רטנר ויונה ייעדרו, סטויאנוב ולוי ישחקו בבוסניה

הנבחרת הצעירה של ישראל תמריא ביום שני בצהריים להונגריה, לקראת משחק הידידות מול הנבחרת המקומית והמשחק החשוב מול בוסניה במוקדמות אליפות אירופה, כאשר היום (שישי) בשעות הצהריים יפורסם הסגל הסופי.

בתוך כך, המאמן של הנבחרת הצעירה, גיא לוזון, צפוי לגרוע למעלה מחמישה שחקנים אשר פתחו את האימונים, כאשר מספר ליגיונרים יצטרפו ישירות להונגריה.

מי שלא ימריא עם הנבחרת הוא הקשר נבות רטנר. קשרה הצעיר של מכבי חיפה נפצע אתמול בחימום במשחק האימון מול הפועל פתח תקווה באזור המפשעה ועל פי הערכה ראשונית סובל ממתיחה במפשעה. משך ההיעדרות עדיין לא ידוע באופן סופי, אך ההערכה מדברת על פרק זמן של בין שבוע לעשרה ימים, כאשר מדובר באכזבה עבור השחקן הצעיר, שרשם זימון בכורה. גם עדי יונה פצוע ולא ייצא למשחקים.

מנגד, ניב יהושע, שעורך אימוני ריצה ולא שותף אתמול, יגביר קצב ונכלל בסגל, כשגם איאד חלאילי כשיר ולוזון אמור לזמנו. מי שיצטרפו מיד לאחר המשחק של הנבחרת הבוגרת מול גיאורגיה לסגל הנבחרת הצעירה לקראת המשחק המכריע בבוסניה הם ניקיטה סטויאנוב וירין לוי.

גיא לוזון (רדאד ג'בארה)

הסגל המלא

שוערים: אופק מליקה, שון בן נשר, עמית רייף.

שחקני הגנה: יונתן לייש, מאור ישילירמק, ניקיטה סטויאנוב (רק למשחק מול בוסניה) ינון פיינגזיכט, נועם בן הרוש, עידו כהן זיו לי, נועם שוורץ.

שחקני קישור והתקפה: איאד חלאילי, סייד אבו פרחי, ניב יהושע, ירין לוי (רק למשחק מול בוסניה), לירן חזן, רן בנימין, תאי עבד, עמית למקין, ינאי דיסטלפלד, יואב קורן, רועי אלקוקין, מוחמד אבו רומי, כארם זועבי, בר לין ודניאל וורקו.