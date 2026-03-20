ניצחון מרגש לג'ונס על ונוס וויליאמס

טורניר מיאמי היוקרתי סיפק הלילה את אחד הסיפורים המרגשים והמעוררי השראה של השנה בטניס העולמי. פרנצ'סקה ג'ונס הבריטית, המדורגת כיום במקום ה-93 בעולם (ובשיאה דורגה 65), רשמה את ניצחונה הראשון אי פעם בטורניר מסדרת ה-WTA 1000. היא עשתה זאת לאחר שגברה בסיבוב הראשון בתום קרב עיקש, 5:7 ו-5:7, על לא אחרת מאשר אלילת ילדותה ומי שדורגה בעבר במקום הראשון בעולם, ונוס וויליאמס בת ה-45. עבור ג'ונס, זהו הניצחון ה-17 בקריירה בסבב המקצועני, אך ללא ספק המשמעותי והמתוק שבהם.

מיד בסיום ההתמודדות ההיסטורית מבחינתה, ג'ונס בת ה-25 סיפקה רגע בלתי נשכח כאשר קדה קידה עמוקה בפני וויליאמס ליד הרשת, לפני שהשתיים התחבקו בחום. בראיון שלאחר המשחק חשפה הבריטית את מה שלחשה לאגדת הטניס האמריקאית: "אמרתי לה שאני אומרת לילה טוב לה ולסרינה בכל ערב, כי התמונה שלהן עדיין תלויה על הקיר בחדר הילדות שלי. היא פשוט צחקה. אנחנו מכירות מספיק טוב כדי שאוכל להתבדח איתה, במיוחד אחרי שהתאמנו יחד באוסטין בחודש שעבר, אבל יש הרבה אמת בדבריי. אני באמת אסירת תודה על ההזדמנות הזו".

ונוס וויליאמס ופרנצ'סקה ג'ונס מתחרות במגרש. (אימאגו)

מאחורי הניצחון של ג'ונס מסתתר סיפור התגברות יוצא דופן. הבריטית נולדה עם תסמונת גנטית נדירה (EED) הגורמת לחוסר באצבעות בידיים וברגליים. היא משחקת עם שלוש אצבעות ואגודל בכל יד, ושבע אצבעות רגליים בסך הכל. המצב הרפואי המורכב מאלץ אותה להשתמש באחיזת מחבט מותאמת אישית ולעבור ניתוחים רבים ותכופים לאורך השנים. כשהייתה ילדה, הרופאים הודיעו לה באופן חד משמעי שלא תוכל לשחק טניס כלל, קל וחומר לפתח קריירה מקצוענית ברמות הגבוהות ביותר.

"הסיבה שאני כאן היום היא ונוס וסרינה", סיפרה ג'ונס בהתרגשות מול המצלמות. "בגיל חמש אבא שלי לקח אותי לווימבלדון וראיתי את האחיות וויליאמס משחקות במגרש המרכזי. אלמלא החוויה המכוננת הזו, אני ממש לא בטוחה שהייתי עושה את הצעד הזה ורודפת אחרי החלום. כשונוס עלתה למגרש עם הז'קט המוכסף שלה שעליו נכתב באבנים צבעוניות 'משנת משחק', חשבתי לעצמי שזה בדיוק מה שהיא וסרינה. למרות שהייתי חולה בימים האחרונים, השתעלתי במהלך המשחק ולא הייתי בטוחה שאוכל לעלות לשחק, לא יכולתי להרשות לעצמי לפספס את ההזדמנות לפגוש אותה. אמרתי לעצמי שאני הולכת על כל הקופה".

המשחק עצמו במגרש הגראנדסטנד במיאמי היה צמוד ומותח לכל אורכו. במערכה הראשונה השתיים החליפו שבירות מוקדמות, עד שבמצב של 5:5 ג'ונס הצליחה לשבור שוב, לאחר שוויליאמס שלחה חבטת גב יד שגויה, והבריטית סגרה את המערכה. במערכה השנייה, וויליאמס, שקיבלה כרטיס חופשי לטורניר בו זכתה בעבר שלוש פעמים ורושמת בו את הופעתה ה-22, עלתה ליתרון מוקדם של 0:2. למרות זאת, ג'ונס חזרה מיד למשחק כשהשוותה ל-2:2, הצילה נקודות שבירה קריטיות בהמשך, ובמצב של 5:5 שברה שוב לאחר חבטת כף יד ארוכה של האמריקאית, בדרך לניצחון.

ונוס וויליאמס מגישה. (רויטרס)

בעקבות ההפסד, מאזנה של וויליאמס, השחקנית המבוגרת ביותר בהגרלת היחידות, עומד על 6:0 עגום מתחילת עונת 2026. ניצחונה האחרון ביחידות היה בוושינגטון בקיץ שעבר. עם זאת, דרכה במיאמי טרם הסתיימה והיא תישאר כדי להתחרות בטורניר הזוגות יחד עם ליילה פרננדז.

ג'ונס, שהפכה לשחקנית הראשונה מאז 2009 שמשיגה את ניצחון הבכורה שלה בטורניר מאסטרס 1000 מול שחקנית שדורגה