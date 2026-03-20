שהם קדוש חתם לשנתיים וחצי בהפועל באר שבע

בהפועל באר שבע הוחלט להחתים את שהם קדוש, הבלם בן ה-16, קפטן קבוצת נערים ב' במועדון, לשנתיים וחצי קדימה, במטרה לחזק את החלק האחורי לשנים הקרובות. העונה הוא מקבל דקות משחק גם בקבוצת נערים א' של המועדון, בשנתון הגדול ממנו בשנה. חתימתו בוצעה באמצעות סוכנות השחקנים Play It, בנוכחותם של עידן בראון, המנהל המקצועי ואורן שטרלינג.

העונה, רשם קדוש 23 הופעות כשחמש מהן במדי קבוצת נערים א' (פתח בשניים מהם, באחד סיים 90 דקות מלאות). בקבוצת האם שלו, נערים ב', משמש כקפטן. לעת עתה, עד שתחזור הליגה, בתקווה רבה, קבוצת נערים ב' של הפועל באר שבע נמצאת לה במקום התשיעי – הראשון בפלייאוף התחתון כשלרשותה 12 ניצחונות ב-25 משחקים, 38 נקודות ומאזן שערים של 38:39.

בפברואר 2022 הצטרף לראשונה להפועל באר שבע, אי-שם בעונת המשחקים 2021/22. שמונה משחקים רשם בעונתו הראשונה בכדורגל הישראלי. עונה לאחר מכן עבר למכבי באר שבע ובתום עונת 2022/23 חזר למקום הראוי לו – הפועל באר שבע. מאז דצמבר 2023 רשם 62 הופעות, כשבסך הכל מאחוריו 70 הופעות במחלקת הנוער האדומה מבירת הנגב.