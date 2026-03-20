יום שישי, 20.03.2026 שעה 22:09
צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
7740-7838קובנטרי1
7037-5938מידלסברו2
6838-6637איפסוויץ'3
6843-5238מילוול4
6356-5938האל סיטי5
6048-6138סאות'המפטון6
6050-5838רקסהאם7
5748-5538דרבי קאונטי8
5546-5038ווטפורד9
5348-4838בירמינגהאם10
5246-4438סוונסי11
5146-5138נוריץ'12
5140-4538סטוק סיטי13
5149-4938בריסטול סיטי14
5052-5338שפילד יונייטד15
5060-4938ק.פ.ר16
4948-4238פרסטון17
4845-3638צ'רלטון18
4249-3638בלקבורן19
4048-3637פורטסמות'20
4054-3938ווסט ברומיץ'21
3949-3638אוקספורד יונייטד22
3860-5138לסטר23
-676-2338שפילד וונסדיי24

"החתמה גאונית, אפשר לסמוך עליו בפרמייר ליג"

בתקשורת האנגלית קראו לסאות'הפטון לרכוש את דניאל פרץ: "אחוז ההצלות הגבוה ביותר והכי הרבה שערים צפויים שמנע. כבר עכשיו המעבר צריך להיות קבוע"

דניאל פרץ (IMAGO)
היכולת המרשימה של דניאל פרץ במדי סאות'המפטון לא נעלמה מעיני התקשורת באנגליה, שמרעיפה עליו שבחים רבים בתקופה האחרונה. השוער הישראלי, שהגיע בהשאלה מבאיירן מינכן, הפך לדמות מרכזית בקבוצה, כאשר בכלי התקשורת מדגישים גם את הנתונים המרשימים שלו וגם את ההשפעה על חדר ההלבשה.

ב'דיילי אצ'ו' לא חסכו במחמאות וכתבו: "השוער דניאל פרץ מקבל בצדק את כל המחמאות אחרי שסאות'המפטון שמרה על רשת נקייה רביעית מתוך חמישה משחקי בית בצ'מפיונשיפ". עוד הוסיפו שם: "מבין כל השוערים ששיחקו 10 משחקים או יותר העונה, לפרץ יש את אחוז ההצלות הטוב ביותר, 76.74 אחוזים, וגם את הנתון הגבוה ביותר של שערים צפויים שנמנעו".

המחמאות לא נעצרו שם, כאשר נכתב עליו: "באופן אובייקטיבי, פרץ הוא אחד השוערים הטובים ביותר בצ'מפיונשיפ", ואף הגדילו והצהירו: "בשילוב עם התכונות המנטליות שלו, שהפכו אותו למנהיג טבעי ומיידי בחדר ההלבשה, פרץ הוא החתמה גאונית של ינואר".

"שוער שאפשר לסמוך עליו בבמה הגדולה"

גם באתר 'saintsmarching' החמיאו לשוער הישראלי לאחר הופעה גדולה מול נוריץ', שם רשם 7 הצלות: "אקארט צריך להודות לשוער המושאל שלו, דניאל פרץ, על הופעות יציבות כל כך, כאשר שבע הצלות שמרו על הרשת מול נוריץ'".

באותו אתר הדגישו עד כמה הוא קריטי לעתיד המועדון: "כבר עכשיו צריך להיות תכנון להחתים את פרץ באופן קבוע, במיוחד אם העלייה לפרמייר ליג תושג". בנוסף נכתב עליו: "עם שש רשתות נקיות מאז שהצטרף, פרץ השתלב מיד בצורה מושלמת בסביבה החדשה שלו בצ'מפיונשיפ".

גם חבריו לקבוצה לא נשארו אדישים. כוכב הקבוצה פין אזאז תיאר אותו במילה אחת: "בלתי ייאמן". לסיכום, בתקשורת האנגלית סימנו את המסקנה הברורה לגבי עתידו: "עם פרץ בין הקורות, לסאות'המפטון יש שוער שאפשר לסמוך עליו בבמה הגדולה".

