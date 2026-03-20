"ארגנטינה זכתה בפיינליסימה, ספרד לא הופיעה"

הפיינליסימה של 2026 לא תתקיים, אבל הסערה סביבה רק הולכת ומתעצמת. מה שהיה אמור להיות מפגש יוקרתי בין אלופת אירופה, ספרד, לאלופת דרום אמריקה, ארגנטינה, הפך למאבק גרסאות חריף, כשכל צד מציג נרטיב שונה לגבי הסיבות לביטול המשחק. נשיא קונמבול, אלחנדרו דומינגס, אף הצית את הדיון מחדש כשהצהיר: "אנחנו אלופים פעמיים, ספרד לא הופיעה".

למרות ההצהרה הנחרצת, המציאות הרשמית שונה לחלוטין. המשחק, שתוכנן להיערך בלוסייל שבקטאר, בוטל בעקבות חוסר יציבות אזורית וחוסר אפשרות לקיימו במועד ובמקום שנקבעו. אופ"א אישרה כי לאחר שיחות עם הרשויות בקטאר, הוחלט שאין אפשרות מעשית לקיום המשחק. לכן, אין אלופה רשמית למהדורת 2026, אלא רק ביטול והשעיה.

מכאן החל קרב הנראטיבים. באירופה טענו כי נבחנו מספר חלופות להצלת המפגש, כולל אירוח בסנטיאגו ברנבאו, קיום משחק כפול בין מדריד לבואנוס איירס או מעבר למגרש ניטרלי באירופה. לפי אופ"א, ההתאחדות הארגנטינאית דחתה את ההצעות הללו. מנגד, בדרום אמריקה הציגו תמונה שונה וטענו כי היו מוכנים לשחק, אך לא בכל תנאי. בארגנטינה אף הציעו לדחות את המשחק ל-31 במרץ, דבר שהתנגש עם לוח הזמנים האירופי.

אלחנדרו דומינגס וליאו מסי (רויטרס)

קרב גרסאות והאשמות הדדיות

נשיא ההתאחדות הארגנטינאית, קלאודיו "צ'יקי" טאפיה, אישר כי הנבחרת תמשיך לשחק בחלונות הנבחרות הקרובים ואף ציין כי משחקים יוכרזו בקרוב בארגנטינה. לדבריו, התכנון המקורי היה לקיים את המשחק בקטאר, אך לאחר שהאפשרות נפלה, גם החלופה של 31 במרץ באיטליה לא התקבלה על ידי אופ"א וההתאחדות הספרדית, למרות דרישת הארגנטינאים למגרש ניטרלי.

טאפיה אף רמז כי אצטדיון לה בומבונרה עלה כאפשרות לאירוח משחקים, וציין כי ייתכן שיבקשו מבוקה ג'וניורס להשתמש באצטדיון. בנוסף, הביע חוסר שביעות רצון מהחלטת ספרד לקיים משחק בברצלונה ב-31 במרץ ואמר בציניות: "רק עכשיו גילינו שספרד תשחק בברצלונה. כאלופי עולם, אני אגן על זה כמו שצריך".

במקביל, דיווחים שונים טענו כי דווקא ההתאחדות הארגנטינאית וקונמבול הן שסירבו שוב ושוב להצעות שהונחו על השולחן, כולל אירוח בברנבאו או שמירה על התאריך המקורי. כאשר עלתה האפשרות למגרש במדריד, הארגנטינאים דרשו משחק גומלין במונומנטל בבואנוס איירס.

קלאודיו טאפיה עם ליאו מסי (רויטרס)

גם האפשרות לקיים את המשחק ב-31 במרץ לא יצאה לפועל, שכן אופ"א לא יכלה להזיז את משחקי הפלייאוף למונדיאל. בסופו של דבר, לאחר שכל החלופות נפלו, התקבלה ההחלטה הסופית לבטל את קיום המשחק.

כך, הפיינליסימה של 2026 נותרה ללא מנצחת רשמית, אך עם הרבה מאוד רעש מסביב. ההצהרות של דומינגס נשמעות יותר כהפגנת כוח והצהרת כוונות מאשר קביעה רשמית, והסיפור כולו הפך למאבק פוליטי ותקשורתי בין היבשות, כשבמרכזו לא משחק כדורגל, אלא שליטה בנראטיב.