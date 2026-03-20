"לא קל להיות רחוקה במלחמה, מקווה שזה ייגמר"

הנציגה הישראלית הבכירה במכללות, ירדן גרזון, תפתח הערב (שישי) ב-21:00 את הופעותיה בטורניר ה"מארס מדנס" במדי מרילנד מול מארי סטייט. הגארדית, שצפויה להיבחר בדראפט ה-WNBA הקרוב, מגיעה למעמד כבורג מרכזי ברוטציה של הטרפינס עם ציפיות גבוהות להמשך הדרך בטורניר המכללות היוקרתי. גרזון תנסה להוביל את קבוצתה לניצחון בסיבוב הראשון, כשכל העיניים נשואות אליה בתקווה שתמשיך את העונה המצוינת שלה ותעזור למרילנד להתקדם בשלבים המכריעים.

בראיון שהעניקה ל-‘USA TODAY’, זכתה גרזון לשבחים רבים על השתלבותה המהירה בקבוצה לאחר שעברה מאינדיאנה, כשתוארה כשחקנית ש”משחקת עם כל הלב”. עוד צוין בכתבה כי הישראלית הפכה לתוספת משמעותית ביותר עבור מרילנד כבר בעונתה הראשונה במועדון, תוך שהיא מפגינה יכולת מקצועית מרשימה בטורניר. בארה”ב החמיאו לגרזון רבות וסיפרו כי היא אחת שמצליחה להוביל את הקבוצה קדימה, תוך שהיא הופכת לאחד הכלים המרכזיים של המאמנת ברנדה פריס העונה.

הישראלית נבחרה לחמישייה השלישית של ה-Big Ten לאחר שרשמה ממוצעים של 12.7 נקודות למשחק והובילה את קבוצתה עם לא פחות מ-87 שלשות מוצלחות העונה. ב-’USA TODAY’ החמיאו ליכולת הקליעה שלה וציינו כי למרות שמדובר בטורניר המכללות האחרון בקריירה שלה, המחשבות שלה נודדות גם אל משפחתה שבישראל. הכתבה ציינה כי גרזון לא יכולה להפסיק לחשוב על הבית ועל האנשים הקרובים אליה ביותר, זאת למרות המעמד המקצועי היוקרתי וההצלחה הגדולה על הפרקט.

ירדן גרזון (IMAGO)

“מקווה שכולם יהיו בטוחים והכל יסתיים בקרוב”

הכתבה הדגישה את הקושי של גרזון, שגדלה ברעננה, לשהות רחוק מהבית בזמן המלחמה במזרח התיכון וההסלמה מול איראן, מה שהופך את השהות בארה"ב למורכבת. גרזון התייחסה למצב המשפחתי המדאיג בראיון ואמרה: "זה לא קל. אני מקווה שכולם יהיו בטוחים וזה יסתיים בקרוב", כשהיא חושבת על קרוביה שנמצאים תחת אש. היא סיפרה על הגעגועים העזים למשפחתה ועל החששות הכבדים שמלווים אותה מדי יום, בעוד שהיא מנסה להתרכז במשימה הספורטיבית החשובה שעומדת כעת בפניה.

אחותה התאומה יובל שירתה בצה"ל ואחותה הגדולה ליאור משחקת כדורסל מקצועני בישראל, בעוד שירדן מקפידה לשמור על קשר יומיומי עם משפחתה ולנצל את הבמה להסברה. בעונה שעברה היא חילקה סיכות לחברותיה לקבוצה וענדה שרשרת עליה נכתב "Bring Them Home" כהזדהות עם החטופים שנחטפו על ידי החמאס. העונה היא אף נפגשה ושוחחה עם קבוצת הכדורסל של בית הספר היהודי ע"ש צ'ארלס אי. סמית' כדי להעלות את המודעות למתרחש בארץ ולהעביר את המסר שלה.

“זה יותר מכדורסל, מוודאים שהמשפחה של ירדן בטוחה”

חברותיה לקבוצה והצוות המקצועי במרילנד מודעים היטב להשפעה שיש למלחמה על מצבה הנפשי של השחקנית, ומנסים לתמוך בה ולעזור לה לעבור את התקופה המורכבת. המאמנת והשחקניות עושות הכל כדי להיות שם עבורה, כשהן מבינות שהמצב בישראל משפיע עליה באופן עמוק ומלווה אותה בכל רגע נתון על המגרש ומחוצה לו. ב-’USA TOSAY’ עוד ציינו כי הטרפינס עומדים מאחוריה בצורה מלאה ומנסים להקל עליה את השהות הממושכת הרחק מהבית והמשפחה שנמצאת במצב של חוסר ודאות.

מאמנת הקבוצה, ברנדה פריס, התייחסה למצב ואמרה: "זה יותר מכדורסל עבורנו. אנחנו פשוט ממשיכים לוודא שמשפחתה תהיה בעמדה הטובה ביותר שהיא יכולה להיות בה". כעת, גרזון וחברותיה יעלו לפרקט במטרה לנצח את ה"רייסרס" ולהבטיח את המקום בסיבוב השני של הטורניר, תוך שהן שומרות על אחדות. השחקניות ינסו להשיג את הכרטיס לשלב הבא, כשגרזון מקווה להעניק מעט רגעי נחת למשפחתה ולמדינת ישראל כולה דרך ההצלחה שלה.