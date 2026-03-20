יום שישי, 20.03.2026 שעה 14:37
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

קריית שמונה נוצחה 1:0 על ידי הפועל ראשל"צ

מוסא שנחת שיחק מחצית, סימן טוב החטיא פנדל והקבוצה של מרטן ניצחה בדקת הסיום. המשחק הופסק פעמיים, משחק האימון מול כפר שלם עלול להיות מבוטל

שחקני קריית שמונה (שחר גרוס)
לאחר הניצחון במשחק האימון הקודם מול הפועל חדרה מהליגה הלאומית, עירוני קריית שמונה פגשה הבוקר יריבה נוספת מהליגה השנייה בטיבה בישראל, עירוני ראשון לציון מהצמרת ונוצחה 1:0 משער שהובקע בדקת הסיום של המשחק על ידי יצחק אספה.

המשחק עצמו, שנערך באצטדיון הברפלד, הופסק פעמיים לפרקים של רבע שעה עקב התראות פיקוד העורף ושחקני הקבוצות נעו למרחב המוגן, כאשר בסופו של דבר שער בודד של הכריע את ההתמודדות, כשעוד קודם לכן, מור סימן טוב החמיץ פנדל לזכות הקבוצה של שי ברדה.

עם סגל חסר וללא שלושה מהזרים, עלי מוסא שנחת השבוע רשם מחצית, כאשר שי בן דוד ואביב אברהם השתלבו במחצית וזכו למנוחה בפתיחת המשחק. במחצית השנייה, ברדה העלה בעיקר שחקני נוער, כאשר אז הקבוצה מהליגה הלאומית גם הבקיעה את שער הניצחון.

עלי מוסא. נחת ושיחק מחצית (ראובן שוורץ)עלי מוסא. נחת ושיחק מחצית (ראובן שוורץ)

חזרת הליגה הלאומית תוביל לחיפוש יריבה אחרת

הקבוצה של שי ברדה תכננה לפגוש את הפועל כפר שלם למשחק אימון נוסף, אך בשל העובדה שירון הוכנבוים ושחקניו עשויים לחזור לשחק בליגה הלאומית ביום שלישי, הצפוניים יצטרכו לחפש יריבה אחרת.

הרכב עירוני ק"ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', עמית גלזר, הראל גולדנברג, יאו אקה, אופיר בנבנישתי, אריאל שרצקי, בילאל שאהין, יאיר מרדכי ומור סימן טוב.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
