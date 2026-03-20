"גזענות מושרשת בבית"ר, ההתאחדות כשלה"

דוח מיוחד של ועדת המשמעת של פיפ"א הנשען על נתוני ארגון FARE, חושף ביקורת חסרת תקדים על התנהלות בית"ר ירושלים וההתאחדות לכדורגל. הדוח קובע כי בית"ר ירושלים מתנהלת תחת "תרבות מתמשכת ופרועה של עוינות גזענית", וטוען כי למרות הצהרות הבעלים לאורך השנים, המציאות בשטח לא השתנתה.

"לה פמיליה עבריינית חוזרת עם היסטוריה של הסתה"

הדוח מקדיש חלק נרחב להתנהלות הקהל באצטדיון טדי, ומציין כי ארגון האוהדים "לה פמיליה" מזוהה כגורם המבצע עבירות גזענות חוזרות ונשנות. לפי מסמכי פיפ"א: "הקבוצה מזוהה עם היסטוריה מתועדת של הסתה גזענית, הכוללת קריאות כמו 'הנה הקבוצה הגזענית של המדינה' ו-'תנו לצה"ל לנצח ולז**ן את הערבים'".

עוד נכתב בדוח כי האירועים אינם מקריים אלא מהווים חלק מנורמה: "אירועים אלו אינם מבודדים אלא מהווים חלק מתרבות מתמשכת ורווחת של עוינות גזענית". הביקורת אינה עוצרת באוהדים ומופנית ישירות להתאחדות לכדורגל, עליה נכתב כי הענישה שלה "אינה עקבית ואינה מספקת", וכי הקנסות שהוטלו על המועדון הם "נומינליים וחסרי אפקט הרתעתי".

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

סוגיית השחקן הערבי: "הדרה דה-פקטו בגלל לחץ האוהדים"

אחת הנקודות הרגישות ביותר בדוח נוגעת למדיניות הרכש של המועדון. פיפ"א מציינת כי למרות שהאוכלוסייה הערבית מהווה כ-21% מתושבי המדינה וכ-39% מתושבי ירושלים, בית"ר ירושלים מעולם לא שיתפה שחקן ערבי בקבוצה הבוגרת.

בדוח נכתב באופן חד משמעי: "הדרה זו אינה מעוגנת בתקנון באופן פורמלי, אך מובנת לכל כתוצאה מלחץ של בסיס האוהדים, ובמיוחד לה פמיליה, שהתנגדו באלימות לשילוב שחקנים מוסלמים".

כדוגמה מרכזית לכך, מציין הדוח את החתמת השחקנים הצ'צ'נים ב-2013, אירוע שהוביל לקמפיין של התעללות גזענית והצתת משרדי המועדון. הדוח מסכם נקודה זו בקביעה כי גם תחת בעלים שהצהירו על "אפס סובלנות", כמו משה חוגג ב-2019, המחוות לא תורגמו לשינוי מהותי והמועדון נמנע מהחתמת שחקנים ערבים.

סדאייב וקדאייב מוצגים בבית"ר ירושלים (חגי ניזרי) (מערכת ONE)

ההתאחדות: מדובר בטענות חסרות בסיס

ההתאחדות לכדורגל דחתה מכל וכל את הטענות בדוח וציינה כי מדובר בטענות חסרות בסיס עובדתי, בחלקן התיישנו ובחלקן כלל לא התרחשו. ההתאחדות הציגה נתונים על אכיפה מוגברת, כולל מעל 60 סנקציות שהוטלו בעונת 2024/25 בלבד על עבירות גזענות, וציינה כי בית"ר ירושלים נענשה שוב ושוב בהפחתת נקודות, קנסות וסגירת יציעים.