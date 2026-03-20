בגלל המצב: סדרות רבע הגמר בכדורעף נשים בוטלו

הנהלת איגוד הכדורעף התכנסה היום (שישי) כדי לדון בהמשך עונה בזמן המלחמה מול איראן. בישיבה התקבלה ההחלטה לקצר את ליגת הנשים ולא לקיים את שלב רבע הגמר. החלטות נוספות יתקבלו בימים הקרובים, בהתאם למצב הביטחוני במדינה.

בוטלו סדרות רבע הגמר לנשים, לאחר שהקבוצות שאמורות להשתתף בשלב הזה הודיעו לאיגוד כי מוותרות על כך ולמעשה מעוניינות לסיים את העונה. כלומר, ליגת הנשים קוצרה ותלך לסדרות חצי הגמר והגמר, שיכריעו את זהות האלופה.

בעקבות זאת, משחק גמר הגביע לנשים עשוי להתקיים בנפרד מהגברים. בשלב זה עדיין לא נקבע מועד גמר הגביע לגברים, שייקבע ככל הנראה אחרי חג הפסח.

בגברים, יתקיימו משחקי רבע הגמר, אך הם יהיו בשיטה קצת אחרת של שני משחקים עם הארכת זהב במשחק השני (כלומר, הטוב מ-2). בהמשך, סדרות חצי הגמר והגמר צפויות להתקיים בשיטת הטוב מ-3, אך בהנהלת האיגוד הבהירו כי החלטה סופית והמתווה המתאים ייקבעו לקראת סיום רבעי הגמר.