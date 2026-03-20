אשפיז הבטיח מדליה, גמר בין נלסון לוי לשמש

הצלחות לנציגים הישראלים בגראנד סלאם טביליסי בג'ודו שנערך היום (שישי). יצחק אשפיז (עד 60 ק"ג), תמנע נלסון לוי וענבל שמש (עד 57 ק"ג) הבטיחו זכייה במדליה לאחר שהעפילו לגמרים, כאשר שתי הישראליות יפגשו זו את זו בקרב על הזהב. גפן פרימו תילחם על מדליית הארד ב-52 ק"ג. הישראלים הבטיחו זכייה ב-3 מדליות עם אפשרות גם ל-4.

יצחק אשפיז בן ה-18 הוא ג'ודאי שפורץ קדימה. בתחרות הזו הוא התחיל את הקרבות במשקל הנמוך של עד 60 ק"ג עם ניצחונות על ראמזידין עזיזוב מטג'יקיסטן בווזארי, המשיך לניצחון על היריב המונגולי מנדסאיקאן ניאמסורן בזכות שני יוקו, ברבע הגמר הכניס בקרב מושלם את מגזאן שאמשאדין הקזחי ובחצי הגמר פגש את קזחי אחר טאגלט אורינבאשר והכניע אותו באיפון מרהיב, כך שעלה לגמר והבטיח מדליה. הקזחים סירבו ללחוץ את ידו, אגב, בירידה מהמזרן.

במשקל של עד 57 ק"ג, תמנע נלסון לוי החלה את התחרות עם ניצחון ביוקו על יריבתה השבדית טובה גראנברג, המשיכה לניצחון בעונשים על מרתה פאוואז מצרפת, בחצי הגמר התמודדה מול פילה סאלונן מפינלנד וניצחה אותה ביוקו ממש בשניות הסיום של הקרב. גם נלסון לוי עלתה לגמר והבטיחה זכייה במדליה. הג'ודאית בת ה-31 לא הייתה על פודיום מעל שנה, לאחר שזכתה במדליית הארד בגראנד סלאם טשקנט בפברואר 2025.

תמנע נלסון לוי. חזרה לפודיום אחרי יותר משנה (רדאד ג'בארה)

באותה קטגוריית המשקל התחרתה גם ענבל שמש. הישראלית גברה על יולי ברסקנס ההולנדית בניקוד של יוקו, המשיכה לנצח גם בקרב הבא מול אירנה זואבה מרוסיה והעפילה לרבע הגמר, שם הכניעה את נינו לולאדזה המקומית ועלתה לחצי הגמר. בשלב הזה היא הייתה במרחק ניצחון אחד ממדליה, ופגשה את אסלייה טופראק הבריטית וניצחה אותה בעונשים. בעקבות זאת, נקבע גמר ישראלי ב-57 ק"ג.

פרימו העפילה לקרב על מדליה מבית הניחומים

גפן פרימו התחרתה במשקל של עד 52 ק"ג. היא פתחה עם ניצחון קליל על ליילה אלייבה מאזרבייג'אן, כך שעלתה לרבע הגמר, אך בשלב הזה דווקא הפסידה לגבריאלה דימיטרובה מבולגריה ונשרה לבית הניחומים, בידיעה שהיא חייבת לנצח בכל הקרבות שנותרו לה כדי לסיים על הפודיום. בקרב הראשון גפן התמודדה מול סופיה אסבסטה מקפריסין וניצחה אותה ביוקו, כך שהעפילה לקרב על מדליית הארד.

תמר מלכה (עד 48 ק"ג), איליי חיון (עד 52 ק"ג), אריאל שולמן (עד 60 ק"ג), מתן קוקולייב וערן פיקס (עד 66 ק"ג) הפסידו בקרב הראשון בתחרות כך שהודחו בשלב מוקדם בגאורגיה.