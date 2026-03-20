"דניאל פרץ מנהיג טבעי ומיידי, החתמה גאונית"

היכולת המרשימה של דניאל פרץ במדי סאות'המפטון לא נעלמה מעיני התקשורת באנגליה, שמרעיפה עליו שבחים רבים בתקופה האחרונה. השוער הישראלי, שהגיע בהשאלה מבאיירן מינכן, הפך לדמות מרכזית בקבוצה, כאשר בכלי התקשורת מדגישים גם את הנתונים המרשימים שלו וגם את ההשפעה על חדר ההלבשה.

ב'דיילי אצ'ו' לא חסכו במחמאות וכתבו: "השוער דניאל פרץ מקבל בצדק את כל המחמאות אחרי שסאות'המפטון שמרה על רשת נקייה רביעית מתוך חמישה משחקי בית בצ'מפיונשיפ". עוד הוסיפו שם: "מבין כל השוערים ששיחקו 10 משחקים או יותר העונה, לפרץ יש את אחוז ההצלות הטוב ביותר, 76.74 אחוזים, וגם את הנתון הגבוה ביותר של שערים צפויים שנמנעו".

המחמאות לא נעצרו שם, כאשר נכתב עליו: "באופן אובייקטיבי, פרץ הוא אחד השוערים הטובים ביותר בצ'מפיונשיפ", ואף הגדילו והצהירו: "בשילוב עם התכונות המנטליות שלו, שהפכו אותו למנהיג טבעי ומיידי בחדר ההלבשה, פרץ הוא החתמה גאונית של ינואר".

דניאל פרץ (IMAGO)

"שוער שאפשר לסמוך עליו בבמה הגדולה"

גם באתר 'saintsmarching' החמיאו לשוער הישראלי לאחר הופעה גדולה מול נוריץ', שם רשם 7 הצלות: "אקארט צריך להודות לשוער המושאל שלו, דניאל פרץ, על הופעות יציבות כל כך, כאשר שבע הצלות שמרו על הרשת מול נוריץ'".

באותו אתר הדגישו עד כמה הוא קריטי לעתיד המועדון: "כבר עכשיו צריך להיות תכנון להחתים את פרץ באופן קבוע, במיוחד אם העלייה לפרמייר ליג תושג". בנוסף נכתב עליו: "עם שש רשתות נקיות מאז שהצטרף, פרץ השתלב מיד בצורה מושלמת בסביבה החדשה שלו בצ'מפיונשיפ".

גם חבריו לקבוצה לא נשארו אדישים. כוכב הקבוצה פין אזאז תיאר אותו במילה אחת: "בלתי ייאמן". לסיכום, בתקשורת האנגלית סימנו את המסקנה הברורה לגבי עתידו: "עם פרץ בין הקורות, לסאות'המפטון יש שוער שאפשר לסמוך עליו בבמה הגדולה".