"נתתי הרבה למועדון ולא קיבלתי מספיק בחזרה"

חצי העונה האחרונה לא הייתה פשוטה לקשרה של בני יהודה, גולן בני. אחרי עונת התפוצצות בליגה הלאומית, שכללה תשעה שערים ועשרה בישולים בכל המסגרות, מועמדות לתואר שחקן העונה בליגה הלאומית וההעפלה לליגת העל ככינור ראשון, ספק אם האמין שיעזוב את הפועל פ"ת.

אלא שהמציאות רצתה אחרת: עם צירופם של לא מעט שחקני קישור, הקשר בן ה-25 נדחק מעט מהרוטציה של עומר פרץ ולאחר תקופה בה מיעט לשחק, הגיעה העזיבה. תחילה, בני לא רצה לעזוב, אך אחרי שהבין שלא ישחק, שוכנע ונפרד ביום האחרון של חלון ההעברות.

את הקדנציה אצל הכתומים הוא פתח בהצלחה: שער ובישול בבכורה מול מכבי יפו ובכלל מאזן של שבע נקודות מתשע אפשריות. אל המצב המשתפר בליגה, ניתן להוסיף את ההעפלה לחצי גמר הגביע, שם תשחק קבוצתו מול הפועל ב"ש, והעונה של בני מקבלת תפנית חיובית.

גולן בני (שחר גרוס)

כעת, לראשונה מאז עזב את המלאבסים, בני מדבר על הכול בראיון מיוחד למדור "לאומית במוקד" של ONE: האכזבה מהמלאבסים, מתי הבין שעליו לחשב מסלול מחדש, שיחת הפרידה עם עומר פרץ, ההחלטה להגיע לקבוצתו החדשה ומדוע עדיין לא הצליח להטביע חותם בליגת העל.

גולן, איך אתה מסכם את העונה שלך עד כה?

"התחלתי את העונה עם הרבה ציפיות בהפועל פ"ת לעונה שהולכת להיות בליגת העל אחרי שעלינו ושעשיתי עונה טובה בליגה הלאומית. גם פתחתי את העונה טוב בגביע הטוטו עם שני בישולים וגול. פתחתי בהרכב מול ק"ש במשחק הראשון, הקבוצה עשתה תיקו, היינו סבבה ואז יצאתי מההרכב. מאז אפשר להגיד שדי נמחקתי. ועדיין היו לי כמה הופעות טובות, היה לי גול ועוד גול בגביע".

הרגשת שהיית ראוי ליותר הזדמנויות?

"חד משמעית כן. אני מרגיש שלא קיבלתי את הקרדיט שמגיע לי: בסופו של דבר, הייתי מהגורמים הבולטים בעלייה של הקבוצה הזאת לליגת העל תוך עונה אחת והרגשתי שמגיע לי על זה קצת יותר צ'אנסים וקרדיט בליגת העל. אני חושב שנתתי הרבה למועדון הזה ולא קיבלתי מספיק בחזרה את מה שאני צריך לקבל".

אוראל דגני וגולן בני חוגגים (חגי מיכאלי)

מה נאמר לך על ידי הצוות המקצועי לגבי המעמד שלך בקיץ?

"קודם כל’ הייתה אופציה למועדון, הוא יכול היה לממש אותה שלושה שבועות מתום העונה, אבל כבר יום אחרי שהסתיימה העונה קיבלתי הודעה על מימוש האופציה. היה ברור לשני הצדדים שזה הולך למקום טוב בעונה הבאה".

ומתי הרגע שאתה מבין שהמעמד שלך בקבוצה השתנה?

"אין לי ממש רגע ספציפי. אני חושב שכבר אחרי כמה מחזורים הבנתי שזה לא הולך למקום שציפיתי וככל שהעונה התקדמה אפשר להגיד שזה רק החמיר. בחרו לתת לשחקנים קרדיט במקומי וזאת האמת".

עומר מוערך מאוד, גם על ידי אלו שלא משחקים. איך זה היה איתך?

"קודם כל, אני לא מאלה שייגשו למאמן וישאלו למה הם לא משחקים. אני עדיין מאוד מפרגן לעומר פרץ ומאוד אוהב אותו. בסופו של דבר היה לנו חיבור מאוד טוב. ביום שעזבתי אמרתי לו בשיחה שיש לי קצת כעס כלפיו, שציפיתי ורציתי להאמין שהוא ילך איתי קצת יותר וזה לא קרה. אבל בכדורגל אי אפשר לדעת מה יהיה: אני אוהב אותו מאוד ולא נוטר לו טינה".

עומר פרץ (עמרי שטיין)

עד כמה זה היה מתסכל לראות משחקים מהספסל או מהיציע?

"קשה ביותר, אין דבר יותר קשה מזה. במיוחד שהרגשתי שאני יכול לתרום לא מעט לקבוצה. לא הרגשתי שאני נופל מאף שחקן וכן הרגשתי שאני יכול להיות לא פחות טוב מאף אחד ואולי יותר טוב".

ניסית להבין מה חסר לך כדי לקבל יותר דקות?

"אני באמת חושב שלא היה חסר לי שום דבר. פשוט העדיפו שחקנים אחרים על פניי, כפי שזה נשמע. כי שוב: בדקות ששיחקתי כן הייתי טוב. זה לא שהלכו איתי במשך ארבעה משחקים בהרכב, הייתי לא טוב ואז הייתי יכול להרגיש שלא הייתי טוב ונתנו למישהו אחר. אבל זה לא קרה, כי פשוט לא הלכו איתי".

היו רגעים של ספק עצמי בתקופה הזו?

"ממש לא".

מתי הבנת שאתה צריך לעזוב?

"אני חושב שהרגע הכי משמעותי היה אחרי המשחק בו כבשתי מול מ.ס אשדוד. אני לא זוכר הרבה מקרים בכדורגל ששחקן כובש ובשבוע שלאחר מכן הוא אפילו לא נכלל בסגל. זה בעצם היה מעין סימן קריאה עבורי, להבין את רוח הדברים ולהתחיל לחשוב על יעד אחר".

גולן בני (חגי מיכאלי)

לא נלחמו עליך מספיק?

"אני יכול להגיד שכבר בתחילת החלון היו לי לא מעט הצעות ודווקא באותה התקופה לא רצו שאעזוב ואפילו סירבו. אבל דווקא בימים האחרונים, כשכבר חשבתי להישאר ואפילו כבשתי, הרגשתי באיזושהי צורה שמראים לי את הדרך החוצה. הייתה לי איזושהי שיחה עם הצוות המקצועי בה סוג של הסבירו לי שאולי כדאי לי לעזוב כי אני לא הולך לשחק יותר מדי. בהמשך לשאלה הקודמת, זו הייתה החותמת הסופית בשבילי".

כמה מגיע לקבוצה הזאת מקום בפלייאוף העליון?

"אני חושב שהמועדון עושה דרך מאוד יפה. אין לי ספק שעומר פרץ הוא אחד המאמנים הכי טובים בליגה ואפילו בעתיד יהפוך אולי להיות הכי טוב. ראו מהרגע הראשון בכל משחק, גם כשהתוצאות לא היו לטובתנו, שיש פה קבוצה שלא נפלה כמעט באף משחק מהיריבה שלה. זה לא מפתיע אותי, כי בתור מי שהיה בפנים, אני יודע מה עומר וניר נתנו לקבוצה וזה ממש לא מפתיע אותי".

כמה אתה מרגיש חלק?

"בסופו של דבר היו לי הרבה מאוד הופעות העונה, גם אם אלו היו הופעות של רבע שעה. אני חושב שהיה לי חלק משמעותי בחדר ההלבשה ואנשים שנמצאים במועדון, יכולים להעיד על זה. עם כל האכזבה של איך שזה נגמר, יש לי ארבעה שערים העונה בכל המסגרות. בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך שגם כשעזבתי, קיבלתי לא מעט הודעות מאוהדים: אני מאוד אוהב את הקהל ואת המועדון וגם אם אני כנה ויודע לבטא את האכזבה שלי מחצי העונה הזאת, אני עדיין אזכור את הפרק הזה לטובה ואת כל האנשים במועדון".

אוהדי הפועל פתח תקווה (חג'אג' רחאל)

“בכושר הנוכחי לא נפחד להצהיר על מטרות אחרות”

למה אתה לא מצליח לייצר מקום של קבע בליגת העל?

"זו שאלה טובה. צריך לזכור שקודם כל לא היו לי יותר מדי צ'אנסים בליגת העל וגם כשהתחלתי עונה מסוימת בקבוצה מליגת העל, לא היה לי מאמן שבא ואמר לי: ‘אתה כאן כדי להוביל, אתה תקבל את הקרדיט המלא לפחות בשלב הראשון ואז נתקדם’. אני חושב, שאם הייתי מקבל קצת יותר קרדיט, הייתי מחזיר באותו המטבע".

היית עושה משהו אחר בקבלת ההחלטות?

"ממש לא. אני מאמין בדרך שלי ובכך שמה שצריך לקרות קורה לטובה. יש לי אתגרים בקריירה או סיטואציות קשות, אין לי קריירה של שחקן שהכול בא לו בקלות. אני עובד קשה בשביל כל רגע בקריירה ויודע להתמודד עם הרגעים האלה ביחד עם החברה שלי ים שנמצאת שם בכל מקום".

איזה הצעות היו בינואר ולמה בני יהודה?

"היו שתי קבוצות בליגת העל שהתעניינו בי. מבחינת הליגה הלאומית, אפשר להגיד שכל קבוצות הצמרת כמעט. למה בני יהודה? זה מועדון ענק עם קהל גדול. מועדון עם היסטוריה, מסורת ומטרות. בנוסף לכל זה, נפגשתי עם אלי לוי (המאמן) ואלירן עובד (הבעלים) והם נתנו לי להרגיש מאוד רצוי ובפגישה איתם הרגשתי כמה חשוב להם לצרף אותי. משם ההחלטה הפכה להרבה יותר קלה".

אלי לוי (ראובן שוורץ)

כמה התבאסתם שהליגה נעצרה?

"מאוד. היינו במומנטום טוב מאוד בשני המפעלים, אבל אני מאוד מאמין בקבוצה הזאת שהיא יכולה לחזור מהעצירה הזאת אם וכאשר, באותו כושר. אבל עד אז, נאחל בריאות לכל החיילים והחיילות שבצה"ל וכל כוחות הביטחון".

יש לכם סיכוי לעלות ליגה?

"אני חושב שאם נמשיך בכושר הנוכחי שלנו וננצח עוד כמה משחקים, לא נפחד להצהיר על מטרות אחרות. אבל כרגע ואחרי פתיחת העונה הבעייתית, אנחנו רוצים לתקן את מה שקרה בתחילת העונה וקודם כל להעפיל לפלייאוף העליון שזו מטרת המינימום למועדון כמו בני יהודה".

מה הסיכויים בחצי גמר הגביע?

"ברור שאנחנו מגיעים כאנדרדוג מובהק, אנחנו משחקים מול מובילה הטבלה ופערי הכוחות ידועים. מצד שני, גם נגד בית"ר ירושלים לא נתנו לנו סיכוי והוכחנו את עצמנו. נבוא צנועים, אבל מצד שני אנחנו תמיד מאמינים שביום נתון, אנחנו יכולים לעשות את הבלתי יאומן וכבר הוכחנו את זה בסיבוב הקודם".