'רקו לאזטיץ', אך האליפויות לא שינו את המציאות הישראלית והיא שהמדינה לא יוצאת מסבבי הלחימה עוד מעט כבר שלוש שנים.

ג'ורדי קרויף. היה רק מינוי ישראלי אחד בתפקיד בכיר מאז שהגיע לראשונה (IMAGO)

בהינתן שמדברים על מלחמה מול איראן שתימשך עוד כמה שבועות, ואולי אף עימות מול חיזבאללה שעלול לזלוג מעבר לכך, השאלה הגדולה היא איך מכבי ת"א תצליח להתמודד עם המצב הזה כשהיא עומדת בפני קיץ קשה במיוחד. לא רק החלפת זרים, שחלקם בטח לוחצים על נציגיהם להביא הצעות ומציאת ישראלים שאפשר לצרף כדי להרכיב סגל, אלא גם קבלת החלטה על מי יוביל את הפרויקט הזה. לדיילה, כידוע, אין חוזה לעונה הבאה.

היו מאמנים שהתגלו כלא מקצוענים, והיו פיגורות

אם נגיד את האמת, עוד לפני המלחמה, האופציה של מאמן ישראלי כבר קיבלה יותר ויותר מחשבות במערכת. מיץ' גולדהאר הוא כמובן המחליט הבלעדי בסוגיה, אך הקולות כבר היו שם. מאמנים כמו רן קוז'וק וברק יצחקי הצליחו להוכיח שעם תקציב נמוך בהרבה הם הצליחו להעמיד קבוצות מצוינות, שמשחקות כדורגל התקפי, יוזם ולוחץ ומצליחות להיות שם - ראש בראש מול מכבי ת"א, והעונה גם מעליה. אף אחד מהשניים לא התמודד עם סיטואציה של לשחק באירופה בזמן מלחמה ובלי היכולת לשחק בישראל, אך גם אין באמת מאמן זר שמגיע מבחוץ שהתמודד עם הסיטואציה הזו בעבר, כך שזה לא מעניק להם יתרון.

במשך שנים דובר על הסביבה שמקיפה את המאמן, שבמכבי ת"א חוששים מהשפעות מבחוץ על החלטות האיש שהם רוצים שתמיד יישאר ניטרלי, ועדיין בשנים האחרונות גילו היטב במערכת של גולדהאר שגם חלק מאותם מאמנים זרים שהגיעו, לא תמיד ידעו לעשות את ההפרדה הזו, חלקם ניהלו קשר רציף עם עיתונאים (הרבה יותר ממה שהקוראים בבית מתארים לעצמם), אחרים פשוט התגלו כלא מקצוענים ביום-יום שלהם בקריית שלום. היו כאלה שהצליחו להיות מעל זה, אך הם היו הפיגורות. רובי קין למשל, אלא שמי שהרגיש למערכת כמו בינגו מדהים, בסופו של דבר היה צריך לעזוב בעקבות העליהום שעבר יחד עם משפחתו על עצם היותו מאמן מכבי ת"א. דיילה למשל גם עונה על הקטגוריה הזו של פיגורה.

רובי קין. הרגיש למערכת כמו בינגו מדהים (IMAGO)

אולם כאן נשאלות כמה שאלות. האם בעוד חודשיים בערך, המועד בו יצטרכו במכבי ת"א להחליט מי המאמן לעונה הבאה, דיילה אכן יהיה רלוונטי בעקבות כל מה שקורה והעובדה שמראש לא חתם מעבר ל-4 חודשים. אם לא, אז האם תהיה ביכולתם להנחית את אותה פיגורה שתשים בצד הכל ותצליח באמת להתרכז באימון ושדרוג הקבוצה, או שמא זה יהיה הרגע ללכת על מאמן ישראלי. קוז'וק ויצחקי, עוד לפני המלחמה, היו שמות לגיטימיים לגמרי בעיני בכירי המערכת ושניהם נמצאים בסיטואציה דומה: הם רוצים חוזה גדול יותר, כזה שעד כה אלונה ברקת וברק אברמוב לא הניחו על השולחן ואם יש שני מועדונים בארץ שאכן משלמים כך למאמנים שלהם, אלה רק מכבי ת"א ומכבי חיפה, והאחרונה כבר החתימה את ברק בכר.

לפני כמה חודשים התשובה הייתה לא, המציאות כעת אחרת

אם לפני כמה חודשים הייתם שואלים את השאלה כאשר דובר על להביא מחליף ללאזטיץ', התשובה הייתה "לא" מוחלט. מצד שני, אף אחד מאותם מאמנים לא היה פנוי. בעוד חודשיים וחצי, המצב יהיה שונה. קוז'וק ויצחקי יהיו על השולחן וסביר להניח שגם אז לצד מועמדים זרים, אך האם לאחד מהם יש סיכוי להגיע לישורת האחרונה ולהיות על השולחן ממנו יבחר גולדהאר את המאמן הבא? התשובה צריכה להיות - למה לא בעצם.

שניהם הוכיחו את עצמם ברמה המקומית, הסיטואציה בישראל לא הופכת לפשוטה יותר והשילוב הזה של מאמנים טובים ואקלים לא נוח יכולים לייצר את התנאים לכך. ושוב נגיד, קוז'וק מעניין את מכבי ת"א כבר תקופה, יצחקי כבר היה הישראלי שהגיע הכי רחוק בסולם של מיץ' גולדהאר והתפתח היטב כמאמן.

מיץ' גולדהאר. יצטרך לקבל תשובה בקרוב (אופיר מגדל)

אז האם גולדהאר ילך הפעם לכיוון הזה? התשובות יגיעו בקרוב מאוד, אך בניגוד לשנים אחרות, ההתלבטות תהיה אמיתית יותר וגדולה יותר. המאמנים הישראלים עשו התקדמות גדולה וזה תהליך הגיוני שקורה. הדור הצעיר יותר של המאמנים מושפע מהכדורגל המודרני ועובדתית הצליחו קוז'וק ויצחקי להוכיח שהם יודעים לקחת את הסגנונות החדשים ולהביא אותם לתוך קבוצה ישראלית.

הלחץ הגבוה, הנעת הכדור, השליטה, ריווח המשחקים, היכולת לעבור בין מערכים, שדרוג שחקנים צעירים, כל אלה מבוצעים ברמה טובה על ידי שניהם והם אף מצליחים להפיק יותר משחקנים שבמכבי ת"א לא מצאו את מקומם וזו נקודה שגם עליה מסתכלים בקריית שלום. בתוספת המלחמה והמצב הביטחוני הלא ברור קדימה, הקיץ הקרוב הולך להיות מעניין במיוחד ויציב בפני גולדהאר התלבטות גדולה. הבחירה הראשונה תהיה ללכת על זר, זה ברור לכולם והעדיפות תמיד תהיה למאמנים מבחוץ, אבל הקיץ יותר מכל קיץ אחד, אכן אפשר להשתעשע ברעיון שזה יסתיים עם מאמן ישראלי ולא להיראות תלושים לגמרי.