ה"אזהרה" של יונייטד לברצלונה לגבי רשפורד

מרקוס רשפורד איבד מעט ממעמדו במשחקים האחרונים של ברצלונה. החלוץ האנגלי שיחק רק 20 דקות בסך הכל בין כל צמד המשחקים בשמינית גמר ליגת האלופות מול ניוקאסל ובין הניצחון הגדול על סביליה בליגה, והוא לא היה מעורב ישירות בשער של הבלאוגרנה מאז רבע גמר גביע המלך מול אלבסטה, שנערך בתחילת פברואר.

גם ההנהלה בראשות דקו וגם הצוות המקצועי של האנזי פליק, שתי הזרועות של הפרויקט של הנשיא הנבחר ז'ואן לאפורטה, ממשיכים להעריך מאוד את התרומה של רשפורד לאורך העונה עד כה. הבריטי רשם 10 שערים ו-13 בישולים, החמיץ מעט מאוד משחקים בשל פציעות ומהווה כלי חשוב בעומק הסגל הקטלוני.

לברצלונה יש אופציית רכישה לא מחייבת על רשפורד בסכום של 30 מיליון אירו, אותה היא יכולה לממש בסיום העונה ולשלם בשלושה תשלומים. בנוסף, יש לה הסכם עם השחקן לגבי חוזה עתידי לשלוש שנים במקרה שהמהלך ייצא לפועל. עם זאת, באנגליה דווח כי המועדון הקטלוני בוחן אפשרות להאריך את ההשאלה של מרקוס בעונה נוספת ולדחות את תשלום ההעברה ל-2027 כדי ליצור מרווח במסגרת חוקי הפייר פליי הפיננסי.

מרקוס רשפורד (IMAGO)

תגובה מיידית מצד מנצ'סטר יונייטד

התגובה לשמועות הללו מצד המועדון האנגלי הייתה מיידית. מספר כלי תקשורת בבריטניה כמו 'מירור', 'דיילי אקספרס' ו'דיילי סטאר' מדווחים כי מנצ'סטר יונייטד לא תסכים להאריך את ההשאלה ותדרוש מברצלונה לשלם 30 מיליון אירו עבור רשפורד בהתאם לתנאים שנקבעו בקיץ שעבר אם היא רוצה לרכוש אותו באופן קבוע בסיום העונה הנוכחית.

יש לזכור כי בסביבת השדים האדומים כבר רמזו כי רשפורד נמכר במחיר נמוך מדי ביחס לסוג השחקן שהוא ולביקוש שהוא מעורר ברחבי אירופה. בהתאם לכך, יונייטד לא נראית מוכנה לגלות גמישות במשא ומתן עתידי.

מצדו של החלוץ, רצונו לא השתנה כלל. הוא רוצה להמשיך בקאמפ נואו ולהגן על חולצת ברצלונה כמה שיותר זמן. הוא מרגיש בנוח בעיר הקטלונית ומרגיש חשוב בפרויקט של האנזי פליק למרות הירידה האחרונה במעמדו. החלק המכריע של העונה יהיה משמעותי מאוד בהכרעה של הסאגה.