יום שישי, 20.03.2026 שעה 13:21
ספורט אחר

אורסטיס סלאצ'אס ימשיך בנבחרת הנשים בכדורמים

המאמן היווני, שהוליך את ישראל למקום ה-7 באליפות אירופה האחרונה והבטיח כרטיס לאליפות העולם, יישאר בתפקיד וידריך בנוסף גם את נבחרת הנשים עד 20

אורסטיס סלאצ'אס (איגוד הכדורמים)
אחרי ההצלחה הגדולה וההישג המרשים באליפות אירופה, החליטו באיגוד הכדורמים להאריך את חוזהו של אורסטיס סלאצ'אס היווני כמאמן נבחרת הנשים של ישראל בכדורמים, ובנוסף להעניק לו את אימון הנבחרת עד גיל 20.

ההחלטה על הארכת חוזהו של סלאצ'אס מגיעה קצת יותר מחודש אחרי אחד ההישגים הגדולים ביותר של הנבחרת בשנים האחרונות - המקום השביעי באליפות אירופה. הנבחרת, כזכור, חתמה טורניר מוצלח עם שלושה ניצחונות, שניים מהם כבר בשלב הבתים, על בריטניה ושווייץ, והבטיחה בזכות כך העפלה אוטומטית לאליפות העולם ב-2027 ולאליפות אירופה הבאה ב-2028, ללא צורך במוקדמות.

למרות שבנבחרת קיוו לשחזר ואף לשפר את הישג השיא מ-2022 - המקום השישי, התוצאה הנוכחית עדיין נחשבת להצלחה משמעותית. זאת במיוחד לאור העובדה כי מדובר בסגל הצעיר ביותר מבין כל הנבחרות באליפות, שרובו שייך גם לנבחרת עד גיל 20, שתשתתף בקרוב גם כן באליפות אירופה.

נבחרת הנשים בכדורמים (איגוד הכדורמים)נבחרת הנשים בכדורמים (איגוד הכדורמים)

סלאצ'אס עצמו הביע שביעות רצון מהמשך הדרך: "אני מאושר להמשיך בנבחרת וכמובן מרגיש בטוח בישראל, גם בתקופה הזו. אנחנו בנינו נבחרת חזקה, שמאמינה שאפשר להגיע לדברים גדולים".

המאמן היווני הציב גם יעד ברור להמשך: "המטרה הגדולה היא להעפיל לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028 ולעשות היסטוריה. נעבוד קשה, צעד אחרי צעד". בנוסף, הדגיש את הרצון להרחיב את מאגר השחקניות: "אנחנו רוצים למצוא בעולם עוד שחקניות שיוכלו לייצג את ישראל ולעזור לנו במטרה. אנחנו נבחרת בהתקדמות גדולה, והמטרה היא להתמודד מול כל נבחרת בעולם ולהיות תחרותיים מולה".

יו"ר איגוד הכדורמים, רונה פרוינד עמיצור, אמרה לאחר המינוי: "אנחנו גאים מאוד בכך שאורסטיס ממשיך איתנו אחרי ההצלחה באליפות אירופה. הוא הביא רוח חדשה, מקצועיות גבוהה ואמונה בדרך. אנחנו מאמינות בו וביכולת שלו להוביל את הנבחרת להישגים נוספים בעתיד".

