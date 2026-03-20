סילבס יבנה את הסגל רק כשהפועל חיפה תישאר

בהפועל חיפה יצאו לחופשה לקראת סוף השבוע הנוכחי אחרי שאתמול (חמישי) הקבוצה נוצחה במשחק אימון 2:1 מול בית"ר ירושלים. היה זה משחקה השני של הקבוצה בפגרת המלחמה כאשר במשחק בשבוע שעבר חניכיו של סילבס גברו 2:3 על הפועל ת"א.

מיד לאחר המשחק, הקבוצה יצאה לארוחת גיבוש במסעדה בת"א עם כל הזרים של הקבוצה, שלמרות שהם נכנסים לפגרת נבחרות נכון לעכשיו אף אחד מהם לא ביקש לעזוב את הארץ לטובת חופשת מולדת: "אף אחד מהזרים לא נמצא גם באיזה נבחרת ואנחנו ממשיכים לדאוג להם בצורה הטובה ביותר ולהנעים להם את הזמן. הערב הם אמורים להגיע לארוחת ערב שבת אצל הסמנכ"ל דודו דותן" אמרו במועדון.

במישור המקצועי, הקבוצה לפרקים שיחקה טוב אתמול מול בית"ר וגם הצליחה לכבוש שער מצמק מרגלי רועי זיקרי אחרי בישול של סער פדידה. לסילבס ניתנה הזדמנות טובה לשלב במשחק את כל שחקני הסגל. בשבוע הבא הקבוצה תחזור להתאמן באותה המתכונת של השבועיים האחרונים ומתוכנן לה משחק אימון מול בני יהודה ת"א בתקווה שזה יהיה משחק האימון האחרון לפני החזרה הרשמית של הליגה.

רועי זיקרי. כבש נגד בית"ר (שחר גרוס)

רצון להשאיר את הזרים שבאו בינואר, שינוי בגזרת הישראלים

בהפועל חיפה מודעים לרצון הגדול עם חידוש המשחקים להבטיח כמה שיותר מהר את ההישארות בליגה כדי להתחיל ולהכין את הקבוצה לעונה הבאה. אין זה סוד שחלק לא מבוטל של שחקנים ובכללם הזרים מסיימים חוזים וסילבס ישאף להשאירם גם בעונה הבאה.

הדברים אמורים בעיקר בנוגע לזרים שהגיעו בינואר וחתמו עד תום העונה, חלקם עם אופציה לעונה נוספת. גם בקרב הישראלים יש שחקנים כמו רותם חטואל, לירן רוטמן וסער פדידה שמסיימים חוזה ואמורה להתקבל החלטה לגביהם. שחקנים אחרים שהושאלו כמו יואב גראפי ואניס פורת עייש אמורים לחזור למכבי ת"א. יונתן פרבר שמסיים חוזה צפוי לעזוב ככל הנראה להפועל ת"א.