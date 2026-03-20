"סאר צריך להעביר את המדליה שלו לריאד"

ההתאחדות האפריקאית שמה את היבשת על המפה העולמית, ואיתה כתם ענק בדמות העברת הזכייה באליפות אפריקה האחרונה מסנגל למרוקו, זאת לאור העובדה ששחקני זו שזכתה על המגרש ירדו מהדשא בהוראת מאמנם פאפה תיאו על שריקת פנדל שנויה במחלוקת בתוספת הזמן.

מי שלקח את זה למקום קצת יותר חיובי היה מאמן קריסטל פאלאס, אוליבר גלאסנר שאצלו נמצא שחקן מכל צד: איסמעילה סאר מסנגל וצ’אדי ריאד ממרוקו. אחרי הניצחון על א.א.ק לרנקה, שהבטיח את ההעפלה לרבע גמר הקונפרנס ליג, נשאל המאמן לגבי העובדה שהזכייה באליפות אפריקה נלקחה מסנגל:

“אני צריך להיות זהיר בדבריי כי יש לנו שחקן מסנגל ושחקן ממרוקו בסגל, איסמעילה צריך להעביר את המדליה שלו לצ’אדי אבל הוא לא מוכן. אמרתי לו שאולי הוא גם צריך להעביר את הבונוס שלו לצ’אדי. עיסמאילה גם צחק לגבי זה, הכל בסדר”.