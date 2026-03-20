המסר לקבוצות הלאומית: היערכו לשחק בשלישי

לאחר הפסקה של כמעט שלושה שבועות, האם כבר ביום שלישי נוכל לצפות בחזרה של הכדורגל הישראלי? ייתכן מאוד. ביממה האחרונה, פנה ממלא מקום מנכ"ל מנהלת הליגות בכדורגל, ניר ינקלביץ', לשישה מנכ"לים בליגה הלאומית והורה להם להיערך לחידוש משחקי הליגה ביום שלישי הקרוב.

מדובר בששת הקבוצות ובשלושה משחקים, שמהווים משחקי השלמה של המחזור הקודם, שהיה אמור להתקיים ביום שני ה-2.3.26, אך כאמור לא הגיע לסיומו בשל פתיחת מבצע "שאגת הארי" ביום שבת יומיים קודם לכן.

המשחקים המדוברים הם המפגשים בין מ.ס כפר קאסם למכבי הרצליה, הפועל כפ"ס והפועל כפר שלם והפועל חדרה ומ.ס קרית ים. יש לציין, שאם המחזור יתקיים ביום שלישי, יהיה זה גם מעין הרצה למחזור מלא שייערך החל מיום שישי הבא.

ניר ינקלביץ' (ראובן שוורץ)

סוגיית האצטדיונים

במנהלת, מחכים להנחיות הסופיות של פיקוד העורף ב-48 השעות הקרובות, אך כבר עכשיו ברור כי לא כל המשחקים המדוברים בשלישי, אם יתקיימו, ייערכו באצטדיונים המקוריים. המשחק בין כפר קאסם למכבי הרצליה כן אמור להיערך באצטדיון בבת ים, האצטדיון המארח של כפר קאסם, שידע לארח אתמול (חמישי) את משחק האימון בין בית"ר ירושלים להפועל חיפה וגם לספק פתרון לשאלת הטילים, שכן השחקנים ירדו לאיזור חדרי ההלבשה שנחשב למרחב מוגן.

אלא שכפר סבא, לא תוכל לארח באיצטדיונה שבו אין מרחב מוגן תקני שיכיל את כל השחקנים, והיא תיאלץ ככל הנראה לנדוד לאצטדיון ר"ג. גם חדרה, שמארחת בעפולה, צפויה לנדוד ככל הנראה למגרש בשכונת התקווה.