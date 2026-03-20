יום שישי, 20.03.2026 שעה 12:32
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

רטנר ויונה ייעדרו, סטויאנוב ולוי ישחקו בבוסניה

הקשרים של מכבי חיפה ובית"ר פצועים ולא נכללו בסגל הנבחרת הצעירה, הבלם והקשר יגיעו בהמשך מהנבחרת הבוגרת. גם בן הרוש, אבו פרחי, זועבי ועבד בסגל

|
נבות רטנר (רדאד ג'בארה)
נבות רטנר (רדאד ג'בארה)

הנבחרת הצעירה של ישראל תמריא ביום שני בצהריים להונגריה, לקראת משחק הידידות מול הנבחרת המקומית והמשחק החשוב מול בוסניה במוקדמות אליפות אירופה, כאשר היום (שישי) בשעות הצהריים יפורסם הסגל הסופי.

בתוך כך, המאמן של הנבחרת הצעירה, גיא לוזון, צפוי לגרוע למעלה מחמישה שחקנים אשר פתחו את האימונים, כאשר מספר ליגיונרים יצטרפו ישירות להונגריה.

מי שלא ימריא עם הנבחרת הוא הקשר נבות רטנר. קשרה הצעיר של מכבי חיפה נפצע אתמול בחימום במשחק האימון מול הפועל פתח תקווה באזור המפשעה ועל פי הערכה ראשונית סובל ממתיחה במפשעה. משך ההיעדרות עדיין לא ידוע באופן סופי, אך ההערכה מדברת על פרק זמן של בין שבוע לעשרה ימים, כאשר מדובר באכזבה עבור השחקן הצעיר, שרשם זימון בכורה. גם עדי יונה פצוע ולא ייצא למשחקים. 

מנגד, ניב יהושע, שעורך אימוני ריצה ולא שותף אתמול, יגביר קצב ונכלל בסגל, כשגם איאד חלאילי כשיר ולוזון אמור לזמנו. מי שיצטרפו מיד לאחר המשחק של הנבחרת הבוגרת מול גיאורגיה לסגל הנבחרת הצעירה לקראת המשחק המכריע בבוסניה הם ניקיטה סטויאנוב וירין לוי.

גיא לוזון (רדאד ג'בארה)

הסגל המלא

שוערים: אופק מליקה, שון בן נשר, עמית רייף.

שחקני הגנה: יונתן לייש, מאור ישילירמק, ניקיטה סטויאנוב (רק למשחק מול בוסניה) ינון פיינגזיכט, נועם בן הרוש, עידו כהן זיו לי, נועם שוורץ.

שחקני קישור והתקפה: איאד חלאילי, סייד אבו פרחי, ניב יהושע, ירין לוי (רק למשחק מול בוסניה), לירן חזן, רן בנימין, תאי עבד, עמית למקין, ינאי דיסטלפלד, יואב קורן, רועי אלקוקין, מוחמד אבו רומי, כארם זועבי, בר לין ודניאל וורקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */