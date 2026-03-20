361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

"ממשיכים לפעול להגיע ליורוליג גם מחוץ למגרש"

מתן אדלסון במכתב לאוהדי הפועל ירושלים אחרי האכזבה הגדולה עם ההדחה מהיורוקאפ: "המטרה הייתה לזכות במפעל, לוקח אחריות. רוצה לזכות בכל התארים"

מתן אדלסון (ראובן שוורץ)
הפועל ירושלים ספגה ביום רביעי אכזבה גדולה כשנכנעה בתום משחק דרמטי לטורק טלקום ברבע גמר היורוקאפ והודחה מהמפעל בו שאפה לזכות והייתה אחת הפייבוריטיות לעשות זאת.

בעלי המועדון, מתן אדלסון, התייחס לכך היום (שישי) במסר שהוציא לאוהדי הקבוצה: “אוהדות ואוהדים יקרים, בראש ובראשונה, אני מקווה שכולכם ויקיריכם בטוחים ומתמודדים בצורה הטובה ביותר האפשרית בתקופה המאתגרת שעוברת על כולנו. אני מייחל לימים שקטים יותר ולחזרה מהירה ככל האפשר לשגרה. השבוע חווינו יחד אכזבה קשה מאוד, כאשר המסע שלנו ביורוקאפ הגיע לסיומו. ההפסד הזה כואב, לי באופן אישי כבעלים, לכל אנשי המועדון, השחקנים והצוות המקצועי, ובעיקר לכם, האוהדים, שמלווים אותנו במסירות, בתשוקה ובנאמנות שאין להן תחליף.

“בתחילת העונה הנוכחית הצבנו לעצמנו יעד ברור: לזכות ביורוקאפ. האמנתי בלב שלם שלקבוצה הזו יש את היכולת לעשות זאת. המקום הראשון בעונה הסדירה לא היה מקרי, אלא תוצאה של עבודה קשה, מחויבות עמוקה ואמונה משותפת בכל חלקי המועדון. לכן, אי העמידה ביעד והתוצאה ברבע הגמר קשים כל כך לעיכול. בתוך האכזבה, חשוב לי לומר תודה. תודה לכל אחת ואחד מכם שליוו אותנו לאורך העונה בניצחונות וגם ברגעים הקשים, בבית ובחוץ, באנרגיה ובעידוד שרק אוהדי הפועל ירושלים יודעים לתת. הייתם חלק בלתי נפרד מהדרך ומההישגים שאליהם הגענו.

שחקני הפועל ירושלים (מיכל בן גיגי)שחקני הפועל ירושלים (מיכל בן גיגי)

“עם זאת, חשוב לי להיות ברור: הפועל ירושלים אינה שואפת רק להצליח – היא שואפת לזכות. אנחנו כאן כדי להתחרות ברמה הגבוהה ביותר לזכות בתארים ולהתחרות עם הטובים ביותר ברמה הגבוהה ביותר. לא נסתפק בפחות מכך. אני לוקח את האכזבה הזו ברצינות מלאה. נבחן את הדברים לעומק ובכנות, נפיק לקחים ונחזור חזקים יותר. זו האחריות שלי כלפיכם, כלפי המועדון וכלפי כל השותפים שלנו שתומכים בנו לאורך הדרך. רגעים כאלה אינם מוחקים את מה שבנינו, הם מגדירים אותנו. הפועל ירושלים הוא מועדון מפואר וייחודי, עם קהל יוצא דופן שכל מועדון באירופה היה יכול רק לקנא בו. העוצמה שלכם היא הבסיס שעליו נמשיך לבנות.

“למרות האכזבה, אנחנו ממשיכים לפעול בכל הכוח גם מחוץ למגרש כדי שבעונה הבאה הפועל ירושלים תיקח חלק בליגה החזקה באירופה. זאת נשארה עדין המטרה המרכזית שלנו והיא תגיע, ייקח כמה זמן שייקח. כמו כן, העונה עדיין לא נגמרה. אומנם המצב הביטחוני בארץ מערפל את התמונה באשר לקיום המשחקים אבל הכיוון ברור  – לסיים את העונה על הפרקט כאשר המטרה שלנו היא אחת: לזכות באליפות. ניקח את הזמן הדרוש כדי לעבד את האכזבה ונחזור לעבודה מאוחדים ונחושים יותר, כדי להגשים יחד את החלומות והיעדים שכולנו חולקים. תודה שאתם איתנו”.

