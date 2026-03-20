יום שישי, 20.03.2026 שעה 15:35
ספורט אחר  >> כדורעף

בגלל המצב: סדרות רבע הגמר בכדורעף נשים בוטלו

הקבוצות הודיעו כי מוותרות על השלב הזה והאיגוד ביטל אותו. משחק גמר הגביע לנשים עשוי להתקיים בנפרד מהגמר הגביע לגברים, שמועדו ייקבע אחרי פסח

|
מכבי אשדוד מול מכבי חיפה בכדורעף נשים (חגית אברהם)
הנהלת איגוד הכדורעף התכנסה היום (שישי) כדי לדון בהמשך עונה בזמן המלחמה מול איראן. בישיבה התקבלה ההחלטה לקצר את ליגת הנשים ולא לקיים את שלב רבע הגמר. החלטות נוספות יתקבלו בימים הקרובים, בהתאם למצב הביטחוני במדינה.

בוטלו סדרות רבע הגמר לנשים, לאחר שהקבוצות שאמורות להשתתף בשלב הזה הודיעו לאיגוד כי מוותרות על כך ולמעשה מעוניינות לסיים את העונה. כלומר, ליגת הנשים קוצרה ותלך לסדרות חצי הגמר והגמר, שיכריעו את זהות האלופה.

בעקבות זאת, משחק גמר הגביע לנשים עשוי להתקיים בנפרד מהגברים. בשלב זה עדיין לא נקבע מועד גמר הגביע לגברים, שייקבע ככל הנראה אחרי חג הפסח.

בגברים, יתקיימו משחקי רבע הגמר, אך הם יהיו בשיטה קצת אחרת של שני משחקים עם הארכת זהב במשחק השני (כלומר, הטוב מ-2). בהמשך, סדרות חצי הגמר והגמר צפויות להתקיים בשיטת הטוב מ-3, אך בהנהלת האיגוד הבהירו כי החלטה סופית והמתווה המתאים ייקבעו לקראת סיום רבעי הגמר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
