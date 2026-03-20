יום שישי, 20.03.2026 שעה 13:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

צפו בשערים מה-1:2 של בית"ר על הפועל חיפה

שיתוף פעולה בין אנטווי לגונסאלס, שמזכיר את השער של החלוץ בעקב מול נתניה, העלה את הירושלמים ליתרון. לאחר מכן, קאלו הכפיל וזיקרי צימק. צפו

|
נאנא אנטווי (אורן בן חקון)
המלחמה עם איראן וחיזבאללה גרמה לכך שמשחקי הכדורגל בישראל יעצרו לזמן רב, כאשר קבוצות ליגת העל ממשיכות לעשות מה שהן יכולות כדי לשמור על כושר. אחרי שחזרה ממחנה אימונים באילת ולפני היציאה לפגרת הנבחרות, בית”ר ירושלים פגשה אתמול (חמישי) את הפועל חיפה למשחק אימון באצטדיון בבת ים וניצחה 1:2.

צפו בשערים: 

השערים של בית״ר והפועל חיפה במשחק האימון

ההתמודדות נפתחה בשליטה ירושלמית, אך ללא מצבים ממשיים מצד שתי הקבוצות, עד שהגיעה הדקה ה-44. על סף השריקה למחצית, נאנא אנטווי סיפק בישול לחסונד גונסאלס והאחרון קבע יתרון לצהובים-שחורים. בהמשך בדקה ה-62, ג’ונבוסקו קאלו הכפיל את התוצאה כשרועי זיקרי היה זה שרק צימק לצפוניים מבישול של סער פדידה (80’).

במהלך המחצית השנייה, המפגש הלא רשמי קיבל תזכורת לכך שהמלחמה עדיין כאן, כאשר התרעות מקדימות על ירי טילים מאיראן הביאו להפסקה זמנית של המשחק והנוכחים במגרש הלכו אל המרחב המוגן. בתום האזעקות וכשהיה אפשר לחזור אל הדשא, ההתמודדות המשיכה כסדרה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */