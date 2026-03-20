יום שישי, 20.03.2026 שעה 15:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

במשחק הכנה: מ.ס אשדוד ניצחה 0:3 את מודיעין

הקבוצה מעיר הנמל ממשיכה להתכונן לחזרת הליגה, כשדילגה מעל היריבה מהלאומית. ההתמודדות הופסקה פעמיים עקב אזעקות. צמד לאלמוג, גטהון חתם את המפגש

|
שחקני מ.ס אשדוד (רדאד ג'בארה)
מ.ס אשדוד המשיכה להתכונן לחזרת הליגה, כשפגשה היום (שישי) את עירוני מודיעין מהליגה הלאומית למשחק אימון שהופסק פעמיים עקב אזעקות שנשמעו בעיר. השחקנים והצוות של שתי הקבוצות התפנו למרחבים המוגנים ובסיום ההתמודדות, הקבוצה מעיר הנמל ניצחה 0:3.

בדקה ה-19 אילון אלמוג הצליח להגיע לריבאונד בתוך הרחבה ובעט שטוח לפינה הרחוקה כדי לכבוש את הראשון. בדקה ה-34 הוא כבר רשם צמד אחרי שעילאי חג’ג’ בישל לו מקרוב. אליה גטהון קבע את התוצאה הסופית בדקה ה-55, אחרי שמסירת עומק של אדג’יי הייפורד הגיעה אליו וגטהון כבש.

ההרכב הפותח של מ.ס אשדוד: רז כרמי, עמית דנצינגר, איברהים דיאקיטה, טימותי אוואני, אריאל מנדי, ויקטור אוצ'אי, מאור קובה, קארים קימווידי, עילאי חג'ג', יוג'ין אנסה, אילון אלמוג.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */