בזמן אימון ילדים: צפו בפגיעה במגרש של שעריים

לאחר לילה יחסית שקט באזור המרכז, המלחמה מול איראן המשיכה לתת את אותותיה והירי הרב מורגש היטב היום (שישי). גם הספורט מושפע כמובן, כאשר מלבד הפסקת המשחקים, מתקנים נפגעים בדיוק כפי שקרה בצהרי שישי הנוכחי.

בזמן אימון ילדים על כר הדשא בשעריים, רחובות, הופעלה אזעקה נוכח התרעות על טילים המגיעים מאיראן. הילדים, יחד עם המבוגרים האחראיים רצו אל הממ"ד ובכך נמנע אסון של ממש. הילדים, כולל המבוגרים, שלומם טוב, בעודש כר הדשא במגרש בשעריים נפגע ובו נפער בור ענק על יד אחד מהשערים.

צפו בנזק למגרש בשעריים:

הפגיעה במגרש של מכבי שעריים

הפגיעה במגרש בשעריים (מכבי שעריים)

נזק מטיל איראני למגרש בשעריים (מכבי שעריים)

“פתאום בום ונפער בור, רק הדשא נפגע”

אין פגיעה בנפש, רק ברכוש. ל-ONE סיפר מני סויסה, יו"ר מכבי שעריים כי הפגיעה במגרש התרחשה בעת אימון, אך אל דאגה, כולם בסדר גמור. "זה קרה כשילדים מתאמנים כאן וכולם נכנסו לממ״ד עם הישמע ההתרעה. פתאום בום גדול ונפער בור. כולם בסדר, רק הדשא נפגע”.

הבור שנפער במגרש של מכבי שעריים (מכבי שעריים)

הפגיעה במגרש של שעריים (מכבי שעריים)

אריאל משיח, מאמן הבוגרים של מכבי שעריים, הוסיף: “זה רק מראה עד כמה מסוכן לחזור בעת לחימה. צריך להמתין שאף אחד לא ייפגע חלילה”.