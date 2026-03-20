יום שישי, 20.03.2026 שעה 14:35
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4027-3625הפועל ראשל"צ2
4028-3624מכבי הרצליה3
3728-3625הפועל ר"ג4
3528-3225מ.ס קריית ים5
3536-3625הפועל כפר שלם6
3433-2925בני יהודה7
3330-2725הפועל כפ"ס8
3332-2625הפועל רעננה9
3142-2825הפועל עפולה10
3030-3124מ.ס כפר קאסם11
2745-4125מכבי יפו12
2737-3225הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2430-2525הפועל חדרה16

המסר לקבוצות הלאומית: היערכו לשחק בשלישי

מ"מ מנכ"ל המנהלת ינקלביץ' עדכן על אפשרות ריאלית לחידוש משחקי ההשלמה מהמחזור הקודם. המכשול: אישור סופי מפקע"ר. וגם: האצטדיונים אליהם ינדדו

שחקני מכבי הרצליה ומכבי פתח תקווה (שחר גרוס)
שחקני מכבי הרצליה ומכבי פתח תקווה (שחר גרוס)

לאחר הפסקה של כמעט שלושה שבועות, האם כבר ביום שלישי נוכל לצפות בחזרה של הכדורגל הישראלי? ייתכן מאוד. ביממה האחרונה, פנה ממלא מקום מנכ"ל מנהלת הליגות בכדורגל, ניר ינקלביץ', לשישה מנכ"לים בליגה הלאומית והורה להם להיערך לחידוש משחקי הליגה ביום שלישי הקרוב.

מדובר בששת הקבוצות ובשלושה משחקים, שמהווים משחקי השלמה של המחזור הקודם, שהיה אמור להתקיים ביום שני ה-2.3.26, אך כאמור לא הגיע לסיומו בשל פתיחת מבצע "שאגת הארי" ביום שבת יומיים קודם לכן.

המשחקים המדוברים הם המפגשים בין מ.ס כפר קאסם למכבי הרצליה, הפועל כפ"ס והפועל כפר שלם והפועל חדרה ומ.ס קרית ים. יש לציין, שאם המחזור יתקיים ביום שלישי, יהיה זה גם מעין הרצה למחזור מלא שייערך החל מיום שישי הבא.

ניר ינקלביץ' (ראובן שוורץ)

סוגיית האצטדיונים

במנהלת, מחכים להנחיות הסופיות של פיקוד העורף ב-48 השעות הקרובות, אך כבר עכשיו ברור כי לא כל המשחקים המדוברים בשלישי, אם יתקיימו, ייערכו באצטדיונים המקוריים. המשחק בין כפר קאסם למכבי הרצליה כן אמור להיערך באצטדיון בבת ים, האצטדיון המארח של כפר קאסם, שידע לארח אתמול (חמישי) את משחק האימון בין בית"ר ירושלים להפועל חיפה וגם לספק פתרון לשאלת הטילים, שכן השחקנים ירדו לאיזור חדרי ההלבשה שנחשב למרחב מוגן.

אלא שכפר סבא, לא תוכל לארח באיצטדיונה שבו אין מרחב מוגן תקני שיכיל את כל השחקנים, והיא תיאלץ ככל הנראה לנדוד לאצטדיון ר"ג. גם חדרה, שמארחת בעפולה, צפויה לנדוד ככל הנראה למגרש בשכונת התקווה, אך בסופו של דבר ייתכן שהמשחק ייערך באצטדיון העירוני בעפולה, אם יוצבו במקום שתי מיגוניות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */