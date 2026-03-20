במשחק הכנה: מ.ס אשדוד ניצחה 0:3 את מודיעין

מ.ס אשדוד המשיכה להתכונן לחזרת הליגה, כשפגשה היום (שישי) את עירוני מודיעין מהליגה הלאומית למשחק אימון שהופסק פעמיים עקב אזעקות שנשמעו בעיר. השחקנים והצוות של שתי הקבוצות התפנו למרחבים המוגנים ובסיום ההתמודדות, הקבוצה מעיר הנמל ניצחה 0:3.

בדקה ה-19 אילון אלמוג הצליח להגיע לריבאונד בתוך הרחבה ובעט שטוח לפינה הרחוקה כדי לכבוש את הראשון. בדקה ה-34 הוא כבר רשם צמד אחרי שעילאי חג’ג’ בישל לו מקרוב. אליה גטהון קבע את התוצאה הסופית בדקה ה-55, אחרי שמסירת עומק של אדג’יי הייפורד הגיעה אליו וגטהון כבש.

ההרכב הפותח של מ.ס אשדוד: רז כרמי, עמית דנצינגר, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, אריאל מנדי, ויקטור אוצ'אי, מאור קובה, קארים קימווידי, עילאי חג'ג', יוג'ין אנסה, אילון אלמוג.