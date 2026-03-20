מנהל הקבוצה במכבי חיפה עשוי לעבור תפקיד

במסגרת השינויים שהתבצעו לאחרונה במכבי חיפה, מנהל הקבוצה גיל אופק עשוי לסיים את תפקידו ולעבור לתפקיד אחר במועדון. אופק מונה לתפקיד המנהל ב-2020 אחרי שפרש ממשחק פעיל בגיל 34.

מבחינת התפקיד החדש, אופק עשוי להיות מנהל מחלקת הנוער שעוברת מהפכה. בשנים האחרונות איציק עובדיה ועופר פביאן שימשו גם מנהלים מקצועיים וגם אחראים על כל הניהול השוטף, ובחיפה הבינו שזה מטיל יותר מדי עבודה על פונקציה אחת.

בתוך כך, רועי פוקס השוער השלישי של הירוקים, הוא שצפוי להחליף את אופק. אגב בסביבת המועדון מהכרמל מספרים כי פביאן הופתע מאוד שהוחלט לא להמשיך עמו אחרי שלא מעט שחקני נוער עלו לקבוצה הבוגרת, ולקח את ההחלטה בצורה קשה.

עופר פביאן (עמרי שטיין)

מליגה א’ למנהל העתידי של מחלקת הנוער

כאמור, פביאן הוא לא השינוי היחיד במחלקה, שכן הוחלט למנות את אדריאן רוצ’ט למאמן מחלוקת הנוער במקום איתי מרדכי, שיקודם לתפקיד המנהל המקצועי של מחלקת הנוער.

גיל אופק החל את דרכו בקריית הבוגרים בהפועל עכו, אליה היה מושאל מהפועל חיפה, אך את השנים המרכזיות שלו בקריירה העביר בליגה הלאומית ובליגה א’ צפון, כשעשה את המעבר ממכבי עירוני קריית אתא למכבי חיפה ב-2015. מאז שהגיע לירוקים שימש כשוער השלישי, עד אשר פרש ומונה למנהל הקבוצה.