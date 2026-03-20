קריית שמונה נוצחה 1:0 על ידי הפועל ראשל"צ

לאחר הניצחון במשחק האימון הקודם מול הפועל חדרה מהליגה הלאומית, עירוני קריית שמונה פגשה הבוקר יריבה נוספת מהליגה השנייה בטיבה בישראל, עירוני ראשון לציון מהצמרת ונוצחה 1:0 משער שהובקע בדקת הסיום של המשחק על ידי יצחק אספה.

המשחק עצמו, שנערך באצטדיון הברפלד, הופסק פעמיים לפרקים של רבע שעה עקב התראות פיקוד העורף ושחקני הקבוצות נעו למרחב המוגן, כאשר בסופו של דבר שער בודד של הכריע את ההתמודדות, כשעוד קודם לכן, מור סימן טוב החמיץ פנדל לזכות הקבוצה של שי ברדה.

עם סגל חסר וללא שלושה מהזרים, עלי מוסא שנחת השבוע רשם מחצית, כאשר שי בן דוד ואביב אברהם השתלבו במחצית וזכו למנוחה בפתיחת המשחק. במחצית השנייה, ברדה העלה בעיקר שחקני נוער, כאשר אז הקבוצה מהליגה הלאומית גם הבקיעה את שער הניצחון.

עלי מוסא. נחת ושיחק מחצית (ראובן שוורץ)

חזרת הליגה הלאומית תוביל לחיפוש יריבה אחרת

הקבוצה של שי ברדה תכננה לפגוש את הפועל כפר שלם למשחק אימון נוסף, אך בשל העובדה שירון הוכנבוים ושחקניו עשויים לחזור לשחק בליגה הלאומית ביום שלישי, הצפוניים יצטרכו לחפש יריבה אחרת.

הרכב עירוני ק"ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', עמית גלזר, הראל גולדנברג, יאו אקה, אופיר בנבנישתי, אריאל שרצקי, בילאל שאהין, יאיר מרדכי ומור סימן טוב.