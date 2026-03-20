צפו בשערים מה-1:2 של בית"ר על הפועל חיפה

המלחמה עם איראן וחיזבאללה גרמה לכך שמשחקי הכדורגל בישראל יעצרו לזמן רב, כאשר קבוצות ליגת העל ממשיכות לעשות מה שהן יכולות כדי לשמור על כושר. אחרי שחזרה ממחנה אימונים באילת ולפני היציאה לפגרת הנבחרות, בית”ר ירושלים פגשה אתמול (חמישי) את הפועל חיפה למשחק אימון באצטדיון בבת ים וניצחה 1:2.

צפו בשערים:

ההתמודדות נפתחה בשליטה ירושלמית, אך ללא מצבים ממשיים מצד שתי הקבוצות, עד שהגיעה הדקה ה-44. על סף השריקה למחצית, נאנא אנטווי סיפק בישול לחסונד גונסאלס והאחרון קבע יתרון לצהובים-שחורים. בהמשך בדקה ה-62, ג’ונבוסקו קאלו הכפיל את התוצאה כשרועי זיקרי היה זה שרק צימק לצפוניים מבישול של סער פדידה (80’).

במהלך המחצית השנייה, המפגש הלא רשמי קיבל תזכורת לכך שהמלחמה עדיין כאן, כאשר התרעות מקדימות על ירי טילים מאיראן הביאו להפסקה זמנית של המשחק והנוכחים במגרש הלכו אל המרחב המוגן. בתום האזעקות וכשהיה אפשר לחזור אל הדשא, ההתמודדות המשיכה כסדרה.