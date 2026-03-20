אלכסנדר ארנולד נותר מחוץ לסגל נבחרת אנגליה

ההכנות למונדיאל בעיצומן כשנותרה פגרת נבחרות אחת בלבד לפני שהטורניר הגדול ביותר בעולם יוזנק. נבחרת אנגליה, אחת המועמדות המובילות לזכייה בטורניר, מתכוננת גם היא אחרי שהבטיחה את מקומה בין 48 הנבחרות שיגיעו להתמודד על הגביע הנכסף, הציגה את הסגל המורחב שלה לקראת צמד משחקי הידידות מול אורוגוואי ויפן, שייערכו ב-27 וב-31 במרץ.

המאמן תומאס טוכל בחר לזמן לא פחות מ-35 שחקנים לסגל, כדי לבחון שחקנים נוספים על מנת לראות אם הם יוכלו לעזור לשלושת האריות לזכות בגביע העולם לראשונה מאז 1966, אלא שמי שנשאר בחוץ השאיר את האנגלים עם פה פעור, כשבחר שלא לזמן את טרנט אלכנסדר ארנולד.

המגן הימני של ריאל מדריד, שהרשים בצמד המשחקים נגד מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות, נמצא בסכנה ממשית לפספוס הטורניר. בנוסף אליו, גם חלוצה של אסטון וילה, אולי ווטקינס מצא עצמו בחוץ כשריס ג’יימס וטרבו צ’אלובה מצ’לסי פצועים ויחמיצו גם הם את צמד המשחקים.

מעבר לכך, מי שכן זומנו הם ג’יימס גארנר מאברטון, שקיבל זימון בכורה לנבחרת הלאומית, כשפיקאיו טומורי, בלמה של מילאן, שב למדים הלבנים לראשונה מאז 2023. מי שעוד יגיע להתכנסות הוא שוערה של ברייטון, ג’ייסון סטיל, שרשם העונה חמש הופעות בלבד בין הקורות של השחפים.

טוכל נדרש לשאלה לגבי אי-זימונו של המגן וענה: “אני יודע מה טרנט יכול להביא לנו, והחלטנו להיצמד לשחקנים שלנו. אני יודע את החוזקות שלו, הוא שחקן אדיר אבל זו החלטה ספורטיבית. אנחנו מאמינים בג’ארל קוואנסה, ג’ד ספנס וטינו ליברמנטו”.

פרשן סקיי, רוב דורסט, היה המום מההחלטה של טוכל: “ההחלטה לזמן 35 שחקנים תוביל לדינמיקה מעניינת כשזה יגיע לבחירת הסגל לכל משחק. אני מופתע מאוד שאין ברשימה הזו את טרנט אלכסנדר ארנולד. צריך לומר זאת, הוא יהיה מודאג מאוד לגבי הסיכויים שלו להגיע למונדיאל”.

הסגל המלא

שוערים: דין הנדרסון (קריסטל פאלאס), ג’ורדן פיקפורד (אברטון), ג’יימס טראפורד (מנצ’סטר סיטי), ארון רמסדייל (ניוקאסל) וג’ייסון סטיל (ברייטון).

הגנה: דן ברן (ניוקאסל), מארק גוהיי (מנצ’סטר סיטי), לואיס הול (ניוקאסל), אזרי קונסה (אסטון וילה), טינו ליברמנטו (ניוקאסל), הארי מגווייר (מנצ’סטר יונייטד), ניקו או’ריילי (מנצ’סטר סיטי), ג’ארל קוואנסה (באייר לברקוזן), ג’ד ספנס (טוטנהאם), ג’ון סטונס (מנצ’סטר סיטי) ופיקאיו טומורי (מילאן).

קישור: אליוט אנדרסון (נוטינגהאם פורסט), ג’וד בלינגהאם (ריאל מדריד), ג’יימס גארנר (אברטון), ג’ורדן הנדרסון (ברנטפורד), קובי מאיינו (מנצ’סטר יונייטד), דקלאן רייס (ארסנל), מורגן רוג’רס (אסטון וילה) ואדם וורטון (קריסטל פאלאס).

התקפה: ג’ארוד בוואן (ווסטהאם), דומיניק קלברט לווין (לידס), אברצ’י אזה (ארסנל), פיל פודן (מנצ’סטר סיטי), אנטוני גורדון (ניוקאסל), הארי קיין (באיירן מינכן), נוני מדואקה (ארסנל), קול פאלמר (צ’לסי), מרקוס רשפורד (ברצלונה), בוקאיו סאקה (ארסנל) ודומיניק סולאנקה (טוטנהאם)