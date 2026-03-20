51 פציעות ורק חמישה "שורדים" בריאל מדריד

ריאל מדריד סבלה מחמישה חיסורים או יותר ב-26 מתוך 44 המשחקים ששיחקה עד כה העונה. הנתון הזה לא רק משקף את היקף משבר הפציעות שפוקד את המועדון, אלא גם את החזרתיות של בעיה שכמעט ולא נתנה מנוחה מאז תקופת קדם העונה.

עם הדו"ח הרפואי האחרון של טיבו קורטואה, ריאל מדריד כבר הגיעה ל-51 פציעות העונה. רשימת הפציעות של הבלאנקוס מדאיגה במיוחד: 2 פציעות באוגוסט, 4 בספטמבר, 7 באוקטובר, 11 בנובמבר, 7 בדצמבר, 7 בינואר, 7 בפברואר ו-6 במרץ.

המצב הזה הופך את ההצלחות האחרונות של הקבוצה למרשימות עוד יותר. עם 10 שחקנים מחוץ לסגל, היא ניצחה את סלטה ויגו ואת אלצ'ה, עם 7 ו-8 חיסורים בהתאמה היא הביסה את מנצ'סטר סיטי וניצחה באצטדיון האתיחאד, וכעת עם 5 שחקנים מחוץ לסגל ו-3 שחזרו מפציעה, היא תתמודד בדרבי.

אמבפה מול אלברס (IMAGO)

זרם פציעות בלתי פוסק

המצב חמור עד כדי כך שכבר בתחילת העונה, באוגוסט, ריאל מדריד התמודדה עם פציעות. צ'אבי אלונסו נאלץ להסתדר ללא פרלאן מנדי, ג’וד בלינגהאם, אנדריק ואדוארדו קמאבינגה. במקרה של קמאבינגה, הצרפתי היה הראשון להיפצע העונה לאחר שסבל מנקע בקרסול ימין ב-8 באוגוסט, פציעה שהשביתה אותו ל-38 ימים.

קמאבינגה פתח למעשה את "חדר הטיפולים", שהלך והתמלא מאז אותו רגע. 8 באוגוסט סימן את הפציעה הראשונה, ו-17 במרץ את האחרונה (נכון לעכשיו), עם היעדרותו של קורטואה, שצפויה להשבית אותו כמעט לחודש וחצי. עד כה, 19 שחקנים של ריאל מדריד נפצעו (שניים אף עברו ניתוח, דני קרבחאל ורודריגו), ורק חמישה הצליחו להימנע מרשימת הפצועים: ויניסיוס, ארדה גולר, ברהים דיאס, פראן גארסיה וגונסאלו גארסיה.

קורטואה (IMAGO)

ריאל מדריד היא הקבוצה השנייה עם הכי הרבה פציעות בליגה הספרדית העונה, כאשר רק סביליה מקדימה אותה עם 53. מדובר בפער משמעותי לעומת ברצלונה עם 37 פציעות ואתלטיקו מדריד עם 32. הבעיות הפיזיות שוב פוגעות בבלאנקוס, שבעונה שעברה חוו לא פחות מ-63 פציעות, בעונה שבה נאלצו להתחרות במשך 11 חודשים בשבע מסגרות שונות, כשהאחרונה שבהן הייתה גביע העולם למועדונים.

המועדון נקט בפעולה

הפציעות הבלתי פוסקות בריאל מדריד היו קבועות לאורך כל העונה, כך שלא צ'אבי אלונסו בתחילה ולא אלברו ארבלואה בהמשך הצליחו אי פעם להעמיד לרשותם סגל מלא. המצב לא ישתנה כעת בעקבות הפציעה הקשה בברך של רודריגו, שתשבית אותו עד סוף העונה ותשפיע גם על זמינותו לפתיחת העונה הבאה. קיליאן אמבפה הוא השחקן שסבל הכי הרבה פציעות, עם 8, בעוד מנדי הוא זה שהחמיץ הכי הרבה משחקים בעקבות פציעות, 26.

פרלאן מנדי (IMAGO)

אך ישנם שלושה שחקנים נוספים, מלבד המגן, שהחמיצו יותר מ-20 משחקים: אדר מיליטאו (24), אנטוניו רודיגר (22) וטרנט אלכסנדר ארנולד (21). חמישה שחקנים נוספים החמיצו יותר מ-10 משחקים: קמאבינגה (10), אמבפה (10), בלינגהאם (14), קרבחאל (17) ודויד אלאבה (14). חמישה שחקנים נעדרו מעל 100 ימים: מנדי, מיליטאו, רודיגר, טרנט וקרבחאל. הנתונים הללו משקפים את הבעיה החמורה איתה מתמודדת ריאל מדריד, מה שאילץ את המועדון לנקוט בפעולה, עם חזרתו של אנטוניו פינטוס לעמוד בראש תחום הכושר הגופני ומינויו של ניקו מיחיץ' כמפקח הרפואי החדש של המועדון.