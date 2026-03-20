יום שישי, 20.03.2026 שעה 10:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

שהם קדוש חתם לשנתיים וחצי בהפועל באר שבע

בלם קבוצת נערים ב' בשנתון 2010, המשמש גם כקפטן הקבוצה, מקבל חוזה במועדון בו נמצא כבר ארבע שנים. רשם העונה כבר 5 הופעות בקבוצת נערים א'

|
שהם קדוש ועידן בראון (פרטי)
שהם קדוש ועידן בראון (פרטי)

בהפועל באר שבע הוחלט להחתים את שהם קדוש, הבלם בן ה-16, קפטן קבוצת נערים ב' במועדון, לשנתיים וחצי קדימה, במטרה לחזק את החלק האחורי לשנים הקרובות. העונה הוא מקבל דקות משחק גם בקבוצת נערים א' של המועדון, בשנתון הגדול ממנו בשנה. חתימתו בוצעה באמצעות סוכנות השחקנים Play It, בנוכחותם של עידן בראון, המנהל המקצועי ואורן שטרלינג.

העונה, רשם קדוש 23 הופעות כשחמש מהן במדי קבוצת נערים א' (פתח בשניים מהם, באחד סיים 90 דקות מלאות). בקבוצת האם שלו, נערים ב', משמש כקפטן. לעת עתה, עד שתחזור הליגה, בתקווה רבה, קבוצת נערים ב' של הפועל באר שבע נמצאת לה במקום התשיעי – הראשון בפלייאוף התחתון כשלרשותה 12 ניצחונות ב-25 משחקים, 38 נקודות ומאזן שערים של 38:39.

בפברואר 2022 הצטרף לראשונה להפועל באר שבע, אי-שם בעונת המשחקים 2021/22. שמונה משחקים רשם בעונתו הראשונה בכדורגל הישראלי. עונה לאחר מכן עבר למכבי באר שבע ובתום עונת 2022/23 חזר למקום הראוי לו – הפועל באר שבע. מאז דצמבר 2023 רשם 62 הופעות, כשבסך הכל מאחוריו 70 הופעות במחלקת הנוער האדומה מבירת הנגב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */